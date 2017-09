FCB Live-Radio: FC Basel - FC Zürich 0:0 / Jetzt heisst es: Zähne zeigen!

Der FC Zürich ist das erste Mal seit dem Wiederaufstieg zurück im «Joggeli». Auf dieses Wiedersehen mit dem «Lieblingsrivalen» freuen sich nicht nur die Spieler, auch die Zuschauer dürften scharenweise ins Stadion kommen. Dieses Highlight will niemand verpassen. Ein bitterer Nebengeschmack begleitet jedoch die Vorfreude: Der FC Basel befindet sich in einem handfesten Tief. Alles was vorher stets einwandfrei funktioniert hat, scheint plötzlich zu hapern - Pässe kommen nicht an, das Zusammenspiel harmoniert nicht, der Ball findet den Weg ins Tor nicht mehr. Nun heisst es also: Zähne zeigen, FCB! Durch das spannende Spiel begleiten Sie René Häfliger und Jakob Gubler, die trotz allem ihren Humor nicht verloren haben.