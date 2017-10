FCB Live-Radio: FC Lugano - FC Basel 0:4

Die Young Boys haben immer noch fünf Zähler Vorsprung auf den FCB. Doch es sind genau Ausrutscher wie in Lausanne, die sich die Berner im Duell mit Basel nicht leisten dürfen. Ausgerechnet der frühere Berner Gonzalo Zarate schoss die Lausanner in der Schlussminuten zum 2:1-Sieg. Für die Waadtländer war es der erste Heimerfolg seit 377 Tagen. Zuvor hatte Christian Fassnacht für YB in der 67. Minute den Pausenrückstand wettgemacht.

Für den FC Basel lief im Tessin alles nach Plan. Die Mannschaft von Raphael Wicky, die seit Anfang August in der Meisterschaft nicht mehr auswärts gewonnen hatte, ging schon in der 19. Minute durch Raul Petretta in Führung. Albian Ajeti doppelte in seinem ersten Spiel seit seiner Rückkehr zum FCB noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel trafen auch noch Mohamed Elyounoussi und Cedric Itten.

Resultate und Tabelle:

Lausanne-Sport - Young Boys 2:1 (1:0). Lugano - Basel 0:4 (0:2).

Das weitere Programm der 11. Runde. Am Sonntag, 16.00 Uhr: Grasshoppers - Luzern, Sion - St. Gallen, Thun - Zürich.

1. Young Boys 11/23 (26:10). 2. Basel 11/18 (18:11). 3. Zürich 10/17 (12:5). 4. St. Gallen 10/15 (15:17). 5. Grasshoppers 10/13 (15:16). 6. Lausanne-Sport 11/13 (17:22). 7. Sion 10/12 (9:12). 8. Thun 10/11 (17:19). 9. Luzern 10/10 (13:18). 10. Lugano 11/8 (9:21).