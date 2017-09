Nach einem grossen Auftritt in der Champions League im Old Trafford und einem mässig begeisternden Match im Schweizer Cup in Chiasso, geht es für den FCB nun in der Liga weiter. Im Kybunpark werden die Spieler vom momentan 5. platzierten FC St. Gallen empfangen. Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage zuletzt muss der FC Basel in der Liga dringend wieder Fuss fassen. Ob ihm das gelingt, sehen wir heute ab 20 Uhr. Das Spiel wird kommentiert von Jakob Gubler und Pascal Flury.