FCB auf der Überholspur: FC Basel - FC Zürich 1:0

Der FC Zürich ist war erste Mal seit dem Wiederaufstieg zurück im «Joggeli». Auf dieses Wiedersehen mit dem «Lieblingsrivalen» freuten sich nicht nur die Spieler, auch die Zuschauer durften scharenweise ins Stadion kommen. Dieses Highlight wollte niemand verpassen. Ein bitterer Nebengeschmack begleitete jedoch die Vorfreude: Der FC Basel befand sich in einem handfesten Tief. Alles was vorher stets einwandfrei funktioniert hatte, schien plötzlich zu haperten - Pässe kamen nicht an, das Zusammenspiel harmonierte nicht, der Ball fand den Weg ins Tor nicht mehr. Darum hiess es: Zähne zeigen, FCB! Durch das spannende Spiel begleiteten Sie René Häfliger und Jakob Gubler, die trotz allem ihren Humor nicht verloren haben.

Anpfiff 19.00 Uhr

62' Oberlin 1:0

Basel zieht auf den zweiten Rang

Nach vier sieglosen Ligapartien und zwei Niederlagen in Folge hatten die angezählten Basler endlich wieder Grund zum Jubeln. Dimitri Oberlin sicherte dem FCB mit seinem 1:0 in der 62. Minute den Sieg gegen den zuvor ungeschlagenen FCZ.

Die Basler zogen damit in der Tabelle mit den zweitplatzierten Zürchern gleich. Leader YB kann sein Polster auf das Duo am Sonntag in Sitten auf sechs Punkte ausbauen. Dazwischen könnte sich St. Gallen mit einem Heimsieg gegen Thun einreihen.

Auf der Stelle tritt der FC Luzern, der beim 2:3 gegen Lausanne zum fünften Mal in Folge ohne Sieg blieb. Lausanne ist nach dem vierten Spiel ohne Niederlage auf dem Vormarsch. Auf Remis gegen GC und den FCZ und den Sieg gegen den FCB folgte nun die Überraschung gegen Luzern, das nur noch einen Punkt vor den Waadtländern liegt.

Leandro Marin (38.), Joel Geissmann (48.) und Francesco Margiotta (61.) erzielten die Tore für Lausanne, das ab der 73. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Gonzalo Zarate zu zehnt spielte. Für Luzern traf zweimal Tomi Juric (11. Foulpenalty/60.). Der Australier vergab aber in der 82. Minute den Ausgleich vom Penaltypunkt.

Resultate und Rangliste:

Resultate vom Samstag: Basel - Zürich 1:0 (0:0). Luzern - Lausanne-Sport 2:3 (1:1).

Rangliste: 1. Young Boys 8/17 (18:7). 2. Zürich 9/14 (9:5). 3. Basel 9/14 (14:11). 4. St. Gallen 8/12 (11:11). 5. Sion 8/11 (8:10). 6. Luzern 9/10 (13:16). 7. Grasshoppers 8/9 (12:16). 8. Lausanne-Sport 9/9 (14:20). 9. Thun 8/8 (15:16). 10. Lugano 8/8 (9:11).

René Häfliger & Jakob Gubler René Häfliger hat jahrzehntelange Erfahrung in den Medien, insbesondere TV und Radio. Er hat den FCB in den vergangenen 15 Jahren auf über 100 Reisen quer durch Europa begleitet und freut sich auf alle weiteren Erfolge, die es hoffentlich zu feiern gibt. Jakob Gubler ist mit über tausend erlebten FCB Spielen unser Fussballquiz Experte.

Möchten Sie sich zum Spiel äussern? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook!