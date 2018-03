Falls Ihnen langweilig sein sollte: Die Events am Oster-Wochenende

Gründonnerstag 29.03.18

Andreas Gefe - Da sind wir

Ausdrucksstarke, vielsagende Gesichter, aus denen sich die Gefühle und das Wesen der dargestellten Person lesen lassen, kennzeichnen die Arbeiten des 1966 in Küssnacht im Kanton Schwyz geborenen und heute in Zürich lebenden und arbeitenden Illustrators, Comiczeichners und Malers Andreas Gefe.

Ort: Cartoonmuseum Basel

Zeit: 11:00 - 17:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Grün - grün - gründonnerstag

«Grün grün grün, sind alle meine Kleider. Grün grün grün, ist alles was ich hab. Darum lieb ich alles was so grün ist, weil ich und meine Freunde gerne ins Baltazar gehn.» Warum heisst der Gründonnerstag eigentlich Gründonnerstag? Spielt ja nicht wirklich eine Rolle, jedenfalls haben wir am Folgetag frei. Und für die, die es wirklich interessiert, Wikipedia hat sicher eine passende Antwort dazu. Gefällt Ihnen die Farbe? Auch die Barkeeper haben grüne Drinks im Angebot, das Baltazar-Team freut sich auf Sie.

Ort: Baltazar

Zeit: 17:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Saisoneröffnung Buvette Alti Liebi

Die kirschrote Buvette Alti Liebi startet am 29. März in ihre erste Saison! Von Dienstag bis Sonntag kann man bei guter Witterung im Christoph Merian-Park verweilen, die Mittagspause verbringen, sich mit Leckereien den Bauch vollschlagen, den Nachmittagskaffee trinken, mit diversen Spielen vergnügen oder den Feierabend geniessen. Auf eine schöne Zeit im St. Alban!

Ort: Buvette Alti Liebi

Zeit: 18:00 - 22:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Schajawaja Party an Ostern

Freunde, lasst uns den Osterhasen und das Osterhäschen wieder mal so richtig feiern! Aaach, wie freuen wir uns alle auf Sonnenschein und Wärme. Auch die nächste Schajawaja Party wird grossartig. Versprochen! Der diesjährige Partytempel «Parterre» bietet einen wunderbaren Rahmen, verspricht wie immer volle Hütte sowie eine gewohnt ausgelassene Stimmung. Viele Freunde, die roten Spritzkannen, günstige und starke Drinks - alles altbekannt und vielfach bewährt. Die DJ's Tschibeetho, Caipi, Sohn #7 und TrippleO & SonicTunez spielen querbeet die grössten Partykracher der letzten Jahre. Von Atemlos bis zu den zehn nackten Frisösen über Despacito, Joana und das rote Pferd, bis zu den Atzen und YMCA. Jedes Lied ein Hit zum mitsingen, grölen, tanzen und hüpfen. Schnappen Sie Ihren Lieblingshasen oder Ihr Lieblingshäschen und kommen Sie in den Partytempel von Basel!

Ort: Parterre One Music

Zeit: 22:30 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Kammerorchester Basel: Es ist vollbracht - Johannespassion von J.S. Bach

Unter der Leitung von Winfried Toll werden das Kammerorchester Basel und die Camerata Vocale Freiburg einmal mehr ihre künstlerischen Intentionen potenzieren und freuen sich auf eine hochkarätige Solistenbesetzung.

Ort: Martinskirche Basel

Zeit: 19:30 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Karfreitag 30.03.18

Syrisches Charity Dinner

Gut essen und dabei Gutes tun! Faiza kocht ein leckeres Menü aus ihrer Heimat Syrien. Ein Menü kostet komplett 24.- exkl. Getränke. Der gesamte Erlös geht an folgendes Projekt von Al Fatiha Global: Mit den Essenskarten können syrische Familien ihr Essen selber einkaufen und somit ein Stück Normalität und Würde in ihrem traurigen Alltag erfahren. Sie können diese Familien unterstützen und Ihnen helfen.

Ort: Chuchichäschtli

Zeit: 18:00 – 23:00 Uhr

Facebook

Offener Sammlungskeller - Warteck Museum Basel

Trotz Karfreitag öffnet das Warteck Museum Basel am 30. März wieder den Sammlungskeller, um sich mit Gästen auszutauschen und seine Sammlung zu pflegen und sie Neugierigen zu präsentieren. Natürlich mit einem kräftigen Schluck Warteck-Bier.

Ort: Warteck Museum Basel

Zeit: 17:00 - 21:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Matinée zum Karfreitag

Sally Fortino (Clavichord). Werke von Nichelmann, Fasch, Hertel, Krebs und Haydn.

Ort: Pianofort'ino

Zeit: 11:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Welche Impulse verdankt die Medizin Rudolf Steiner?

Vortrag zum Todestag Rudolf Steiners von Georg Soldner.

Ort: Goetheanum

Zeit: 09:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Amelie Lens

Senkrechtstarterin! Es ist noch gar nicht so lange her als noch niemand im Einzugsbereich der Discokugel von Amelie Lens gehört hat. Tempi passati: Anhand der Reaktionen in den sozialen Medien wird klar, dass sich um die Antwerperin inzwischen ein internationaler Hype formiert hat. Zu Recht: Ihre auf Lyase Recordings veröffentlichte EP und insbesondere der Track «Exhale» bestätigen die Vermutung, dass es sich bei der Belgierin um eine Turntable-Frau handelt der ein grosses Stück Zukunft gehört. Lens steht für perkussive, Bass-lastige und mit Vocals veredelte Tracks die sich im Uptempo-Bereich wohlfühlen. Neben der raketenhaften Aufsteigerin mixen hier Michael Klein und Gianni Callipari.

Ort: Nordstern

Zeit: 23:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Samstag 31.03.18

Historical Tour

How did the city of Basel become what it is today? On this tour we try to trace the important steps Basel has taken in it’s more than 2000 year old history and decorate it with some (more hidden) sights. We try to follow a chronological order as good as we can and built the pillars of the earth from the bottom to the top. We beginning with the Celts and Romans, visit the bishopric, elect a pope, built up the once biggest European paper and silk industry, join Switzerland and end up with the resourceful chemical research center from today. Whether you're a visitor, just moved to Basel or have been living here for a longer time: Everybody is welcome! There's no need to sign up, just show up :)

Ort: Tinguely Fountain

Zeit: 11:00 - 13:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Samstagsmarkt

Der Samstagsmarkt bietet Frisches, Feines und Schönes: Brote, Blumen, Käse, Joghurt, Eier, Öle, Gemüse, Früchte, Feinkost und saisonale Spezialitäten. Unsere Shops ergänzen das Angebot wunderbar und sorgen für einen entspannten, fairen und authentischen Wochenendeinkauf. Einmal im Monat kommt der grosse Juramarkt dazu. Das Sortiment an Frischwaren wird stetig ausgebaut und durch neue Produzenten erweitert.

Ort: Markthalle Basel

Zeit: 10:00 - 15:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Schoggihasen verzieren

Am Sa. 31. März ist es wieder soweit! Bereits zum sechsten Mal können Sie Ihren eigenen Schoggihasen verzieren. Und das auf höchstem Niveau! Die Schokolade und Kuvertüre werden von einem erstklassigen Chocolatier Vorort kreiert. Das ideale Mitbringsel an Ostern oder einfach zum selber naschen. Kommen Sie zwischen 11 bis 17 Uhr vorbei. Denken Sie daran: Es wird wie immer ein Beitrag, welchen wir voll umfänglich der Stiftung Universitäts-Kinderspital beider Basel spenden. Der grössere Hase kostet CHF 10.- und der kleinere CHF 5.-.

Ort: St. Jakob-Park Shopping Center

Zeit: 11:00 - 17:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Bravo Black Hits Vol. 1

«Birthdays was the worst days/Now we sip champagne when we thirst-ay.»

The Notorious B.I.G. Let’s pop them bottles: Urban, RnB & Rap! Ein Abend um die grössten Hip-Hop Classics zu würdigen und zu den besten Black Beats von heute abzutanzen. O.MG und White Chocolate nehmen euch mit auf eine musikalische Reise: N.W.A., Wu-Tang Clan, Mobb Deep, G-Unit, Biggie Smalls, Nas, 2Pac, Kanye West...

Ort: Heimat Basel

Zeit: 23:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Ostersonntag 01.04.18

Osterbrunch

An Ostern verwandeln wir unsere Lobby in ein Paradies für Geniesser. Viele Leckereien, Kaffee- und Teevariationen à discrétion. Salziges, Süsses, Warmes und Kaltes. Cüpli inklusive. Jetzt anmelden unter 061 315 65 65.

Ort: Das Breite Hotel Basel

Zeit: 11:30 - 14:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Kunstmuseum Basel

Das Kunstmuseum Basel ist an Ostern geöffnet.

Ort: Kunstmuseum Basel

Zeit: 10:00 - 18:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Osterflohmi

Am grossen zweitägigen OSTERFLOHMI finden Sie hoffentlich Ihr persönliches Osternäschtli. Am Ostersonntag und Ostermontag bei uns - mit Brunch und Lunch und Osterschmaus.

Ort: Markthalle Basel

Zeit: 11:00 - 17:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Sonne, Mond und Sterne

Sonne, Mond und Sterne werden von vielen Kulturen in ihre Vorstellungen von der Welt einbezogen. Die Ausstellung beleuchtet die Rolle, die der Mensch den Gestirnen auf der Erde zugesteht. Sie zeigt auf, welche kulturellen Praktiken verschiedene Kulturen rund um die Himmelskörper entwickelt haben. Dabei erleben Objekte aus unserem Bestand – darunter herausragende Werke – neue Sternstunden.

Ort: Museum der Kulturen

Zeit: 10:00 - 17:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Ostermontag 02.04.18

Young Boys - FC Basel live auf barfi.ch

Der FC Basel trifft auswärts auf die Young Boys. Unsere Kommentatoren sind live für Sie dabei und kommentieren den Match wie immer - abwechslungsreich, spannend und einzigartig. Ab 16 Uhr auf barfi.ch (Website und App).

Ort: barfi.ch

Zeit: 16:00 - 17:45 Uhr

Facebook

La Cenerentola (Aschenputtel)

Melodramma giocoso in zwei Akten von von Gioachino Rossini. Libretto von Jacopo Ferretti. In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln. Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Ort: Theater Basel

Zeit: 18:30 - 21:35 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Veganer Osterbrunch

Liebe Osterhasen! Hucki loves you! Deshalb wartet auf Sie am 2. April ein fantastischer, liebevoll zubereiteter veganer Osterbrunch. Hausgemachter Dinkelzopf, Brot und verschiedenste süsse und salzige Aufstriche, ein Buffet mit diversen Salaten und Gebäcken, das weltbeste Kokosjoghurt und die cremigste Mandelmilch. Alles da! Alles für Sie!

Ort: Huckebein

Zeit: 10:00 - 18:00 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Facebook

Froschkönig - oder: Wie me ins Schloss kunnt

Sie wollte doch eigentlich nur ihre Kugel wiederhaben. Gut, sie hat ihm gesagt, dass er mitkommen kann,

aber sie wusste ja nicht, dass er wirklich hinterherhüpft... Jetzt sitzt er hier. Und schmatzt. Ihh – wie eklig! Den soll sie mit auf ihr Zimmer nehmen? «Was Du versprochen hast, das musst Du auch halten», dröhnt die Stimme des Vaters in ihren Ohren. Aber ist das die Lösung? Eine Märchenkomödie mit Blues und Popduett. Ab 4 Jahren. Sprache: Schweizerdeutsch/Dialekt; Dauer: 50 Minuten

Ort: Theater Arlecchino

Zeit: 14:30 Uhr

Mehr zur Veranstaltung

Weitere Veranstaltungen

Haben Sie noch nichts gefunden, das Sie anspricht? Dann schauen Sie doch in unserer Event-Kachel vorbei.

Basler Kinoprogramm

Sollte nichts Passendes für Sie dabei sein, dann wäre Kino vielleicht eine Idee? Hier geht es zum Programm

Für Binggis

In «Dr jungi Bebbi» finden Sie Bücher-Tipps und Veranstaltungen in Basel speziell für Kinder.

Karte