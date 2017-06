Falls Sie einmal auf einen Alien treffen: In Basel gibt es jetzt Klingonisch-Kurse

Herr Müller, sie können klingonisch. Mit wem sprechen Sie die «Star Trek»-Sprache?

law'be', 'ach tera'Daq cha'maH tlhIngan Hol jatlhchu'wI' tu'lu'. 'amerI'qa' 'ewrop je Dab HochHom. Hoch DIS 'amerI'qa' SepjIjQa'Daq qaS «qep'a'» 'ej DoyIchlanDaq qaS «qepHom», vaj latlhpu'vaD tlhIngan Hol jatlhlu' neHlu'chugh, pa' jeSlaH. nItebHa' SuwISya' Zurich vengDaq tlhIngan Hol wIjatlhlaH jIH wa' jupwI' je.

Und hier auf deutsch:

Es gibt nicht viele, aber ungefähr zwanzig Leute auf der Welt sprechen fliessend Klingonisch. Die meisten wohnen in Amerika oder Europa. Jedes Jahr findet in den USA das «qep'a'» statt, ein grösseres Klingonisch-Treffen, und in Deutschland das «qepHom», ein etwas kleineres Treffen, das aber manchmal doch mehr Teilnehmer aufweist, als das qep'a'. Wenn man also Klingonisch sprechen möchte, kann man an diesen Treffen teilnehmen. Ausserdem spricht ein Freund von mir in Zürich Klingonisch, und manchmal treffen wir uns und reden die Sprache zusammen.

Was fasziniert Sie an dieser Sprache?

wej Holmey law' vISovDI' 'ej tlhIngan Hol pab vIHaDchoHDI', pagh Hol vISovbogh rurbe' tlhIngan Hol 'e' vItu'. mojaqmey DuHmeychaj je vIghojta', ngugh jIHvaD chu' Hoch. novqu' tlhIngan Hol pab ('a Qatlhbe'), 'ach ja'chuqmeH Holvam lo'laH, muvuQqu' ngoDvam.

Als ich noch nicht viele Sprachen kannte und damit angefangen habe, die klingonische Grammatik näher zu studieren, habe ich festgestellt, dass Klingonisch keiner mir bekannten Sprache ähnelte. Ich habe die Suffixe und deren Bedeutungen gelernt; das war damals alles noch neu für mich. Die klingonische Grammatik ist ziemlich exotisch (aber nicht schwer), aber dass man diese Sprache benutzen kann um sich zu unterhalten, dieser Fakt fasziniert mich schon sehr.

Sie besuchten keinen Sprachkurs für Klingonisch. Wie haben Sie die Sprache gelernt?

naH jajmeywIj jIHvaD Dajqu' Hov leng Holmey je 'ej Hov lengDaq Holna' tu'lu' 'e' vISovchoHDI', vaj SIbI' tlhIngan Hol mu'ghom vIje'ta'. paqvamDaq mu'mey law' tu'lu', 'ach pab naQ ngaS je.

Als ich klein war, haben mich schon immer sowohl Star Trek als auch Sprachen total fasziniert. Und als ich dann erfahren habe, dass die Sprache der Klingonen in den Filmen und Serien eine richtige Sprache mit kompletter Grammatik ist, musste ich einfach damit anfangen. Ich habe also damals das offizielle Wörterbuch Klingonisch gekauft und gelesen. Das enthält nicht nur eine Menge Wörter, sondern auch fast die komplette Grammatik der Sprache. So hat das damals angefangen. Später, als ich dann schon etwas mehr über Linguistik und Sprachen wusste, habe ich mich dann noch etwas weiter in die Sprache vertieft und das ganze systematischer gelernt.

Wie können Sie Ihre Kenntnisse anwenden. Gibt es zum Beispiel auch Bücher auf Klingonisch?

HIja', 'op paq mughlu'meH tlhIngan Hol lo'lu'. «Hamlet», «ghIlghameS», «pIn'a' qan paQDI'norgh», «paSmo' tIn mIS» tu'lu'. 'ej tlhInganpu' qun wIch je ghojlu' neHlu'chugh, «paq'batlh» vIchuplaH. qeyleS lIjlaHbogh pagh, SuvwI' Dun law' Hoch Dun, bop.

Ja, einige Bücher wurden schon auf Klingonisch übersetzt. Es gibt da den «Hamlet», den Epos des «Gilgamesch», eine Übersetzung des chinesischen «Daodejing» oder auch Shakespeares «Viel Lärm um nichts». Wer mehr über die Geschichte und Mythologie der Klingonen wissen möchte, dem kann ich das «paq'batlh» empfehlen. Da geht es um die Abenteuer von Kahless, dem Unvergesslichen, dem Grössten Krieger aller Krieger.

Wie lange dauert es, Klingonisch zu lernen?

nI', Hoch Hol rur. qaStaHvIS poH ngaj loQ tlhIngan Hol ghojlaH vay', 'ach qeqlu'taHchugh, vaj 'opleS jatlhchu'laH. wej vIjatlhchu'laH jIH, pIjHa' tlhIngan Hol vIjatlhmeH 'eb vIjonlaHmo'. qaSpu'DI' DIS law', rav QaQ chavlaH vay'.

Etwa so lange wie bei anderen Sprachen auch. Man kann in kurzer Zeit schon ein bisschen Klingonisch lernen, aber wenn man weiter übt, kann man es irgendwann natürlich fliessend. Ich selber spreche noch nicht fliessend Klingonisch, weil ich selten die Gelegenheit habe, Klingonisch anzuwenden. In jedem Fall kann man nach einigen Jahren ein gutes Level erreichen. Nach dem zehn- bzw. zwanzigstündigen Kurs im Herbst dürfte man ein gutes Grundwissen drauf haben, und kann schon viele grundlegende Sachen sagen.

Sie haben Klingonisch in drei Städten unterrichtet, Basel, Bern und St. Gallen. Wie liefen die Kurse ab?

wej vengmeyDaq tlhIngan Hol paQDI'norgh vIghojmoHta': Basel, St. Gallen, Bern je. Basel vengDaq St. Gallen vengDaq je chorgh ghojwI'pu' tu'lu'. Bern vengDaq buy' pa'wIj; jeS wejmaH jav ghojwI'pu'. Qapla'na' 'oH. cha' bID yugh paQDI'norghHom. qaStaHvIS bID wa'DIch, Hol 'oghlu'bogh, tlhIngan Hol 'oghta'ghach, paqmey, jatlhwI'pu je vIjatlhtaH. qaStaHvIS bID cha'DIch, loQ tlhIngan Hol paq wIHaD 'ej 'op mu'tlhegh lI' wIghoj. nItebHa' tlhIngan Hol ngutlhmey wab wIqeq je.

In Basel und St. Gallen waren jeweils acht Teilnehmer. In Bern war das Klassenzimmer aber voll: 36 Teilnehmer hatten wir dort. Es war also ein voller Erfolg. Die Crashkurse bestehen aus zwei Hälften: Im ersten Teil spreche ich über künstliche Sprachen, darüber, wie und von wem Klingonisch eigentlich erfunden wurde - nämlich von Marc Okrand - über Bücher auf Klingonisch, und die Community, die die Sprache auch lernt und spricht. Ich zeige da auch einige Ausschnitte aus den Star-Trek-Filmen. Im zweiten Teil geht es dann zur Sache, und wir schauen uns ein bisschen die Grammatik des Klingonischen an und lernen einige nützliche Sätze wie etwa «Deine Mutter hat eine glatte Stirn!» (Hab SoSlI' Quch!) oder «Wo hast du die Schokolade hingetan?» (nuqDaq yuch Dapol?), ausserdem üben wir zusammen die Aussprache.

Wie erklären Sie sich diesen Trend?

'op ret qatru'pu'mo' ngomwI'pu'mo' je Haghlu', 'ach jajmeyvam ngomwI'pu' HaSta jIH muchmey tu'lu' 'ej muSHa' qabDu' law'. «qa'vam nger» 'oH wa' much'e', 'ej pa' rut tlhIngan Hol Qoylu'. tugh Hov leng much chu' tu'lu' je, 'ej pa' tlhIngan Holna' lujatlh tlhInganpu' 'e' vItul.

Vor einiger Zeit hatte man noch über Nerds und Geeks gelacht, aber in diesen Tagen gibt es Serien über Geeks und viele Leute finden diese Serien Klasse. Eine davon ist natürlich «The Big Bang Theory« und auch dort hört man manchmal Klingonisch. Bald gibt es auch eine neue Star-Trek-Serie und ich hoffe sehr, dass die Klingonen da auch richtiges Klingonisch reden.

Welches Vorurteil hören Sie am öftesten?

Hagh nuvpu' law' 'ej mujatlh: Holvam lo'ba' pagh. mughel 'op nuvpu' jatlh: qaStaHvIS paQDI'norghlIj jeS'a' be'pu? be'pu'vaD Dajbe'law' tlhIngan Hol Hov leng je net Qublaw'. 'ach lughbe'. Bern vengDaq jeS Hut loD. jeS cha'maH Soch be'. vabDot mumer ngoDvam. DoyIchlanDaq qaStaHvIS «qepHom», be' chaH vaghmaH vatlhvI'.

Viele Leute lachen und sagen: Das spricht doch eh keiner! Oder einige haben mich gefragt: Nehmen denn auch Frauen an deinem Kurs teil? Manche nehmen anscheinend an, dass sich Frauen nicht für Klingonisch oder für Star Trek interessieren würden. Aber das stimmt nicht. In Bern haben neun Männer teilgenommen, und 27 Frauen. Das war sogar für mich überraschend. In Deutschland beim qepHom ist es eher ausgeglichen, etwa 50:50.

Möchten Sie klingonisch lernen? Hier haben wir einen Anfängerkurse für Sie zusammengestellt.

Alle Informationen auf «Migros Klubschule»