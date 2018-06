Familiengräber in Basel: Grund für Zoff?

Plötzlich soll der unbeliebte zweite Mann der Mutter in das Familiengrab. Oder die Erbschleicherin, die den Grossvater noch geheiratet hat. Im Bestattungswesen sind Streitereien, verdrängte Feindseligkeiten und Familienprobleme fast schon an der Tagesordnung. Besonders in der heutigen Zeit, in der die Patchwork-Familie keine Ausnahme mehr ist, stellt sich die Frage nach der passenden Bestattungsform.

Antiquiert oder traditionell?

Fest steht: Der kulturelle Wandel schlägt sich auch im Bestattungswesen nieder. Es gibt heutzutage viel mehr Optionen als das Familien- oder das Reihengrab. Trotz aller Veränderung ist das traditionelle Familiengrab noch keine ausgediente Form. «Es hat jedoch nicht mehr den gleichen Stellenwert wie noch vor einigen Jahrzehnten», sagt Anja Bandi, Leiterin der Friedhöfe Basel. Heute kommen die Anfragen wellenweise: Manchmal viele in wenigen Wochen und dann wieder Zeiten, ohne eine einzige. «Es gibt jene, die es als eine antiquierte Form sehen, andere sehen den traditionellen Wert», so Anja Bandi.

Wer herrscht über das Familiengrab?

Familiengräber können immer wieder Grund für Streitigkeiten sein. Dabei ist es ganz einfach und klar geregelt. Es sind die Erben oder der oder die Nutzungsberechtigte. «Wenn Herr X ein Grab kauft, kann er auch bestimmen, wer hineindarf», erklärt Bandi. Man kann sich den Grabkauf auch wie einen Hauskauf vorstellen: Der Besitzer darf über das Nutzungsrecht entscheiden. Die Verwandtschaft darf keinen Anspruch erheben - ausser sie hätten das Nutzungsrecht geerbt.

Wenn der Tag kommt, an dem der Grabbesitzer stirbt, wird das Grab entweder vererbt oder im Vorfeld übertragen. «Eine Übertragung des Grabes ist nur rechtens, wenn diese über den Friedhof abgewickelt wird», erklärt Anja Bandi. Wer selbst bestimmen möchte, wie und wo die ewige Ruhe sein soll, sollte es auf keinen Fall ins Testament schreiben. Denn: «Die Testamentseröffnung ist meist erst nach der Bestattung», so Anja Bandi. In der Welt der Bürokratie gibt es auch für den Wunsch für die letzte Ruhe ein Formular, das den Hinterbliebenen Entscheidungen abnimmt.

Gipfel des Eisbergs

Es ist eine Extremsituation, wenn es um die Bestattung geht. Zoff über den Bestattungsort kommt immer wieder vor. Dieser muss jedoch innerhalb der Familie gelöst werden. «Der Friedhof bietet Aufklärung, wenn es zur Problemlösung beiträgt», sagt Anja Bandi. «Doch grundsätzlich müssen die Familien ihre Probleme unter sich regeln». Denn der Streit um die Bestattung ist oft nur der Gipfel des Eisbergs. «Meist sind ganz grosse Geschichten dahinter, die dann in diese Diskussion gipfeln», so die Leiterin der Friedhöfe Basel.

Streit führt zu Verzögerung

Diese familiären Unstimmigkeiten können sogar zu einer Verzögerung der Bestattung führen. Doch auch hier darf der Streit nicht zu lange dauern. «Die Urne kann man zwei Monate gratis bei uns lagern, danach wird ein Betrag fällig», so Anja Bandi. Ohne Bezahlung wird die Urne nach einer gewissen Zeit in einem Gemeinschaftsgrab bestattet. Selbstverständlich würden in so einem Fall die Nachkommen vorgängig informiert und könnten noch intervenieren.

Wenn ein Verstorbener die ewige Ruhe explizit nicht im Familiengrab finden möchte, kann das für die Hinterbliebenen ebenfalls ein Schock sein. Es muss jedoch nicht immer eine spannende Familiengeschichte dahinter stecken. «Viele Menschen möchten nicht auf dem Friedhof bestattet werden», sagt Anja Bandi. Stattdessen wählen sie unkonventionelle Bestattungsformen. Zum Beispiel, dass die Asche auf dem Rhein verstreut werden soll. «Diese Entwicklung bedauere ich sehr», sagt die Friedhofsleiterin. In ihren Augen ist ein Friedhof ein schöner und positiver Ort sein.