Fantasy Basel: Einmal im Leben Darth Vader sein

Bevor die erste Fantasy gestern zum vierten Mal ihre Tore öffnete, hiess es erst einmal Schlange stehen. Der grosse Andrang zur Eröffnung ist schon eine liebgewordene Tradition. Gestern öffnete die Fantasy Basel bereits zum vierten Mal ihre Tore. 50'000 Besucher werden über das Auffahrtswochenende an der Messe für Film, Videospiele, Comics und Cosplay erwartet. Und für die vielen Besucher hält sie einige Highlights bereit.

Die Fantasy Basel ist auf den ersten Blick ein bisschen sehr bunt, sehr schrill und gar ein wenig einschüchternd. Die Messe bringt aber zusammen, was zusammengehört: So trifft man auf Deadpool, der in seinen eigenen Comics schmökert, und läuft an Darth Vader vorbei, der am Playstation-Stand übt.

Die Messe erstreckt sich über vier Hallen auf 60'000m2 Fläche. Die Aussteller machen an ihren Ständen auf die neuen Trends der Fantasy-Welt aufmerksam. Auch internationale Stars sind am Wochenende anzutreffen. Auf und neben den Bühnen sind sie für ihre Fans da und geben Einblicke hinter die Kulissen von grossen Produktionen.

Beim Betreten der Messehalle landen die Besucher direkt in der Gaming-Hall - einer ganze Halle nur fürs Gaming. An den Ständen von Nintendo, Samsung und Playstation können die neusten Games, PC’s und Konsolen ebenso getestet werden wie aktuelle Virtual Reality Tools. Ausserdem finden während der ganzen Fantasy Basel Finalspiele wichtiger E-Sports-Games, statt: Rocket League, League of Legends, Overwatch und Fifa 18! Die Gamer kämpfen live vor Ort um insgesamt 30'000.- Franken Preisgeld.

Doch nicht nur die Gaming-Fans kommen auf ihre Kosten, auch den Film und Comic-Liebhabern wird einiges geboten. Grosse Filmstudios wie Universal Pictures, Warner Bros und Disney (inkl. Marvel) haben eigene Stände an denen es so einiges zu sehen gibt. Star Wars Fans dürfen eine riesige "Props" bestaunen und viele weitere Objekte aus der Welt von George Lucas.

Täglich findet ein Cosplay-Contest statt. Die Teilnehmende können sich auf der Bühne mit ihren selbst produzierten Kostümen als Superhelden und Gamefiguren in Szene setzen, den Applaus geniessen und von der Jury zum Tagessieger gekürt werden. Aber auch sonst kann es passieren, dass einem beim Flanieren durch die vielen Stände plötzlich Spider-Man, Iron Man oder Darth Vader begegnet.

An der Fantasy Basel kann man aber nicht nur seinen Helden nachahmen, man kann sie auch treffen. So sind Sean Pertwee aus der Serie «Gotham» oder Ian Beattie von «Game of Thrones» täglich für Fotosessions und Autogramme zu haben. Auch wenn man für diese einen stolzen Aufpreis zahlen muss, die Fans lassen sich davon nicht beirren. Einmal so nah ranzukommen, darf für sie auch etwas kosten.

Im oberen Stockwerk der Halle 2 gibt es verschiedene Workshops und Panels, die einem beibringen, wie man eine eigene Rüstung plant und konstruiert oder wie man sich im Schwertkampf richtig verhält. Wie man sieht, ist an der Fantasy Basel ist definitiv für jeden Film-, Game-, Comicfan jeden Alters etwas mit dabei.

Mehr zum Thema:

Startschuss: 50’000 Besucher verwandeln Basel in eine Fantasiewelt mehr