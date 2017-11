Feiertagsdschungel Dreiland: Allerheiligen ist nicht überall gleich heilig

In Basel ist Allerheiligen zwar kein Feiertag, allerdings gibt es eine Branche, in der es heute etwas ruhiger zu und hergeht: Da im Landkreis Lörrach den «Heiligen» gedacht wird, fertigt der Deutsche Zoll keine Lastwagen ab. Zwar erlaubt das Rathaus in Lörrach «leichte Gartenarbeiten», die man selbst durchführen kann, aber sonst ist am ersten November alles dicht. Auch in Frankreich wird heute gefeiert. An «Toussaint» nutzen viele elsässische Nachbarn die Gelegenheit, den Verstorbenen zu gedenken und auf dem Friedhof Blumen niederzulegen. Während es in Frankreich zwölf gesetzliche Feiertage gibt, hat das Elsass sogar noch zwei mehr.

Es ist kompliziert…

Kompliziert ist Allerheiligen in der Schweiz: Laut der Webseite feiertagskalender.ch ist die Lage ziemlich unübersichtlich. In Rheinfelden etwa gilt der Tag als einem Sonntag gleichgestellter Feiertag, während in anderen Orten im Aargau trotzdem fröhlich gearbeitet werden muss. Auch im Baselbiet ist der 1. November ein «lokaler Feiertag», so schreibt der Kanton in seiner Feiertagsverordnung: «Die einzelnen Gemeinden haben die Möglichkeit, die bisherigen Feiertage Fronleichnam, Maria Himmelfahrt und Allerheiligen als lokale Feiertage beizubehalten oder ganz oder teilweise aufzuheben.» So gilt Allerheiligen im Bezirk Liestal als «Ereignistag» und nicht als Feiertag. Im Bezirk Laufen dagegen bleiben in einigen Orten die Geschäfte geschlossen. Unübersichtlich ist die Lage auch in Deutschland. Im Norden, wie etwa in Hamburg hat auch heute Morgen der Wecker geklingelt und die Leute eilten fröhlich zur Arbeit. In Bayern hingegen und bei unseren Badischen Nachbarn ist in der Nacht nach Halloween ausschlafen angesagt. Grundsätzlich macht ein Feiertag ja Freude. In Basel könnte das Leben aber für Grenzgänger kompliziert werden. Denn Schulen und Kinderhorte haben geschlossen, doch der Arbeitsplatz beim Chemiegiganten ruft trotzdem. Auch wer in Rheinfelden wohnt und in Basel arbeitet, hat Pech. Während die Nachbarn vielleicht den Besuch an der Herbstmesse planen, pendelt man mit der S-Bahn zur Arbeit. So als sei nichts gewesen.

«Ein einig Volk» sind wir nur am 1.August

Eine Eigenheit in der Schweiz ist, dass auf Bundesebene nur der 1. August als Nationalfeiertag für das ganze Land gilt. Die restlichen Feiertage, sogar Weihnachten, werden von den einzelnen Kantonen geregelt. Immerhin: Der erste Weihnachtsfeiertag, Neujahr und Auffahrt sind in der ganzen Schweiz gleich. Natürlich gibt es dazu ein Gesetz. Dieses erlaubt jedem Kanton zusätzlich zum Nationalfeiertag acht Feiertage zu bestimmen. Es gibt drei Kantone, die dieses Kontingent nicht ausschöpfen: Graubünden, der Aargau und der Kanton Freiburg. Dort wird ein Tag mehr geschuftet als im Rest der Schweiz. International liegen Belgien und Litauen mit 15 Feiertagen an der Spitze, Frankreich und Deutschland haben elf gesetzlich festgelegte Feiertage, während es in der Schweiz neun sind. Am wenigsten Feiertage in Europa kennen Irland und England. Hier bekommen die Mitarbeiter nur an acht Tagen im Jahr frei. Wenn also der Nachbar ausschläft, heisst das nicht, dass wir das auch tun können. Was uns lieb ist, nämlich Feiertage, ist der Obrigkeit nicht immer gleich heilig.