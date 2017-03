Fell gerissen, Larve kaputt? So haben die Notfall-Stationen geöffnet

Spezielle Öffnungs- und Notdienstzeiten während der Fasnacht vom 6. – 8. März:

Für alle Piccolo-Virtuosen:

Spezielle Dienste an der Fasnacht sind die Expressreparaturen an Piccolos, aber auch an allen anderen Fasnachts-Instrumenten.

Montag: 7 – mind. 21 Uhr

Dienstag: 9 – mind. 21 Uhr

Mittwoch: 9 – mind. 21 Uhr

Adresse:

Spalenvorstadt 27

4051 Basel

T: +41 (0)61 261 82 03

F: +41 (0)61 263 96 68

***

Für sämtliche Trommelhunde:

Trommeln & Verkauf von Zubehör

Montag: 8 – 20 Uhr

Dienstag: 9 – 22 Uhr

Mittwoch: 10 – 19 Uhr

Adresse:

Riehentorstrasse 15

4058 Basel

T: +41 (0)61 692 30 80

F:+41 (0)61 692 10 14

Trommeln & Verkauf von Zubehör

Montag: 10 – 20 Uhr

Dienstag: 10 – 20 Uhr

Mittwoch: 10 – 20 Uhr

Allschwilerstrasse 34

4055 Basel

T: +41 (0)61 271 79 19

F: +41 (0)61 272 54 20

***

Für den Schranz in der Hose (und andere Stoff-Unfälle):

Behandelt "Goschdym"-Probleme

Montag: 12 – 18 Uhr

Dienstag: 12 – 18 Uhr

Mittwoch: 12 – 18 Uhr

Adresse:

Schnabelgasse 4

4051 Basel

T: +41 (0)61 554 11 03

www.claudiagudel.ch

***

Kein Notfall-Dienst dieses Jahr:

Musik Hug (geschlossen), Freie Strasse 70

Der Musik Hug zieht dieses Jahr nach Allschwil und es ist dem Traditionsgeschäft deswegen nicht möglich, während den «drey scheenschte Dääg» einen Notfalldienst anzubieten. Sie bitten alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler für den Ausnahmezustand um Verständnis und wünschen allen drei wunderschöne Tage.