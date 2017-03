Fiese Masche: So ergaunern Basler Facebook-Klone Ihre Handynummer

So siehts dann aus: Giftige Kommunikation. ©barfi

Ah, jösses, schau an, wie freundlich: Eine liebe Fasnachts-Freundin schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Komisch, ich dachte, sie sei doch schon lange auf Facebook? Naja, egal. Vielleicht wurden wir unabsichtlich entfreundet. Oder sie hatte sich gelöscht. Oder, ach egal, ich kann mich doch eh nicht erinnern, wen ich in der Liste hab und wen noch nicht. Und Facebook ist eh kompliziert.

Also, klicken wir mal auf «Akzeptieren». Wie schön, jetzt ist sie auch da.

Oh, schau an, jetzt schreibt sie sogar eine Nachricht. Hey hallo! Ja, wie gehts dir so? Voll gut und dir? Was, meine Handynummer? Ich dachte, die hast du schon? Handy gewechselt? Na gut, hier: 078undsoweiter.

Und ab dann wirds besonders komisch. Die liebe Freundin fragt in leicht verschobenem Deutsch nach einem Code. Spätestens dann sollten die Alarmglocken losheulen: Nein, das ist nicht Ihre liebe Freundin. Die befindet sich schon lange in der Freundesliste. Ein genauerer Blick aufs Profil hätte gezeigt, dass die liebe Freundin erst 13 andere Facebook-Freunde hat, alles Leute, die dasselbe gemacht haben wie Sie: Auf «Annehmen» geklickt ohne zweimal hinzuschauen.

So viel «na gut», «ach egal» und «naja» sollte es allerdings nicht brauchen, um zu bemerken, dass man da grad ganz schön über den virtuellen Tisch gezogen wird. Und nein: Das Profil der lieben Freundin wurde nicht gehackt, niemand hat sich Zugang dazu verschafft. Das Profil wurde schlicht und einfach kopiert. «Geklont», wie das heisst. Man nehme ein paar Bilder eines bestehenden Profils mit möglichst wenigen öffentlichen Beiträgen, erstelle damit ein neues auf gleichlautenden Namen und fertig ist der Facebook-Zombie. Dann los, Anfragen an die Freundesliste der geklonten Person schicken. Manchmal ist der Name sogar richtig kopiert, manchmal mit lapidaren Fehlern.

Von Studentinnen über Anwälte bis zu Journalisten

So einfach wird geklont: Echtes Fake von gestern Mittwoch. ©barfi

Eine Klonung kann Ihnen als Privatperson passieren, das kann Ihnen aber auch als Journalist eines sehr seriösen Mediums oder als Anwalt einer etablierten Kanzlei passieren – alles belegte Beispiele, alles in den vergangenen zwei Wochen in Basel passiert. Hauptsache, Ihr Profil ist dank weniger Einträge leicht zu kopieren und Ihr Freundeskreis verhältnismässig unkritisch im Annehmen von Freundschaftsanfragen. Das kann eine ältere Kundschaft treffen, die sich zwar durchaus durch Misstrauen gegenüber dem Internet auszeichnet, dadurch aber auch durch eine gewisse Unbeholfenheit im Umgang mit dessen Abgründen. Es trifft aber genauso die Jüngeren, die Abgreifer sind da nicht wählerisch. Hauptsache viel, Hauptsache in kurzer Zeit.

Der Trick führt direkt zur Abzocke. Die so abgegriffene Telefonnummer wird verwendet, um via Codes kostenpflichtige Inhalte abzufragen. Eine gemütliche Möglichkeit, um möglichst schnell ans Portemonnaie unbedarfter Menschen zu kommen. Die Masche hat auch in Basel Einzug gehalten und Erfolg: Eine kurze Umfrage im Bekanntenkreis ergibt, dass fast jeder schon die Anfrage eines Klons erhalten hat, ein paar wurden sogar selbst geklont.

Die offenen Türen von Facebook

Eine kleine Übersicht ohne Übersicht. ©barfi

Für Angefragte gilt: Freundschaftsanfragen genau prüfen. Das Profil genau anschauen und besonders, wenn es frisch angelegt aussieht – erkennbar an praktisch leerer Freundeslisten –, umgehend kontrollieren, ob man die Person schon in der Freundesliste hat. Für Geklonte ist die Sache mühsamer: Sie werden von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht und wissen oft nicht, ob ihr Konto gehackt wurde oder nicht (wir erinnern uns: es wurde nicht gehackt, es wurde einfach kopiert).

Angezeigt ist auf jeden Fall: Das Konto bei Facebook melden und nötigenfalls das Profil blockieren. Dann warten, bis Facebook die Überprüfung abgeschlossen hat und den falschen Account löscht. Das Unternehmen hat das Problem erkannt und arbeitet an einer Lösung. So lange Facebook aber immer noch auf Nutzervermehrung angelegt ist, trifft die Masche das Unternehmen am wundesten Punkt, nämlich dem offenen, unkomplizierten und schnellen Eingangspunkt.

Irgendwo in Afrika. Oder Asien. Oder Europa.

Viel dagegen tun kann man nicht. Die Masche ist perfid, weil sie ans Intime geht, an die eigenen Bilder und Informationen. Sie zeigt, wie einfach es ist, die Identität von jemand anderem zu klauen. Es braucht dafür teilweise nicht mal Zugänge, es reicht, wenn das Profil zufällig von den Fälschern abgegriffen und dann geklont wird. Die Täter? Ähnlich wie bei der E-Mail-Masche mit dem nigerianischen Prinzen, der sein Geld in Sicherheit bringen will und deshalb lustigerweise Ihre Kontoinformationen braucht: Sie sitzen irgendwo in einem fernen Land. Warum die aber so gut Deutsch können? Google Translator zum Beispiel übersetzt Ihnen alles. Erst recht im Kurznachrichtenformat.

Hier melden: Facebook macht es einem auch nicht gerade einfach. ©barfi

Wer angeschrieben wird, soll auf jeden Fall kontrollieren: Persönliche Fragen stellen und in Dialekt anschreiben, denn bei Schweizerdeutsch versagt glücklicherweise immer noch jede Übersetzungsmaschine. Bei der kleinsten Unregelmässigkeit bitte einfach nichts preisgeben. Sonst sind Sie selber schuld.

Ebenfalls verbreitet ist eine zweite Masche, bei der Profile mehrheitlich junger Frauen mit tiefen Ausschnitten und grossen Brüsten Freundschaftsanfragen verschicken. Auf dem Profil nicht mehr als ein paar hochglanzgeklaute Bilder, dubiose Links und sexuellen Anspielungen. Interessanterweise findet man in deren Freundeslisten immer wieder bestätigte Anfragen tatsächlich bekannter Freunde.

Die Lust-Erpresser vom Dienst

Wir fragen: Kann das echt sein? ©barfi

Das läutet eine ganz andere kreative Abzocke ein: Man wird angepingt, die Unterhaltung mit der vermeintlich jungen Frau wird schnell erotisch und irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich ausziehen und sein bestes Stück präsentieren soll, am besten per Videotelefonie. Das wird dann festgehalten, während man plötzlich erfährt, dass die junge Frau erstens minderjährig sein soll und zweitens das kompromittierende Material mindestens einmal durch alle persönlichen Kontakte jagen wird, wenn sie kein Geld erhält. Klassische Erpressung, nicht mehr ganz so neu interpretiert. Auch hier gilt also: Finger weg von unverhofft hübschen und verführerischen Freundschaftsanfragen irgendwelcher Unbekannter.

Man kann das dann durchaus der Polizei melden und sollte es im Falle eines Betrugs auch. Da die Täter aber meist ziemlich weit weg sind, bringt das deutlich weniger, als von Anfang an dem «Annehmen»-Reflex zu widerstehen und die Profile erst einmal zu prüfen. Denn ist der Schaden einmal passiert, ist er passiert. Wäre da nur nicht diese blöde Freundschaftsanfrage gewesen und hätte man dann nicht auch noch und so: Egal. Vorsicht ist besonders in diesem Fall besser als Nachsicht. Denn Freunde sollten immer noch Freunde sein – oder zumindest einigermassen bekannte Personen. Und da darf man ruhig mal einen Kontrollblick werfen. Auch und besonders auf Facebook.