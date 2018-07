Freibad Bettingen: Das Juwel im kleinen Basler Dorf

Passend zur Gemeinde besticht auch dieses nicht mit seiner Grösse, sondern mit Herzlich- und Bodenständigkeit. Wer hierher kommt, erwartet kein 10-Meter-Sprungbrett. Ein Becken mit regelmässig gewechseltem Wasser, eine Liegewiese und natürlich der Badikiosk: Mehr braucht es nicht um das Herz der Besucher zu gewinnen. Und das schon seit Generationen. «Hier werden Freundschaften geschlossen. Unser Bädli ist ein sozialer Treffpunkt für Gross und Klein», so Joggi Bertschmann, Leiter Aussendienst der Gemeinde Bettingen.

Heimelig und familiär ist es und soll es auch bleiben. In drei Etappen wurde es in den letzten Jahren renoviert. Verändert wurde nichts, will man auch nicht. «Absolut nicht! Auf keinen Fall wollen wir es vergrössern, denn es soll seinen Charme behalten.» Dieser Charme zieht Badegäste auch von ännet der Kantonsgrenze an. «Mein absolutes Lieblings-Schwimmbad der Schweiz», schreibt eine Besucherin auf dem Schwimmbad-Portal «Badi-Info.ch».

Zum Ambiente kommt dazu, dass regelmässig Veranstaltungen durchgeführt werden. Auf diese wird im Gartenbad jeweils hingewiesen. «Sehr beliebt ist zum Beispiel das Kino am Pool, das wir schon seit ein paar Jahren durchführen», so Bertschmann. Daneben finden immer wieder Grillpläusche statt. Ein Highlight dieser Saison dürfte das White Dinner im Gartenbad werden. Am 18. August verwandelt sich die Liegewiese dann in ein Freiluft-Restaurant, bei dem die Gäste das Essen mitbringen.

Strikte Badehosenpolitik

Für Schlagzeilen sorgte das Bettinger Bädli vor acht Jahren mit seiner strikten Badehosenpolitik. Lange Badehosen mit Taschen wurden verboten und das Tragen von Unterwäsche unter der Kleidung sowieso. Vielen Spontanbesuchern ist diese Regelung nicht bewusst, denn andere Bäder, wie das Joggeli, kontrollieren das inzwischen nicht mehr so streng. In Bettingen werden sie jedoch schon beim Eingang abgewiesen. Die Regelung zeige Wirkung, meint Bertschmann: «Wir haben viel besseres Wasser als zuvor.» Deshalb wird man auch in Zukunft daran festhalten.

