Freude in den Basler Fitnessstudios: Die Januarkunden zahlen brav, trainieren aber nie

Spannt der Bauch noch von der Weihnachtsgans und locken draussen nichts als Kälte und Dunkelheit, ist der Gang ins Fitnessstudio schnell beschlossene Sache. Die Basler Anbieter buhlen deshalb zu Jahresbeginn, um Neukunden mit Angeboten so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Um aus der Masse herauszustechen, müssen sie sich etwas einfallen lassen. Exersuisse kocht zwar auch nur mit den altbekannten Hanteln, findet aber, das Training sei nicht beim Anheben der schweren Hantel, sondern während dem exzentrischen Ablassen besonders effektiv. Die Schweizer Ski-Nati schwöre darauf, wie es bei Exersuisse heisst. Im Studio von Bodyact ist man der Meinung, dass Eisengewichte grundsätzlich zu grob für die zarten Körper der Trainierenden seien, weswegen die Geräte mit schonendem Luftdruck funktionieren. Im Studio BodyMove in Muttenz wird ein Spezialevent im Trampolinsprungtraining angeboten, Fitorama setzt auf das mit der App eGym vollständig digitalisierte Fitnesserlebnis. Hinzu kommen alle möglichen Formen von Rüttelplatten, Fitnessbändern, Elektroschocktherapien und musikalisch unterlegten Neuschöpfungen körperlicher Akrobatik. Am Ende wird man aber in den meisten Fällen stets dasselbe tun: Gewichte, seien es das eigene oder zusätzliche, wiederholt gegen die Schwerkraft bewegen.

Bild: Keystone

Gewaltige Unterschiede bei den Preisen

Die unterschiedlichen Angebote schlagen sich auch im Preis nieder, der jährlich von 400 Franken im Discounter Basefit bis über 1’500 Franken beim Nobelstudio Indigo rangiert. Der Rundumservice mit der Garantie, sich nicht gegenseitig auf den Füssen stehen zu müssen, ist natürlich nicht billig. Viele wählen die teuren Angebote, da sie dort persönliche Unterstützung beim Umsetzen der Vorsätze erhalten, also auch hoffen, der Personal Trainer möge auch für die nötige Motivation sorgen. Auch ein gut ausgebautes Wellnessangebot ist gefragt. Die Hochsaison hat begonnen und von allen Seiten klingt es gleich: die reuigen Sünder lösen fleissig Fitness-Abos. «Die Ferien sind um, es geht gerade so los», stellt man bei Indigo erfreut fest.

Der Vorsatz: Trainieren bis zum Umfallen. Bild: pexels.com

Gemeinsam im Januar, einsam bereits im März

Dann aber die Ernüchterung: Mit dem Fortschreiten des Jahres drängen andere Verpflichtungen in den Kalender, das sommerliche Rheinbord als Bühne des Trainingserfolges scheint mit jeder Woche eher ferner statt näher zu rücken. Irgendwann bleiben die verschwitzten Shorts in der Ecke liegen und das im Januar gelöste Abo wird als Totalverlust taxiert. Und das ist nicht etwa der Faulheit zuzuschreiben, im Gegenteil.

Endlich alleine: im Frühling ist dann wieder Ruhe. Bild: Keystone

Der Übereifer kommt vor dem Fall

Viele übernehmen sich schlicht. Wenn im Januar der gute Vorsatz vom neuen Jahr auf das schlechte Gewissen vom letzten trifft, trainieren sich nicht wenige in einen Wahn. Waren sie vorher Monate nicht mehr in der Nähe eines Trainingsgeräts, streifen sie sich den Spandexanzug plötzlich fast täglich über. Mit dem Resultat, dass die Luft nach wenigen Wochen raus ist. Besser wäre es, weniger zu trainieren, das aber regelmässig. Ist der Vertrag einmal unterschrieben, wird dieser ein Jahr weiterlaufen, ob man hingeht oder zu Hause sitzt. «Der Januar ist mit Abstand der beste Monat, das war schon immer so», heisst es von Kieser Training. Genaue Zahlen habe man nicht, aber «der Kalender sei voll». Dass viele davon nicht lange wiederkommen werden, daran gibt es keine Zweifel. Die Unternehmen kalkulieren sogar bewusst damit. Um wirtschaftlich zu sein, müssen sie oft mehr Abonnenten aufweisen, als sie eigentlich Kapazität hätten. Würden alle, die Ihren guten Willen oder das schlechte Gewissen Anfang Jahr teuer bezahlen auch tatsächlich hingehen, es wäre bald eng auf dem Parkett.

TRX und wie sie alle heissen: Das gab's doch schon 1959 an der Basler Mustermesse zu sehen! Bild: Keystone

Zahlen bei Absenz?

Harvard-Absolventin Yifan Zhang von GymPact hätte eine Lösung: Nicht das trainieren kostet bei ihrem Unternehmen, sondern das Schwänzen. Wer nicht ins Studio geht, zahlt Strafe. Laut Zhang ist der Jahresbeitrag im Fitnessstudio für viele eine einmalige und damit schnell vergessene Investition. Besonders bei Beträgen, die Anfang Jahr anfallen, wird die Gebühr nach kurzer Zeit schlicht als verlorenes Geld angesehen. Man denkt bald nicht mehr daran.

Da nützt auch der strengste Personal Trainer nichts. Die Motivation muss man selber mitbringen. Bild: pexels.com

Das kann sich rächen. Ob nun im Eisenbeisser-Massenschlag oder im edlen Wellness-Loft, wer Ende Sommer vergisst, sein seit März nicht mehr in Anspruch genommenes Abo zu künden, riskiert ein hohes Schmerzensgeld. Nicht wenige Studios verlangen eine Kündigung spätestens drei Monate vor Vertragsende. Für die Studios sind die Schwänzer derweil kein Problem, denn auch wenn sie es nicht gerne zugeben: Der beste Kunde ist und bleibt immer noch der, der bezahlt, ohne Leistungen zu beziehen.