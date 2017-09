Fummelattacken, Ko-Tropfen: In den Basler Clubs fehlt es an Zivilcourage

Nach Mitternacht: Pumpender Rhythmus, Gedränge, Parfüm und Schweiss. Du drängst dich an die Bar. Willst etwas zu trinken. Das ist der Moment, in dem der Grapscher zuschlägt. Der Moment, in dem du angepöbelt wirst. Das ist nicht immer leicht zu lösen. Immer wieder spielen unbelehrbare Spassvögel mit Pfefferspray rum, warten Horden von Rowdies nur auf den richtigen Moment, um Streit oder gar eine Schlägerei anzufangen. Je später der Abend kommt es in Basler Clubs und Bars immer wieder zu sexuellen Belästigungen, Schlägereien und sogar zu Tränengasattacken. Eine Idee gegen diese Missstände käme eigentlich aus England. Die Kampagne «Ask for Angela» nahm Clubs, Bars und Pubs in die Pflicht, so dass sich Betroffene gegen Belästigungen wehren können. Mit der Frage, ob Angela da sei, kann sich eine belästigte Person, sei es begrapschte Frau oder angepöbelter Mann beim Barkeeper melden. So dass dieser dann die Security oder in schlimmeren Fällen gar die Polizei alarmieren kann.

Community-Gefühl verloren

Ein weiterer Vorteil könnte sein, dass die Betroffenen an einen sicheren Ort gebracht werden könnten, um das Problem abzuklären. Die Kampagne aus England erregte internationales Aufsehen und soll nun in Zürich nachgeahmt werden. In Basel stehen die Clubbetreiber diesen Ideen nicht gerade aufgeschlossen gegenüber. Szenekenner Alex Flach, der viele Jahre unter anderem die Basler Clubs Hinterhof und Nordstern in der Kommunikation betreute oder betreut, meint: «Die Szene hat sich verändert. Von der Aufbruchsstimmung von früher ist nicht viel geblieben.» Aus leidenschaftlichen Clubbetreibern seien Geschäftsmänner geworden. «Das Community-Gefühl in der Szene fehlt.» Dazu spiele der übertriebene Alkoholkonsum wohl generell eine grössere Rolle, meint Alex Flach.

Anders sieht es Nordstern-Betreiber Agi Isaku, er sagt in Basel sei die Szene familiärer, darum müsse man nicht nach «Angela» fragen. Alex Flach kritisiert ein Stück weit auch die Clubber. Ein Stück «Ritterlichkeit» sei auch beim Publikum verlorengegangen. Im Nachtleben sei es zur «traurigen Tendenz» geworden, wegzusehen und weniger das «Mitenand» zu pflegen. In Zürich überlegen sich die Clubs unterdessen zusammen mit der Polizei die Aktion «Isch d' Luisa da» einzuführen. Die Frage nach Luisa soll dabei auf diskrete Weise den Gästen helfen. Für Alex Flach spielt auch noch eine Rolle, dass es manchmal gerade in grossen Clubs nicht einfach sei, spätnachts um Hilfe zu bitten. Besonders, wenn man nicht wisse, auf wen man treffe. Aki Isaku meint, er wolle zwar den Medien keine Auskunft geben, die Geschichte mit Luisa sei ohnehin unnötig. Denn im Nordstern gehe es «familiärer» zu als in Zürich zu. Auch beruhige das grosse «Stammpublikum» die Sache ungemein.

Per Funk verbunden

Clubbetreiber Michael Grüniger vom Fame setzt darauf, dass die Bar per Funk mit der Security verbunden sei. So könne diese im Hintergrund bleiben. Im Fame soll der «Mood» nicht zerstört werden und trotzdem Sicherheit herrschen. Die Kritik an den Securities lässt Szenekenner Alex Flach nicht gelten. Er sagt, diese würden ihre Arbeit grundsätzlich gut machen und, wo sie könnten, «deeskalieren». «Das sind Angestellte des Clubs, die haben jedes Interesse ihre Sache gut zu machen.» Das Nachtleben ist zu einem Geschäft geworden. Grosse Clubs feiern Wochenende für Wochenende Events mit tausenden von Leuten. Klar, kann da etwas schiefgehen. Schwer verständlich ist allerdings, dass weder die Clubbesucher noch Clubbesitzer gegen Fummelattacken, K.O.-Tropfen oder Pöbeleien vorgehen wollen. Denn dann wäre der «Mood» noch besser.

