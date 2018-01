Fussballtransfers: Seriöses Geschäft oder Menschenhandel und zwielichtige Parasiten?

Noch vor Weihnachten wurde bekannt, dass Fabian Frei aus der Bundesliga (FSV Mainz 05) zum FC Basel zurückkehrt. Kurz nach Weihnachten dann die nächste Transfermitteilung. Samuele Campo kommt aus Lausanne zum FCB. Und in dieser Woche die Meldung Renato Steffen verlasse den FCB für rund 3 Millionen Schweizer Franken und wechsle zum Vfb Wolfsburg. Gleichzeitig lotste rotblau dafür Valentine Stocker ablösefrei aus Berlin wieder nach Basel.

Transfers bedeuten stressige Tage in den Chefetagen der Vereine. Der FC Basel etwa hat eine eigene Kommission für Transfers, in der neben Sportchef Marco Streller auch die ehemaligen FCB-Spieler Massimo Ceccaroni und Alex Frei sitzen. Da es meist um viel Geld geht, muss vor einem Transfer auch der Verwaltungsrat seinen Segen geben.

1. Das Scouting:

In Basel heisst der Chefscout Ruedi Zbinden. Er ist bekannt für seine Südamerika-Connections, so lotste er etwa Felipe Caicedo nach Basel oder entdeckte die gegenwärtigen FCB-Spieler Eder Balanta oder Blas Riveros. Während die meisten Clubs ein Scouting Netzwerk unterhalten, werben sich die Clubs teilweise die Scouts ab. So warb etwa Arsenal London Super-Talentspäher Sven Mislinat für zwei Millionen Euro von Dortmund ab.

2. Das Berater-Gespräch

Die Spieler-Berater sorgen immer wieder für Diskussionen. Oft gelten sie als gierig und werden auch manches Mal für einen Fehltransfer verantwortlich gemacht. Ein Spielerberater muss nicht viel mehr Qualifikationen als einen gesunden Geschäftssinn haben. Allerdings haben sich in der Schweiz die führenden Spielerberater zu einem Verband zusammengeschlossen, um für mehr Seriosität zu sorgen. Dies nachdem der Weltfussballverband Fifa die Lizenzen abgeschafft hatte.

In der Verhandlung zwischen Club und Berater werden die grundlegenden Modalitäten des Deals festgelegt. Und da geht es natürlich immer um Geld. Da ist einmal das Handgeld, also jener Bonus, den der Spieler einfach dafür kriegt, dass er wechselt. Dann geht es darum, ob der Club dem Spieler Torprämien oder zusätzliche Prämien ab einer bestimmten Anzahl Einsätze gibt. Diese Gespräche sind oft vertraulich und der Club, der Arbeitgeber des Spielers ist, wird selten informiert.

3. Treffen mit dem Spieler

Diese Treffen finden häufig an Flughäfen, in Hotels oder Restaurants statt. Der Sportchef des kaufwilligen Vereins, erläutert dem Spieler und dessem Berater seinen Plan mit dem Kandidaten, dessen Rolle in der Mannschaft und der Berater des Spielers wiederum stellt die Lohn- und Vertragsbedingungen in den Raum.

4. Verhandlungen und Unterschrift

Wie schnell es geht, ist abhängig von der Vertragssituation des Spielers. Bei ablösefreien, oder Spielern mit Ausstiegsklauseln kann alles ganz rasch über die Bühne gehen. Zumindest nach aussen. Ein Transfer kann, wenn alles passt, offiziell in einem einzigen Tag abgewickelt werden.

5. Abwicklung

Die Klubs selber verhandeln erst ganz zum Schluss. Im Transfervertrag werden unter anderem Zahlungsziele oder Bonuszahlungen vereinbart, dabei sind auch Ratenzahlungen möglich. Nationale Transfers können direkt über die Swiss Football League abgewickelt werden. Internationale Transfer ziehen eine Kettenreaktion nach sich. Die SFL informiert den SFV, der SFV beantragt bei der FIFA die Freigabe, die FIFA wiederum wendet sich dann an den Landesverband und dieser Verband, als wäre es nicht schon kompliziert genug, an den betroffenen Verein mit der Bitte um die Freigabe des umworbenen Spielers. Ist diese erteilt, geht es den ganzen Weg wieder rückwärts, wobei bei jedem Transfer ein sogenannter «internationaler Freigabeschein» ausgestellt wird.

Variante 1:

Wie eine Studie, die die Spielergewerkschaft Fifpro von der Universität Manchester im Jahr 2016 durchführte und an welcher auch 211 Profis aus den beiden höchsten Schweizer Ligen teilgenommen haben zeigte, gaben 60 Prozent aller teilnehmenden Profis an, sie hätten unter dem Einverständnis aller Parteien und aus freiem Willen den Club gewechselt. Doch die restlichen 40 Prozent wurden in der freien Wahl ihres Arbeitgebers eingeschränkt. Der grösste Teil davon (34 Prozent) hatte ein Angebot eines anderen Vereins vorliegen, zu dem sie lieber gewechselt wären, aber nicht durften. Es erscheint plausibel, dass ihre bisherigen Vereine den Transfer so steuerten, damit sie eine möglichst hohe Ablösesumme erzielen konnten.

Variante 2:

So einfach wie in der oben beschrieben Darstellung ist es dann aber meistens doch nicht. Das beste Beispiel für die Komplexität eines Wechsels, war der Rekordtransfer von Neymar Jr. im letzten Sommer.

Um Neymar nach Paris zu holen, musste PSG eigentlich die Ausstiegsklausel bezahlen, die dessen Vertrag bei Barcelona geschrieben wurde: 222 Millionen Euro. Doch wie das deutsche Fussballmagazin 11 Freunde hochrechnete, mussten weitaus mehr als die 222 Millionen gestemmt werden damit Neymar für Paris Saint-Germain auf den Platz gehen kann.

Wegen der Mehrwertsteuer werden aus den 222 Millionen schon einmal gleich 268 Millionen. Neymar erhält pro Jahr ein Nettogehalt von 30 Millionen Euro und weil Neymar mit diesem Gehalt den französischen Spitzensteuersatz bezahlen muss, kostet das den Verein weitere rund 90 Millionen Euro. Wenn Neymar fünf Jahre für Paris spielt, sind das 450 Millionen Euro. Zusätzlich erhält Neymars Vater, der zugleich sein Spielerberater ist, ein ansehnliches Handgeld. Wofür eigentlich und wieviel wird verschwiegen, oder gar geleugnet.

Wegen des Rekord-Transfers hätte PSG Probleme mit der UEFA bekommen können. Denn die UEFA hat in ihrem Reglement das sogenannte «Financial Fair Play» festgelegt, welches besagt, dass ein Verein nicht mehr Geld ausgeben darf als er einnimmt. Doch Paris Saint-Germain hat die Financial Fairplay-Regelung der UEFA geschickt umgangen. Neymar zahlte seine Ablösesumme einfach selbst an FC Barcelona. Im Gegenzug durfte er mit Qatar Sports Investments einen lukrativen Sponsorendeal abschließen: Für 300 Millionen Euro wurde Neymar offizieller Botschafter der WM 2022 in Katar.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.