Game Of Thrones in Arlesheim: Heilige Odilia und Brunnenwasser, das Blinde wieder sehen lassen soll

Ganz einfach ist es ja nicht, heilig zu werden. Da braucht es offenkundig einige Opfer. Aber immerhin heute nennt sich die römisch-katholische Kirchgemeinde St. Odilia Arlesheim. Und noch heute werden dem Wasser des Brunnens auf dem Domplatz «besondere» Eigenschaften zugesprochen. Das Schild davor sagt zwar unmissverständlich: «Kein Trinkwasser», aber dennoch füllen Leute Pet-Flaschen mit dem Brunnenwasser. Die heilige Odilia, der einst die Kirche in Arlesheim und heute noch ein Turm des Doms gewidmet ist, hatte kein einfaches Leben. Die Sagen, die sie umranken, zeigen ein turbulentes Leben. Eine Station davon, war die Arlesheimer Ermitage, wo sie sich vor ihrem gewalttätigen Vater versteckte. Aber der Reihe nach. Ein erstes Mal wollte ihr der liebe Papa schon bei der Geburt im Jahre 662 an den Kragen. Herzog Etticho war ein Wüstling, der von Schloss Hohenburg in der Nähe von Strassburg aus im Namen des fränkischen Königs weite Ländereien verwaltete, darunter auch die Region Basel.

©Paul Menz (Arlesheimer Dom, innen)

Odilia kam blind zur Welt. Dem Vater erschien ein Mädchen, das nicht sehen konnte, nicht lebenswert und er ordnete an, man solle sie umbringen. Ihre Mutter Bereswinda sorgte dafür, dass die Amme das Mädchen in einem Kloster im Burgund versteckte. Hier kommt es bei der Taufe zu einem ersten Wunder. Als der Bischof von Regensburg ihr nach dem Ritual die Augenbinde löste, konnte sie sehen, sie hatte das Augenlicht zurückbekommen. Da Odilia sehr schön gewesen sein soll, plagten sie eifersüchtige Klosterfrauen. Sie litt unter Heimweh. Darum holte ihr Bruder sie gegen den Willen des Vaters auf Schloss Hohenburg zurückholte. Dieser wurde seinem Ruf als Wüstling gerecht und erschlug den widerspenstigen Sohn. Eine Weile lang lebte sie nun als einziges Kind des brutalen Vaters. Bald war sie erneut zur Flucht gezwungen.

Der Vater wollte sie standesgemäss verheiraten. Seine Macht und seine Ländereien erweitern. Odilia haute ab und kam bis Arlesheim. Der Vater und seine Soldaten war immer auf den Fersen. In der Ermitage musste sie sich schliesslich in einer Höhle verstecken, die Männer hatten sie eingeholt. Sie bat Gott um Hilfe. Ein Steinschlag verschloss die Höhle. Die Felsen verwundeten den brutalen Vater. Nachdem die Truppe abgezogen war, öffnete sich die Höhle wieder. Die Verletzung hatte das Wesen des Wüstlings geläutert. Er vermachte seiner Tochter seine Besitztümer im elsässischen Hohenburg. Odilia gründete ein Kloster und galt bald als Schutzheilige des Elsass.

Kein Wunder: Der Sage nach traf Odilia ausserhalb des Klosters einen «dürstenden, alten Bettler» erschöpft den Berg hochpilgern. Mit einem Schlag auf den Felsen liess sie eine Quelle entspringen. Das Wasser im Arlesheimer Dombrunnen soll einem ausserordentlichen Kraftort in der Ermitage enstpringen, wie Pier Haenni in seinem Buch «Magischer Jura» schreibt. Der Ort habe einfach eine hohe Grundschwingung. Das Wasser soll auf jeden Fall gut für «Körper und Seele» sein. Dies weil die natürlichen wässrigen Eigenschaften eine «lichthafte» Form hätten, wie es in einem Bericht zu besonderen Quellen heisst. Dies betreffe aber mehr das Kräftegefüge des Menschen, denn seinen Leib. Hoffen wir also das Beste.

Klar ist aber, dass Odilia so oder so nicht umsonst eine Heilige. Mit ihren Klosterfrauen versorgte sie Arme und Kranke. Denn diese waren der Obrigkeit zu dieser Zeit herzlich egal. Schliesslich strömten so viele hilfesuchende Menschen in die Nähe von Strassburg, das sie sogar ein zweites Kloster aufmachen musste. Auch wenn es in der Ermitage dann doch nicht kribbelt. Die Story von Odilia erinnert doch ein bisschen an «Game Of Thrones».