Geburt im Basler Gefängnis: Selten, aber möglich

Gebären im Kreissaal, überraschend im Auto auf dem Weg ins Spital, eine Wassergeburt in der Badewanne? Alles nicht ungewöhnlich. Aber eine Geburt im Gefängnis? Kein Traumplatz für den Lebensanfang. Im Zürcher Untersuchungsgefängnis kam am 30. Januar ein Gefängnisbaby auf die Welt. So etwas kommt vor, doch weder an der Limmat, noch in Basel gibt es dazu eine verlässliche Statistik. In Deutschland würden jährlich 60 Kinder hinter Gittern das Licht der Welt erblicken. Basels Polizeisprecher Martin Schütz erklärt gegenüber barfi.ch, dass es bei uns «sehr selten, maximal einmal pro Jahr» vorkommt.

Geboren wird dann auch meist nicht im Basler Untersuchungsgefängnis selber: «Wenn sich bei einer schwangeren Insassin die Geburt abzeichnet, wird sie ins Frauenspital verlegt», so Schütz. So bald das Kind dann auf der Welt ist, bedeutet dies aber keineswegs «Du kommst aus dem Gefängnis frei»-Karte. Sowohl Mutter und Baby wandern zurück hinter schwedische Gardinen, bis die Haftstrafe abgesessen ist.

Allerdings muss sich die frischgebackene Kleinfamilie nun die Zelle nicht mit anderen Insassinnen teilen. Sie können es sich «alleine» gemütlich machen, so weit, wie das im Gefängnis möglich ist. «Wenn die Platzverhältnisse und Belegungszahlen es zu lassen, können sie eine Zweier- oder sogar Dreierzelle beziehen», führt Martin Schütz aus. Die medizinische Grundversorgung, welche beide in dieser Zeit brauchen, sei «selbstverständlich gewährleistet».

Dass das Kind in der Haftanstalt aufwächst, ist in Basel-Stadt unmöglich. «Im Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt werden keine mehrjährigen, sondern nur kurze Haftstrafen vollzogen», erklärt Martin Schütz. So kann das kleine Wesen seinen ersten Geburtstag mit Sicherheit längst in Freiheit verbringen. Tragischerweise nicht mit der Mutter, sollte diese eine längere Strafe antreten müssen.

