Gegen Lädelisterben und Wartezeiten: Swisscom-Premiere am Basler Marktplatz

Lange Wartezeiten sollen der Vergangenheit angehören, zumindest in Basel. Im neuen «House of Swisscom», das es bis jetzt nur in der Stadt am Rheinknie gibt, möchte der Telekom-Anbieter eine neue Ära einläuten.

Jetzt ist das neue «House of Swisscom» da, direkt neben dem Rathaus eröffnet Swisscom heute den neuen Shop, der dem Lädelisterben entgegenwirken soll. Am Eingang steht «Pepper», der jüngste Swisscom-Mitarbeiter. Ein Roboter, der Informationen bereithält, mit dem man aber auch Memory spielen oder Macarena tanzen kann.

Der Handel profitiert vom Internet

«Der Kunde betritt keinen Laden, sondern ein Daheim», so die Swisscom. Es ist eine selbstbewusste Ansage. Der Telekom-Gigant möchte zeigen, wie modernes Retail funktioniert. Denn das Lädelisterben ist nicht nur in Basel ein Dauerbrenner, sondern auch in anderen Städten. Der Grund liegt am veränderten Einkaufsverhalten, dem Einkaufstourismus und natürlich am Internet. Was aber heisst das genau? Dieser Frage ging die Swisscom nach.

Bei Medienwissenschaften gilt der vereinfachte Leitspruch, dass ein neues Medium ein altes nicht verdrängt, sondern dessen Bestimmung ändert. Das Internet ist in allen Bereichen unseres Alltags präsent, auch im Shopping. Wie verändert es aber das Einkaufsverhalten? «Der Handel profitiert vom Internet», sagt Martin Hotz entgegen der allgemeinen Meinung. Seine Beratungsfirma Fuhrer und Hotz hat eine Studie zum Verhältnis on- und offline-Shopping erstellt.

Es sind vier Punkte, die dem Kunden ein positives Einkaufsverhalten ermöglichen: der Einkauf soll einfach und schnell vonstatten gehen, der Kunde soll mit einem anderen Menschen reden können, statt eines Produktes soll das Erlebnis im Vordergrund stehen und natürlich spielt die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. «Der Kunde soll das Gefühl haben, Teil von etwas Grösserem zu sein», so Martin Hotz.

Unzufriedene Kunden

Auf der anderen Seite des Online-shoppings steht der stationäre Handel, das offline Erlebnis. Ein schwerwiegendes Problem in diesem Bereich sind unzufriedene Kunden, die ins Internet abwandern. Ob dies nun lange Wartezeiten, eine unfreundliche Bedienung oder die hohen Anforderungen des Kunden sind, wurde nicht eruiert. Damit die Zufriedenheit erhöht werden kann, muss der Mensch im Zentrum stehen. Zudem soll es in der Swisscom am Martkplatz eine laufende Vermischung zwischen on- und offline geben. «Der Vorteil ist, dass endlich jemand eine Plattform schafft, auf der sich Menschen auf unterschiedliche Art und Weise und ohne Zwang über Bedürfnisse orientieren», sagt Mathias F. Böhm, Pro Innerstadt Basel Geschäftsführer. «Entscheidend ist, dass der Kunde hereinkommt und nicht mehr das Produkt, sondern sein Erlebnis im Vordergrund steht. Man muss es ausprobieren und auch Lehren daraus ziehen».

Das ist neu

Doch wie sieht diese neue Art von Geschäft aus? Von aussen wirkt das «House of Swisscom» wie ein grosser, altbekannter Swisscom-Laden. Bis auf den Unterschied, dass direkt am Eingang «Koffi» zu einem Kaffee oder Gipfel einlädt, an exklusiver Lage mit freier Sicht auf das Markttreiben. Damit sollen die so oft kritisierten Wartezeiten verkürzt werden.

Wenn eine Kunde eine Beratung wünscht, sendet ihm der Service «MyTurn» eine SMS mit der Wartezeit. Ideal, denn man muss nicht mehr im Geschäft warten, sondern kann zu besagtem Zeitpunkt zur Swisscom zurückkehren. Was bei Apple schon lange eingeführt ist, hat nun auch der Schweizerische Telekom-Anbieter: Man kann einen Termin online vereinbaren und umgeht so die Wartezeiten.

Ein neues Handy, eine Hülle oder ein Beratungsgespräch: Für alles hat das «House of Swisscom» einen Bereich, sei es eine einfache Beratung an der «Express Bar», eine Präsentation von Geräten und Zubehör an der «Cocktail Bar» oder ein vertieftes Beratungsgespräch im Wohnzimmer.

Für komplexe technische Anliegen stehen Experten zur Verfügung, eine Handy-Reparatur kann live mitverfolgt werden und - ebenfalls wie bei Apple - gibt es die «Swisscom Academy». «Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst», sagt Helia Brugunder, Leiterin des Swisscom Shops. «In den Kursen können sich alle, auch jene, die bei einem anderen Anbieter unter Vertrag sind, zu verschiedenen digitalen Themen weiterbilden». Der Macarena-tanzende Roboter am Eingang zaubert auf jeden Fall ein Lächeln auf das Gesicht der Kunden.

Das «House of Switzerland» feiert heute um 14 Uhr Eröffnung.

