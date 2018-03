Geld statt Müll in Basel: Mit gebrauchten Smartphones und Compis abkassieren

Nach dem Kauf des neusten Smartphones oder Laptops verstauben die alten, meist noch gut intakten Geräte, irgendwo in einer Schublade oder noch schlimmer, sie landen im Müll. Für die Umwelt ist das eine Katastrophe, wirtschaftlich gesehen ein echter Verlust. Denn in den alten massenhaft intakten Geräten stecken nicht nur giftige Substanzen, sondern auch wertvolle Rohstoffe. Zeit also, zu handeln: Werfen Sie Ihre Altgeräte nicht auf den Müll, sondern verkaufen Sie sie an spezialisierte Dienste! Barfi.ch zeigt Ihnen, wo Sie für das alte Gerät in Basel noch am meisten Geld bekommen.

Dass der Müllberg immer grösser wird, dafür sorgen hauptsächlich die Hersteller. Fast schon im Wochentakt präsentieren Firmen wie Samsung, Sony oder Apple neue Smartphones, Tablets oder Notebooks. So landen tausende ausgemusterter, aber völlig intakter Geräte jedes Jahr auf Müllhalden und in Recyclinghöfen.

Bild: barfi

Neben den verschiedensten Auktionsplattformen im Internet wie ricardo.ch oder Kleinanzeigenportale wie tutti.ch gibt es auch spezialisierte Anbieter wie reBuy.de. Doch auch Basel gibt es einige Alternativen, bei denen man die alten Smartphones und Laptops verkaufen kann. Für unseren kleinen Test nehmen wir einmal an, dass wir ein Iphone 7 (2017) mit 128GB Speicher und ein MacBook Pro (2011) mit einer neuen SSD Festplatte mit 500GB Speicher verkaufen wollen. Als Tipp: Einen besseren Preis erhalten Sie, wenn die originale Verpackung sowie das vollständige Zubehör wie Ladegerät, Kabel noch vorhanden ist.

Unser Test beginnt bei Igenodata an der Güterstrasse im Gundeli. Für den sieben Jahre alten MacBook Pro bekommen wir ein Angebot von 290 Franken in Form eines Gutscheins für den Laden. Bar würden wir für das Gerät 265 Franken bekommen. Doch Ingenodata hat noch eine besondere Aktion parat. Kaufen wir nach dem Verkauf des alten Geräts, ein neues MacBook bei ihen, bekommen wird 100 Franken zusätzlich für das Gerät, also 390 Franken. Für das Iphone würden wir auf die Hand noch 324 und als Gutschein 350 Franken bekommen.

Direkt hinter Igenodata befindet sich der Laden von Revendo. Praktischerweise sind die beiden Geschäfte direkt miteinander verbunden, ohne dass man das Haus verlassen müsste. Revendo hat sich auf den An- und Verkauf von Occasion-Geräten spezialisiert. Das erklärt vielleicht, warum wir für die beiden Geräte hier ein besseres Angebot erhalten. Unser altes MacBook und das Iphone sind Revendo 420, respektive 380 Franken wert.

Bild: barfi

Ebenfalls im Gundeli, am Tellplatz, ist Cashtronic zu finden. Hier werden in grossem Stil alte Spielkonsolen, Kameras, Computer und Smartphones angeboten. Die Verkaufspreise des mitten am Nachmittag geschlossenen Ladens erscheinen als ziemlich stolz. Im Gegensatz zu Revendo wartet Revendo die Geräte auch nicht und bietet auch keine Garantie an.

Zu guter Letzt geht es in die Freie Strasse in den Apple Store. Auch hier lässt sich mit dem MacBook noch Geld verdienen. 320 Franken werden uns angeboten, die innert Tagesfrist auf dem Konto landen. Eine Überraschung gibt es noch dazu. Für das einjährige Iphone 7 bekommen wir bei Hersteller 0 Franken. Nur der Hinweis darauf, dass «jedoch ein kostenloses und verantwortungsbewusstes Recycling angeboten wird».

Und trotz des enttäuschenden Angebots zum Abschluss hat unser Test deutlich aufgezeigt, dass es sich allemal lohnen kann, sein altes Gerät noch zu verkaufen. Und sollte am Ende doch kein Geld dabei herausspringen, kann man mit einer richtigen Entsorgung immerhin der Umwelt etwas Gutes tun.