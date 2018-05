Gericht hilft nicht bei Hotel Mama: Basler müssen ihre Nesthocker selbst rauswerfen

In den USA haben Eltern ihren Sohn verklagt, weil er nicht von zu Hause ausziehen wollte. Obwohl der Bub längst ein gestandener Mann war, streckte er weiter die Füsse unter Mamis Tisch und Teller. Zahlreiche Versuche, den 30-Jährigen zu überzeugen, ein eigenes Leben zu starten, waren gescheitert. Man kann nicht behaupten, dass die Eltern von Michael Rotondo es nicht versucht hätten. Sie boten ihrem Sprössling 1'000 Dollar Starthilfe, versuchten ihn mit guten Ratschlägen und Hilfsangeboten auf den Weg zu schicken. Es half alles nichts. Michael Rotondo, ihr 30-jähriger Sohn, wollte einfach nicht ausziehen. Vor Gericht vertrat er sich selbst. So ganz überzeugen konnte er damit aber nicht. Das Ergebnis der Verhandlung: Michael Rotondo muss jetzt raus.

Hotel Mama, bequem und günstig

Auch in der Schweiz gilt für viele: Hotel Mama ist bequem und günstig. Laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik waren Kinder beim Wegzug zwischen 1990 und 2000 im Schnitt 21 bis 22 Jahre alt, zwischen 2010 und 2016 schon 24 bis 25 Jahre. Wieso heute immer mehr junge Erwachsene länger zu Hause wohnen bleiben, wollte auch das Vergleichsportal Comparis herausfinden und liess dazu die 18- bis 40-jährigen Nesthocker befragen. Das Ergebnis: 22 Prozent, davon sind 28 Prozent männlich, wohnen vor allem aus Bequemlichkeit noch zu Hause. Die meisten, nämlich 68 Prozent, geben an, noch zu Hause zu wohnen, weil sie sich schlicht keine eigene Wohnung leisten könnten. Eine Erklärung dafür ist sicherlich, dass die Ausbildungszeit heute länger dauert als früher, so dass die meisten jungen Menschen erst später ins Berufsleben einsteigen

Doch können Basler Eltern, ganz nach dem Vorbild von Herr und Frau Rotondo in Amerika, ihre Kinder aus der Wohnung klagen? Ganz so einfach funktioniert das in der Schweiz nicht. Denn Eltern und Kinder unterliegen den gesetzlichen Obhutsregelungen. Diese dauern mindestens bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Hat der Sprössling bis dahin noch keine angemessene Ausbildung müssen die Eltern weiterhin für den Unterhalt aufkommen, bis die Ausbildung abgeschlossen ist. Dabei kennt das Gesetz keine strikte Altersgrenze. Wenn das Kind seine Ausbildung abbricht, endet die Unterhaltspflicht der Eltern. Sollte es später seine Ausbildung doch noch nachholen, kann die Unterhaltspflicht wiederaufleben.

In Basel kaum vorstellbar

Ein Fall wie in den USA ist also in Basel kaum vorstellbar und auch schwierig zu vergleichen. Markus Grolimund, Verwaltungschef und erster Gerichtsschreiber des Zivilgerichts Basel-Stadt, bestätigt dies und nennt Umstände, wo eine Auflösung der Wohngemeinschaft vorstellbar wäre. «Wenn der Sohn volljährig ist, sind Umstände vorstellbar, die ein Zusammenleben mit den Eltern oder einem Elternteil in einer Wohngemeinschaft unzumutbar werden lassen können. Es sind auch Drohungen oder Gefährdungen denkbar, die die Voraussetzungen eines Annäherungsverbotes erfüllen können. Oder es handelt sich um ein Mietverhältnis oder Untermietverhältnis, auch eine solche Konstellation ist unter Familienangehörigen denkbar; das Mietverhältnis liesse sich dann genauso auflösen wie mit einer Drittperson».

Stellen die Kinder also keine Bedrohung dar oder hat man keinen Mietvertrag mit dem eigenen Nachwuchs, dürfte es in Basel schwierig werden, die Kinder aus dem Haus zu klagen. Allerdings sollte das auch nicht nötig sein: Denn nach Ablauf der Unterhaltspflicht müsste ein sanfter Tritt in den Hintern eigentlich genügen, da juristisch kein Anspruch besteht, ewig im Hotel Mama zu wohnen.