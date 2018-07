Gewitter und Blitze über Basel: Doch die meisten Gebäude haben keinen Blitzableiter

In der Nacht auf den 28. Mai erhellten 9'329 Blitze den Nachthimmel die Schweiz. Eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass im Schnitt pro Jahr 250'000 Blitze in unserem Land niedergehen. Auch in Basel nehmen die Gewitter begleitet von Blitz und Donner messbar zu. Fehlt ein Blitzableiter, kann so ein Blitz schnell auch in den Dachstuhl eines Wohnhauses einschlagen. Über der Region Basel wurden 2018 insgesamt 13 Gewittertage verzeichnet, wobei der Monat Mai mit acht solchen Tagen ungewöhnlich viele Unwetter lieferte, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz weiss.

Tabelle mit der monatliche Anzahl Gewittertage Basel-Binningen ©MeteoSchweiz

Über 90 Prozent der Gebäude in der Schweiz ohne Blitzschutz

Obwohl Blitzschutzanlagen die beste Sicherheit vor Blitzen und deren Folgen bieten, sieht das Schweizerische Gesetz für die meisten privaten Wohnbauten keinen Blitzschutz vor. Das führt dazu, dass gemäss hausinfo.ch ausgerechnet im Land der besonders strikten Bauvorschriften, über 90 Prozent der Gebäude keinen Blitzschutz aufweisen. In der Schweiz gilt die Brandschutzrichtlinie «Blitzschutzsysteme» der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, wonach Kinos, Theater, Konzert- und Veranstaltungssäle, d.h. Räume mit grosser Personenbelegung von mehr als 300 gleichzeitig Anwesenden, aber auch Hotels, Heime, Spitäler und Gefängnisse mit einem solchen System ausgerüstet werden müssen. Dasselbe gilt auch für besonders hohe Bauwerke wie Hochhäuser, Hochkamine und Türme sowie Industrie- und Gewerbebauten.

Nur wenige Wohnhäuser in Basel

In Basel-Stadt verfügen gerade einmal 300 – 350 Wohnhäuser über einen Blitzschutz, wie Lars Bohler, Fachperson VKF für Blitzschutz bei der Gebäudeversicherung Basel-Stadt gegenüber barfi.ch sagt. Die Versicherung beteiligt sich bei der Installation eines Blitzschutzsystems, ob gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig, im Rahmen ihres Beitragsreglements mit maximal 50 Prozent an den Kosten der Gesamtinstallation. Weshalb Blitzableiter nicht überall gesetzlich vorgeschrieben sind, wird aufgrund von Risikoüberlegungen, mit einer Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung des Blitzeinschlages begründet.

2017 gingen bei der Gebäudeversicherung Basel-Stadt gerade einmal 12 Schadenmeldungen im Umfang von knapp 30'000 Franken im Zusammenhang mit Blitzschlag ein, sagt Peter Blumer, Direktor bei der Gebäudeversicherung BS. Und obwohl es in diesem Jahr schon häufig geblitzt und gedonnert hat, wurden von Januar bis Mai 2018 nur Schäden im Gesamtwert von 2'000 Franken verzeichnet. «Kerzen oder Zigaretten im Bett verursachen deutlich höhere Schadenssummen», so Blumer.

Gefahren bei direktem Blitzeinschlag

Da bei einem Blitzeinschlag bei der Einschlagstelle Temperaturen von bis 30'000 Grad Celsius entstehen, kann schnell ein Feuer ausbrechen. Trifft der Blitz jedoch auf einen Blitzableiter, folgt er dem vorgegebenen Strompfad, ohne hohe Temperaturen zu entwickeln. Ohne diesen Schutz besteht akute Feuergefahr, aber auch sämtliche am Stromnetz angeschlossenen Geräte und Installationen können zerstört werden. Besonders dumm, wenn das während eines spannenden WM-Spiels passiert.

Da ein Blitz durch praktisch jede Art von Leitung ins Haus gelangen kann, also auch über Antennen-, Telefon- oder Modemkabel, hilft nur eine Massnahme bei nahendem Gewitter effektiv: die Trennung sämtlicher Geräte von den Leitungen. Denn auch Fernseher und Stereoanlagen, Videorecorder und SAT-Anlagen können, wie der Computer, durch den Einschlag unbrauchbar gemacht werden. Damit dies nicht geschieht, sollten auch elektronische Steuerungen vom Netz genommen werden.

Vorbeugende Massnahmen

Neben einer Blitzschutzanlage, die das Heim am wirksamsten vor Schäden durch Blitzeinschläge schützt, sind auch Überspannungsschutz-Geräte hilfreich. Bevor es also in die Ferien geht, unter keinen Umständen vergessen, alle nicht benötigten elektrischen und elektronischen Geräte vom Stromnetz zu nehmen.

Wer um seine eigene Person fürchtet und auf Nummer sicher gehen möchte, setzt sich ins abgestellte Auto, denn dort ist man bei Gewitter am besten geschützt. Die Metallkarosserie bildet einen so genannten Faradayschen Käfig. Selbst wenn ein Blitz einschlagen sollte, fliesst der Strom aussen über das Auto in die Erde. Überzeugte Velofahrer und Fussgänger, die in ein solches Unwetter geraten, sind deshalb für einmal gut beraten ein Fahrzeug aufzusuchen oder anzuhalten.