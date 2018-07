Gott als Sitznachbar im Drämmli: Mormonen missionieren mobil

Eigentlich sollte es nur eine ganz normale Drämmlifahrt in der Linie 14 sein. Vier junge Männer wollten diese allerdings zu einer schicksalhaften Zeit für die Fahrgäste machen. An einer Haltestelle steigen sie ein und suchen sich je einen Sitzplatz, möglichst neben einer bereits sitzenden Person. Sie sind gut gekleidet: Weisses Hemd, Krawatte, Anzugshose. Unaufmerksame würden sie schnell für Banker in Ausbildung halten. Jeder von ihnen trägt jedoch ein Namensschild, das nicht einem Finanzinstitut zuzuordnen ist. Sie gehören zur «Kirche Jesu Christi der heiligen der letzten Tage». Besser bekannt als Mormonen.

Die scheinbar harmlosen Mitfahrer suchen sofort das Gespräch mit ihren Sitznachbarn. Wie es denn geht, Hobbys und das heisse Wetter sind Themen. Langsam steuern die Gesprächsleiter in Richtung Kirche und Glaube. Die jungen Männer missionieren. Was sie bewusst ignorieren ist der Umstand, dass ihre fromme Mission im ÖV nicht erlaubt ist. «Gemäss dem Allgemeinen Personentarif ist das Werben im Tram, unter welches auch das Missionieren läuft, verboten», bestätigt Sonja Körkel, Mediensprecherin der BVB. Somit fallen die vier Herren in die gleiche Kategorie wie Bettler, Unterschriftensammler und Musiker, die im Tram aktiv auf die Fahrgäste zugehen. Normalerweise würde der Chauffeur eingreifen, indem er eine vorprogrammierte Durchsage über die Lautsprecheranlage laufen lässt. Im Gegensatz zu einem lauten Akkordeonspieler sind die Herren jedoch nicht von anderen Mitfahrern zu unterscheiden.

Auf Nachfrage bei der Medienstelle der Mormonen in Basel gibt man sich unwissend. Dass in unseren ÖV Mitgliederfang verboten ist, sei nicht bekannt. Die jungen Männer hätten da wohl im Übereifer gehandelt, heisst es dann jedoch später später. Und man müsse das mit dem «National Director for Public Affairs», also dem Kommunikationschef, abklären. Bis zum Redaktionsschluss blieb die versprochene letztinstanzliche Erklärung allerdings aus.

Dass sich die hiesigen Mormonen, von barfi.ch entdeckt und dokumentiert, auf Tram-Mission begeben, scheint neu zu sein. Bei den BVB seien noch keine weiteren Fahrgastrückmeldungen eingegangen, heisst es auf Anfrage. Man stelle sich jedoch die Reaktionen vor, würden die Herren nicht im Namen Gottes, sondern Allahs auftreten.