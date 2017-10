Gratis WLAN für Touristen in Basel: Viel Lärm um Nichts

Wer in einem Basler Hotel wohnt, der braucht kein Datenroaming fürs Smartphone oder den Laptop. Seit rund zehn Monaten bietet Basel Tourismus den hiesigen Hotelgästen ein Gratis-WLAN-Netz an. Damit kommen die Touristen an 14 Zugangspunkten in der Stadt problemlos ins Internet, früher waren es noch neun. Der Zugang ist für sieben Tage und kostet die Touristen nichts. Damit müssen sie sich nicht übers 4G-Netz einloggen oder sogar mickrige Edge-Verbindungen nutzen.

Und es funktioniert. Barfi.ch hat einen Test gemacht: Los geht es im Herzen der Stadt, am Marktplatz Basel. Dort funktioniert das Login. Und siehe: Das WLAN läuft und zwar mit anständiger Bandbreite. Als Tourist könnte man also problemlos ein Foto vom schönen Rathaus auf Instagram hochladen. Auf das Angebot angesprochen, freut sich eine Touristin. Sie sei heute in Basel angekommen, vom «Guest-Wifi» habe sie noch nichts gehört. Aber das sei ein toller Service. Doch das «Guest Wifi» steht nur den Hotelgästen zur Verfügung. Das Angebot wird durch die Gasttaxe finanziert, die jeder Übernachtende bezahlt. «Daher können wir es Tagesbesuchern nicht gratis anbieten. Das wäre unfair gegenüber den Hotelgästen», sagt Daniel Egloff, Leiter Basel Tourismus.

Rein, raus, rein, raus

Weiter geht es Richtung Rhein. In der Eisengasse funktioniert das WLAN nicht mehr, kein Wunder: Dort ist kein Hotspot eingerichtet. An der Schifflände kommen die Mails und SMS schliesslich wieder rein. «Toller Service», denkt man zuerst. Denn eigentlich wäre die Schifflände auf der Karte als Hotspot markiert. Doch, halt: Es ist ein anderes Gratis-WLAN, mit dem sich unser Handy automatisch verbunden hat. Das Gratis-WLAN von Basel Tourismus wird zwar erkannt, eine Verbindung kommt jedoch nicht zustande.

Zwei Amerikaner schiessen Fotos auf der Mittleren Brücke. Ob sie den Basel Tourismus WLAN-Zugang haben? Aus der Jackentasche holt einer der beiden ein «Guest Wifi»-Flyer hervor. Er sagt, er hätte ihn vorhin im Hotel mitgenommen, aber gar nicht richtig realisiert, wofür er sei. Aber gratis WLAN sei ja «great», grandios. Während die beiden Amerikaner Richtung «Confiserie Schiesser» weiter gehen, geht es für barfi.ch Richtung Messeplatz.

Funkstille ausgerechnet am Messeplatz

Dieser Platz ist regelmässig das Zentrum von Basel für die Messebesucher sowie für die Aussteller. Auch hier wählt das Smartphone das richtige WLAN, doch eine Verbindung kommt wieder nicht zustande. Auch langes Warten, alle gängigen Tricks mit Aus- und Anschalten führen nicht zur gewünschten Verbindung. Das gleiche Prozedere wird an weiteren Stationen durchgeführt: Weder beim Wettsteinplatz, Claraplatz, noch beim Kunstmuseum Basel ist eine erfolgreiche Verbindung möglich. Am Barfi selbst funktioniert das WLAN überhaupt nicht.

Doch von Problemen möchte Basel Tourismus nichts wissen. «Bis dato haben 54'000 Personen das WiFi genutzt und wir hatten bis heute noch nie eine Reklamation erhalten oder gar eine Rückmeldung wie von Ihnen, dass es nur beim Login funktionieren würde», sagt Ann Müller, Mediensprecherin von Basel Tourismus, konfrontiert mit dem Ergebnis. Wir hätten uns allerdings auch nicht beklagen müssen, denn viele Restaurants der Innenstadt bieten wie die Messe auch ausreichend Internet-Zugänge für ihre Gäste an. Und im Gegensatz zu uns hat der Tourist schliesslich Ferien und zuckt auch mal mit den Schultern, wenn es nicht klappt.

Das Angebot soll ausgebaut werden

Es wird sogar an einen Ausbau des Angebots nachgedacht. «Wir werden nach Realisierung der restlichen Standorte prüfen, inwiefern die Hotels ins WLAN-Netz eingebunden werden können, so dass der Gast in der Hotel-Lobby einmalig den Code eingeben und dann an allen Hotspots surfen kann», so Ann Müller weiter. Es bleibt zu hoffen, dass das WLAN bei den Touristen besser funktioniert als beim barfi.ch-Selbsttest.

Und auch wenn nicht: Da bis auf die Schweiz die meisten Anbieter anderer Länder – besonders aus der EU – ihr Roaming seit wenigen Jahren deutlich günstiger anbieten als es wir Schweizer gewohnt sind, dürften sie zumindest das Vorhandensein dieser Hotspot als angenehmen Luxus einschätzen.

