Grenzübergreifend: In der Region arbeiten die Polizisten eng zusammen

Ein sonniger Morgen, ein laues Lüftchen in den Baumkronen, fröhlich zwitschernde Vögel. Plötzlich wurde die Stille des Riehemer Sonntagmorgens von Rotorengeratter durchbrochen. Der Deutsche Polizeihubschrauber kreiste immer wieder über dem Bettinger Hügel, blieb in der Luft stehen. Grund für die morgendliche Störung in Basels Landgemeinde war die Verfolgungsjagd der Basler Polizei. Eine Patrouille hatte erfolglos versucht, ein Lörracher Auto anzuhalten, das den Beamten aufgefallen war, wie der Polizeisprecher gegenüber barfi.ch bestätigte. Yerguz ist es allerdings wichtig zu betonen, dass der Hubschrauber bereits in der Luft gewesen sei, als es zur Verfolgungsjagd gekommen sei. Warum der Hubschrauber unterwegs gewesen sei, will man in Basel allerdings nicht sagen, da dies Sache der Deutschen Behörden sei.

Hubschrauber und Handschellen und viel, sehr viel Papier

Der Einsatz war dennoch filmreif. Die Polizeidirektion Freiburg bestätigt den Einsatz und schreibt in einer Mitteilung, das Fahrzeug habe von den Baslern auf deutschem Boden angehalten werden können. Allerdings seien Fahrer und Beifahrer sofort aus dem Fahrzeug gesprungen und geflüchtet. Darum hätten die Schweizer nur eine mitfahrende Frau an die Deutschen Kollegen aus Rheinfelden übergeben können. Der Grund für die Flucht sei noch nicht bekannt, allerdings vermuteten die Deutschen Behörden, dass die Ursache wohl Drogen- oder Alkoholkonsum gewesen sei. Die Ermittlungen würden noch laufen.

Verfolgungsjagd, Hubschrauber, Festnahmen: Dahinter steckt viel Papier. Denn die grenzüberschreitende oder hoheitsübergreifende Zusammenarbeit sei vertraglich mit den Nachbarländern geregelt. So half die Basler Polizei etwa bei den Pegida-Demos in Weil am Rhein aus. Die Zusammenarbeit der Ordnungskräfte wird durch einen Vertrag von 2002 geregelt. Zwischen Frankreich und der Schweiz regelt ein Staatsvertrag aus dem Jahre 2000 die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Natürlich könne die Polizei nicht «nach Lust und Laune» grenzübergreifend eingreifen.

Spezialisten aus der Schweiz

Dass die Verträge wichtig sind, zeigen nicht zuletzt die spektakulären Fälle: Die Basler Polizei verfolgte etwa 2001 einen Autoknacker nach Frankreich. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Schrebergärten holte die Polizei den Fluchtwagen ein und schoss. Unterdessen befanden sich Polizei und Täter schon auf französischem Boden. Und auch ein deutscher Polizist gab schon in der Zürcher Innenstadt Warnschüsse ab, um einen flüchtigen Türken zu stellen. Da in der Schweiz die Polizeihoheit bei den Kantonen liegt, kennt sich die hiesige Polizei mit verschiedenen Hoheitsgebieten und Vereinbarungen aus. So klappt etwa die Zusammenarbeit mit den Baselbieter perfekt. Eine ebenfalls filmreife Verfolgungsjagd in diesem Frühling nach einem Diebeszug in Gelterkinden bewies, dass die Beamten gut über die Grenzen zusammenarbeiten können.

Kein Halt vor Landesgrenzen

Schlechte Nachrichten also an alle Gauner und Einbrecher des Dreilandes hatte auch der Baselbieter Polizeidirektor Isaac Reber. Er trifft sich regelmässig mit dem zuständigen Präfekten in Colmar, um gegen französische Einbrecherbanden im Baselbiet vorzugehen. Auch bei der Basler Polizei arbeite eine französische Verbindungsbeamte der Gendarmerie Nationale und in Colmar ein Basler Beamter. In der Schweiz bilden zudem die Polizeien Konkordate, die kantonsübergreifend arbeiten, diese kommen etwa bei grossen Fussballspielen zum Einsatz. So wird die rund 28 Kilometer lange Landesgrenze des Basler Stadtkantons nicht zum Paradies für Kriminelle – denn eine Verfolgungsjagd hält längst nicht mehr an der Grenze an. Wie der Fall vom Sonntag bewies: Hand in Hand lassen sich auch spektakuläre Aktionen besser lösen. Umso besser, wenn sich ein Helikopter der Deutschen bereits in der Luft befindet.

