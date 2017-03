Grillspass zum Auftakt: Wie der Glepfer zum Chienbäse kam

Der Zug der brennenden Besen durch Liestal ist eine archaische Angelegenheit, mit den Besenträgern und Feuerwagen mutet er an wie ein Schlachtzug nach Mordor; Frau Fasnacht würde wohl geringschätzig über das apokalyptische Gebaren der Landbevölkerung denken. Die Tradition – die es erst seit 1905 überhaupt gibt – wirkt gegen den penibel orchestrierten, beschaulichen Beginn der Stadtfasnacht einfach nur grob. Doch was könnte mehr Sinn machen, um den kalten Winter zu vertreiben, als mit Feuer; mit Licht, Glut und ungestümer Hitze?

Der Sturm auf das «Törli»

Chronischer Platzmangel gehört dazu wie die bis zu 100 Kilogramm schweren, brennenden Besen. Besonders kurz vor und nach dem «Törli», dem alten Stadttor, welches der Zug mit Anlauf passieren muss um das alte Gebäude nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Man sagt, der kleine, hölzerne Balkon hätte auch schon Feuer gefangen. Um das zu verhindern, hält jede Gruppe und jeder Feuerwagen jeweils kurz vor dem Tor an, sammelt seine Kräfte und setzt zum Sprint an, begleitet von Gebrüll und Zurufen der Zuschauer. Da wollen wir hin.

Dort, wo die Wagen einige Sekunden oder Minuten halten, ist auch der beste Ort, um dem Umzug beizuwohnen: Von da aus sieht man, wie das Lodern des Feuers auf der Kuppe erst schwach zwischen den Bäumen erscheint, dann immer stärker wird, bis die Träger und Ziehmannschaften um die Ecke biegen und sich langsam den Burghügel herunter bewegen und schliesslich durch das «Törli» in einem Inferno verschwinden. Dort hat es folglich auch am allermeisten Leute und wer in der vordersten Reihe steht, an der Front!, ist dem Weltuntergang ausgeliefert, zurückweichen ist völlig unmöglich. Adieu, Augenbrauen!

Carpe Chienbäse

Doch das Leben ist nicht, was einem widerfährt, sondern das, was man daraus macht. Wenn wir schon den Winter vertreiben, dann kann man auch gleich Sommer feiern, nicht? Und was ist ein, nein, das Symbol für den Sommer in Basel? Richtig: Das Grillen, oder «grillieren», wie die Schweizer es zur Belustigung der nördlichen Nachbarn zu nennen pflegen.

Also: Feuerfeste Jacke anziehen, Wurst einpacken und in die lodernden Flammen halten. Ein guter Angriff ist immernoch die beste Verteidigung.

Hier die Video-Dokumentation des Umzug-Unfugs:

