Grossbaustelle Basler Bahnhof: Jetzt wird auch noch ein Grünstreifen im Gundeli besetzt

Der Bahnhof ist das Nadelöhr für abertausende von Pendlern. Nun bauen die SBB um und das ab Sommer im grossen Stil: Der Westflügel wird saniert, die Flächen für Schalter und Läden organisieren sie neu. Für die Unternehmen wird es eng. Deshalb müssen Ausweichstandorte her: Am Südeingang zum Bahnhof, direkt neben dem Coop Südpark, wird noch im Frühjahr ein Provisorium für die Produktion von Convenience-Food erstellt.

Aktuell herrscht dort noch das schmutzige Grün einer brachen Rasenfläche vor. Die noch jungen Bäume wurden bereits wieder gefällt. SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi bestätigt: «Es handelt sich um Vorbereitungsarbeiten für die Provisorien. Auf der genannten Fläche wird einer der Hersteller von Convenience-Food während der Bauzeit des Westflügels seine Produktionsanlage betreiben.» Auskunft zum Mieter geben die SBB grundsätzlich nicht.

Provisorium kommt schon im Frühjahr

Der Baustart der Produktionsanlage soll noch im Frühjahr erfolgen, wie die Medienstelle der SBB auf Nachfrage bekannt gibt. Die Baupublikation ist bereits erfolgt. Der Ort, an dem bislang nur Velos standen, erhält jetzt ein neues Gebäude, wenn auch nur vorübergehend. Damit kann die grosse Sanierung im Sommer losgehen.

Die Sanierungsarbeiten sind umfassend. Während sich pro Tag im Schnitt rund 115'000 Pendler über die Passerelle zwängen, müssen Bagger und Bauarbeiter koordiniert werden. Der gesamte Westflügel – also der Elsässerhof – wird saniert. Dafür schliesst unter anderem auch das Basler Bahnhofsbuffet.

Ewiger Pendlerkampf auf der Passerelle

Dabei bleibt der Bahnhof ein Planungs- und Finanzierungsdschungel. Während sich auf dem Areal die Divisionen SBB Infrastruktur und SBB Immobilien die Hand reichen und der Meret-Oppenheim-Turm langsam in die Höhe wächst, wird von politischer Seite eine weitere Personenunterführung gefordert, deren Umsetzung allerdings in weiter Ferne schwebt. Zusätzlich optimieren die SBB die Anzahl der Veloparkplätze: Der Meret Oppenheim-Platz ist derzeit noch ein einziger Drahteselfriedhof; bald soll er einer kleinen Parkanlage weichen.

Auch die Passerelle selbst bleibt ein Sorgenkind. Entlastungsmassnahmen sind noch nicht in Sicht. Selbst die SBB gestehen ein: Der Übergang ist überlastet. Gerade zu Spitzenzeiten und bei Grossanlässen gibt es kaum ein Durchkommen. Doch um auch nur an Verbesserungen zu denken, brauchen die Schweizerischen Bundesbahnen einen Auftrag und einen Finanzierungsbeschluss, zumindest im Bereich Infrastruktur. Der Immobilien-Flügel des Unternehmens ist da wesentlich unzimperlicher: Projekte wie die Umgestaltung des Meret Oppenheim-Platzes werden in kurzer Zeit durchgeboxt. Am Schluss bleibt in diesem Planungsdschungel kaum ein Stein auf dem anderen – während sich die Pendler täglich durch noch mehr Blockaden als nur über Passerelle quälen müssen.

