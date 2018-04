Güterverkehrskonzept: Pedalt Basel mit dem Lastenvelo in die Zukunft?

Ein knackiger Name. Natürlich auf Englisch und ab geht die wilde Fahrt. Mit «Work By Bike» will das Amt für Mobilität die Gewerbetreibenden aufs Lastenvelo setzen. Die Elektrofahrräder mit Kästen vornedrauf, in denen teilweise sogar Lasten bis 150 Kilo transportiert werden können, sind tatsächlich eine praktische Lösung für kleinere Transporte. In Basel haben sie sich die trendigen Lastenvelos allerdings noch nicht durchgesetzt. Anders etwa als in den flachen holländischen oder skandinavischen Metropolen. Bei uns geht es doch relativ viel rauf und runter. Da braucht es für einen vernünftigen Transport den Elektroantrieb.

Cargo-Bikes bekannter machen

Mathis F. Böhm vom Verband Pro Innerstadt ist von der Idee begeistert: «Beim Cargobike-Projekt geht es darum, das Lastenvelo bei den Läden bekannter zu machen.» So schreibt auch Luca Olivieri vom Amt für Mobilität: Brötchen, Blumen oder Werkzeuge liessen sich leicht mit einem Lastenbike transportieren. Er ist überzeugt davon, dass das Angebot stimmt. Mit der Aktion sei Basel dabei bereits allen anderen Städten voraus. «Falls ein Bewerber etwa ein Kühlaggregat braucht, so könnten wir das einbauen.» Olivieri spricht von einer «Sensibilisierung» für eine praktische und umweltschonende Mobilität.

Teil von Grösserem

Der Praxischeck zeigt dazu: Die Basler Kurierzentrale etwa liefert schon länger mit Cargo Bikes aus. Und auch der gelbe Riese, die Post, mit den Anhänger-Töffli liefert Pakete und Briefe schon seit Jahren mit dem Vorläufer des Lastenvelos. «Es ist wichtig, dass wir beim Güterverkehr andere Lösungsansätze finden», sagt Mathias F. Böhm. Er spricht damit das Güterverkehrskonzept an, dass die Stadt vor zwei Jahren entwickelt hat. Zusammen mit der Handelskammer, dem Gewerbe und Transportdienstleistern hat das Amt für Mobilität verschiedene Lösungen erarbeitet, wie der Güterverkehr modernisiert werden. Ein Beispiel sind sogenannte Hubs, von denen aus etwa Pakete verteilt werden könnten. «Das ist keine Frage von Politik, sondern die wie eine moderne Stadt funktionieren kann», sagt Mathias F. Böhm.

Gerade in der City-Logistik wird sich viel verändern. Durch die zunehmende Vernetzung, werden sich andere Möglichkeiten erschliessen. Läden etwa werden weniger hohe Lagerbestände bereithalten müssen. Auch dass sich jeder Laden weiterhin einzeln beliefern lässt, ist wohl bald Vergangenheit. Auf die Frage, warum die Stadt das Güterverkehrskonzept nicht schneller umsetzt, meint Olivieri: «Es ist wichtig, die verschiedenen Player zu verbinden, um eine gute Lösung zu finden. Die Stadt kann hier ja nur die Rahmenbedingungen schaffen.»

Auf zur modernen City-Logistik

Das Güterverkehrskonzept basiert auf einer über 200-seitigen Studie der Universität Wuppertal. Sie präsentiert einen umfassenden Massnahmenkatalog und zeigt etwa auch auf, dass sich vermehrte Kooperationen in der Logistik auszahlen können. Vorerst sind erst zehn der elektrischen Lastenvelos unterwegs. Ob sie sind Vorbote einer modernen City-Logistik sind, ist damit noch nicht bewiesen. Doch so altbacken diese Velotransporter aussehen, und eigentlich so sind, so zukunftsweisen könnte deren (Wieder-) Einsatz sein.