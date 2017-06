Guido A. Zäch kehrt nach Basel zurück: Zum grossen Jubiläumswochenende der Rehab

Gleich hinter dem Casino in der Nähe des EuroAirport Basel ist die Rehab Basel seit fünfzig Jahren zu Hause. Dort lernen gelähmte Patientinnen und Patienten oder hirnverletzte Menschen, mit den neuen Herausforderungen zu leben. Stephan Bachmann ist Direktor der Rehab und verrät anlässlich des Jubiläums, wie er Guido A. Zäch nach Basel holen konnte und wie sich seine Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat.

© barfi.ch

barfi.ch: Herr Bachmann, was ist die Rehab in Basel?

Stephan Bachmann: Die Rehab ist eine hochspezialisierte Rehaklinik für Menschen mit Querschnittlähmung oder mit einer Hirnverletzung. Dieses Jahr feiern wir drei Jubiläen: seit 50 Jahren behandeln wir Querschnittgelähmte, seit 25 Menschen mit Hirnverletzungen. Das dritte Jubiläum bezieht sich auf den vor 15 Jahren eingeweihten Bau. Kurz, in der Rehab kümmern wir uns um schwerstbetroffene Menschen, oft mit lebenslanger Behinderung.

Die Gründung 1967: Das Bürgerspital Basel eröffnete auf dem sogenannten Milchsuppenareal das Schweizer Paraplegikerzentrum (SPZ).

In der Region ist es stark verankert, dass Querschnittgelähmte in die Rehab kommen. Wie kam es zum Ausbau?

Guido A. Zäch baute von 1973 bis 1989 in Basel die Behandlung von Patienten mit Querschnittlähmungen auf. Nachdem er 1990 von Basel nach Nottwil wechselte, baute sein Nachfolger Mark Mäder das zweite Standbein auf. Heute ist die Behandlung von Menschen mit Hirnverletzungen sogar der grössere Bereich bei uns, mit 60% Patienten mit Hirnverletzungen. Die Versorgung von Querschnittgelähmten macht 40 Prozent aus.

Der Ausbau 1973: Guido A. Zäch wird Chefarzt des Paraplegiker-Zentrums in Basel. Er baut das SPZ zur national anerkannten Spezialklinik für die ganzheitliche Behandlung und Rehabilitation querschnittgelähmter Menschen auf. Er legt im SPZ Basel den Grundstein für die heutige Schweizer Paraplegiker-Gruppe.

Sie haben vor gut zwanzig Jahren ihre berufliche Laufbahn in Nottwil begonnen. Hat sich eine Veränderung der Patienten ergeben?

Das ist sehr spannend: Vor zwanzig Jahren in Nottwil waren zwei Drittel der Patienten wegen einer Unfalls in der Klinik und ein Drittel wegen einer Krankheit. Heute ist es genau umgekehrt.

© Keystone

Was ist der Grund für diese Verschiebung?

Der Grund für die Patienten mit Querschnittlähmung waren Verkehrs- und Sportunfälle. Heute sind die Sicherheitsvorkehrungen stark verbessert worden. Die Sicherheit der Autos hat sich stark erhöht, die Fahrer haben bessere Hilfsmittel. Beim Skifahren wird heute oft ein Helm getragen, der oft vor schlimmen Verletzungen schützt.

Die Konkurrenz in Nottwil 1989: Guido A. Zäch hatte die Vision eines grossen, neuen Querschnittszentrums, mit ganzheitlicher Behandlungen. Mit diesem Vorhaben stiess er jedoch bei seinen Vorgesetzte, bei den Basler Politikern und bei Gremien auf taube Ohren. Zäch fand in Nottwil ein Stück Land, wo er das grösste Paraplegiker-Zentrum der Schweiz baut. Das Basler Paraplegikerzentrum durchlebte nach der Eröffnung von Nottwil schwierige Zeiten. Mark Mäder wurde 1990 zum Chefarzt ernannt.

Das diesjährige Jubiläum nutzen Sie, um die Geschichte der Rehab Basel aufzuzeigen. Was ist Ihr persönliches Highlight?

Bei der Planung haben wir uns überlegt: Was zeigt am eindrücklichsten die spannende Geschichte unseres Zentrums auf? Die Antwort darauf war, dass sich Guido A. Zäch, sein Nachfolger Mark Mäder und die heutige Chefärztin Margret Hund-Georgiadis zusammen auf einem Podium zeigen sollten. Vor einem Jahr haben mir einige Leute gesagt, dass ich das wohl nicht schaffen werde.

Guido A. Zäch baute das Basler Paraplegiker-Zentrum auf. © Keystone

Auf dem Programm des Festaktes stehen nun alle drei Namen. Wie haben Sie das geschafft?

Der Wechsel von Guido A. Zäch nach Nottwil hat hier in Basel Wunden hinterlassen. Sein Nachfolger, Mark Mäder, hatte damals keine einfache Zeit. Doch für ihn war auch klar, dass Guido A. Zäch als Gründer am Jubiläum dabei sein muss. Als er sein Einverständnis gab, war es nicht schwierig: Margret Hund war sofort einverstanden, Guido A. Zäch auch. Mit ihm stehe ich in regelmässigem Kontakt und wusste, dass er dabei sein wird.

Ein neuer Fachbereich für Basel 1992: Eine Erweiterung soll das Basler Paraplegiker-Zentrum von Nottwil abgrenzen: Der neue Fachbereich Neurorehabilitation erschloss die Betreuung von hirnverletzten Patienten.

Die turbulente Zeit nach dem Abgang von Guido A. Zäch hat die Geschichte der Rehab für lange Zeit geprägt. Spüren Sie das heute auch noch?

Damals hat es natürlich viele Leute verletzt. Die Wunden sind heute zwar noch da, aber verheilt. Ich denke, ausserhalb von Basel sind einige Leute immer wieder überrascht, dass Guido A. Zäch das Paraplegikerzentrum Basel aufgebaut hat, da viele ihn vor allem mit Nottwil in Verbindung. Dabei geht oftmals vergessen, dass er bereits 1975 die Paraplegiker-Stiftung hier in Basel gegründet hat. Heute findet eine enge Kooperation zwischen den vier Paraplegiker-Zentren der Schweiz – Basel, Nottwil, Sion und Zürich – statt.

Der Neubau 2002: Der Neubau von Herzog & De Meuron wird eröffnet und die Wachkomastation wird eingeführt.

Vor 15 Jahren wurde der Neubau von Herzog & De Meuron eingeweiht. Was ist Ihr bisheriges Fazit?

Das Gebäude gefällt immer noch sehr vielen Leuten. Aber das Besondere daran ist, dass es betrieblich fast fehlerlos ist. In der Schweiz gibt es wohl kaum ein Spitaldirektor, der dies von seinem Bau sagen kann. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Chefarzt Mark Mäder und seinen Weggefährten haben die Basler Architekten diesen einmaligen und eben fast perfekten Bau erschaffen können.

Im Bau von Herzog & De Meuron gibt es weder dunkle Gänge noch Sackgassen. © barfi.ch

Was macht den Neubau aus? Weshalb ist er fast perfekt?

Zum einen hat man überall Licht. Man hat das Gefühl, als sei man draussen. Also Wintergarten-Feeling herrscht vor. Es gibt keinen einzigen langen dunklen Gang und auch keine Sackgasse. Für unsere Patienten ist das brilliant: Jemand im Rollstuhl weiss, dass es immer vorwärts geht. Also auch psychologisch gesehen eine Meisterleistung.

Die Gründung der REHAB 1997: Die REHAB Basel AG wird gegründet und übernimmt den Betrieb vom Bürgerspital Basel.

Wenn man in die Rehab kommt, kommt man am schönen Tiergarten vorbei: Ein der Schweiz einmaliges Angebot.

Genau, denn wir begleiten die tiergestützte Therapie im Tiergarten wissenschaftlich und können erste Studien vorweisen. Wir erhielten eine Schenkung und konnten dank dieser den Tiergarten bauen und 2013 eröffnen. Dieser ist vor allem für Hirnverletzte wichtig, aber auch Querschnittgelähmte nutzen ihn.

Neue Stationen 2005 bis 2016:: Die Rehab Basel arbeitet ab 2005 mit dem Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) zusammen, für die Rehabilitation von Patienten mit Cerebralparese. Zwei Jahre später wird das Schluckzentrum eröffnet. Ab 2008 arbeitet die Rehab mit dem Universitätsspital Basel für die Rehabilitation von Patienten mit Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) und Multipler Sklerose (MS). 2016 wird die Station für schwer verhaltensauffällige Patienten eröffnet.

Der Tiergarten in der Rehab Basel ©barfi.ch

In der Rehab Basel arbeiten Sie mit Technik und Natur, um den Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten. Wo wird in Zukunft der Fokus liegen?

Nicht nur ein einziger Experte weiss, was gut für den Patienten ist. Für mich ist das Zusammenspiel von Technik und von weichen Faktoren extrem wichtig. Die Teamarbeit hat bei uns einen hohen Stellenwert und wir versuchen, Interprofessionalität zu leben und zu intensivieren.

Der neue Tiergarten 2013: Der Tiergarten Eckenstein-Geigy wird eröffnet, ein schweizweit einmaliges Angebot.

Tag der offenen Tür: Samstag und Sonntag, 10. und 11.6.2017, jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr. Das Programm: Rundgang durch die Klinik, Historische Schusterstube, Gerbern und Schauschmieden Rollin Fifties, Spiel und Spass für Kinder mit Eselreiten.Das ganze Programm hier.

