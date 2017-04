Gutes Geschäft mit abgepacktem Strom: Wie der Muttenzer Krämerladen-Konzern Valora der Krise entkommt

Echt jetzt, schon wieder leer? Verfluchte Smartphone-Akkus! Dabei war man doch nur kurz auf WhatsApp und ein bisschen auf Facebook und schon ist der Saft wieder weg. Oder Pokémon! Was war das für eine gewaltige Stromfresserei, damals im Sommer, als sich alle auf dem Lohnhof versammelten, Mann, ist das schon lange her, aber der Akku ist seither wirklich geschunden, zum Glück gibts da diese tragbaren Batterien, mit denen man das Handy wieder auffüllen kann.

Und diese Ladebalken sind ein gutes Geschäft. Spätestens seit dem Pokémon-Sommer sind sie in der breiten Bevölkerung angekommen und auch die Kioskbetreiberin Valora aus Muttenz ist auf den Zug aufgesprungen. Zusammen dem Start-Up «Battere» bieten die Kioske so genannte Power Banks zum Ausleihen an: Für 15 Franken Depot und vier Franken Ausleihgebür kann man neben dem «Coffee to go» den «Strom to go» erstehen und irgendwo an einem anderen Kiosk wieder zurückgeben. Die Geschäftsidee ist ziemlich klug: Mittlerweile hat fast jeder einen solchen Ladebalken zu Hause, aber nie dabei, wenn man ihn braucht. Wieso zig davon kaufen, wenn man ihn am Kiosk einfach ausleihen kann?

Jeder lechzt nach Strom fürs Handy – der Kiosk vermietet ihn

Prominent ausgeschildert am Barfi: Die Lizenz zum Laden. Bild A. Schwald

Und das Geschäft blüht – zumindest, so lange Smartphone-Akkus schnell schwächeln. «Wir sind sehr zufrieden, wie dieses neue Angebot bei unseren Kunden ankommt. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter steigt, da ‹Battere› die Erfahrung gemacht hat, dass die Kunden im Sommer, wenn sie mehr draussen unterwegs sind, öfter ohne Batterie dastehen», sagt Valora-Sprecher Lukas Mettler gegenüber barfi.ch. Detaillierte Zahlen zu einzelnen Produkten kommuniziere Valora aber nicht. Auch der Verkäufer am Kiosk Barfüsserplatz sagt: «Ja, die Batterien sind gefragt.» Zeitweise ist die Auslage leer, dann kommt die nächste Lieferung eben am nächsten Tag. Und ich die ist bald wieder ausgeliehen.

Der neue Kick mit dem Strom ist einer der Faktoren, die Valora aus der Krise gebracht haben. Vor zehn Jahren war das Unternehmen noch angeschlagen: Aufgeblähte Strukturen, schlecht laufende Kioske, dauernde Management-Wechsel. Dann die Wende, man straffte Strukturen und schuf Angebote, die zuerst als bizarr wahrgenommen wurden: Wieso soll man plötzlich Debit- und Kreditkarten am Kiosk erhalten können? Paketrückgabe? Wofür gibt es die Post? Und, mal ehrlich, wer will schon am Kiosk Flugtickets bezahlen?

Mit schrägen Innovationen aus der Krise

Immer noch ein Topseller: Der damalige Schweizer Filmstar Ursula Andress beim Zeitschriftenkaufen. ©Keystone

Ziemlich viele wollen das, wie sich gezeigt hat. Obwohl die beliebtesten Waren immer noch Tabak und Presse sind, hat auch das zeitgeistige Kiosk-Angebot dem Mutterhaus zu Auftrieb verholfen. «In einem Umfeld, wo alle Detailhändler klagen, verzeichneten wir im vergangenen Jahr einen Anstieg der Aussenumsätze», sagt Mettler. Und zwar immerhin um 0,9 Prozent auf 2,57 Milliarden Franken, «mit guten operativen Ergebnissen in allen unseren Geschäftsbereichen». Der Bruttogewinn betrug 2016 ganze 870 Millionen Franken, es war der höchste seit vier Jahren. Valora sei also insgesamt zufrieden, sagt Mettler: «Wir verfügen über eine gute Position im Markt, nicht zuletzt dank den zahlreichen Top-Standorten.»

Das für die Detailhändler-Branche gute Ergebnis kommt zu einem Preis. Einige Kioskbetreiber beklagten zu straffe Strukturen, strenge Kontrollen und fragwürdige Arbeitsbedingungen. So beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei Valora 43 Stunden, eine Stunde mehr als der Branchendurchschnitt. Zuletzt berichtete SRF über interne Kritik an der Betreiberin von Kiosken, «Press&Books»-Läden, «avec»-Shops und weiteren Läden an teils hervorragend besuchten Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr. Auch die Gewerkschaft Syna hatte sich schon eingeschaltet.

Der Krämer mit der Lizenz von Tante Emma

Es läuft wieder rund: 2014 übernahm Valora die Westschweizer Kioske von Naville. ©Keystone

Das stört den Kunden kaum. Er besucht den Kiosk, weil er nah ist und die wichtigsten Waren des täglichen Lebens anbietet. Egal, ob Genussmittel oder Verpflegung: Das Geschäft läuft. Gerade bei Esswaren und Kaffee zum Mitnehmen sei die Nachfrage gestiegen, sagt Sprecher Mettler. Das Beste daran ist, dass die Kunden oft auch noch ein paar andere Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, aber ziemlich verlockend da liegen.

So hat das Geschäftsmodell des Krämerladens gerade in der Krise des Detailhandels immer noch Erfolg. Im Verhältnis zu den Umsatzeinbussen der Konkurrenz sogar mehr als das des Warenhauses. Nicht nur dank Kaugummi, Zigarette und der guten alten Papierzeitschriften, sondern eben auch dank Zahlungsverkehr, Paketrückgabe und seit Neustem eben auch dem Verleihgeschäft von Strombatterien für völlig erschöpfte Akkus. Damit die Handy-Nachrichten wieder klingeln und die Kasse ebenso – zumindest die von Valora.

