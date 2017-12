Heiliger Stephan: Wie kam er zu seinem Kalendertag?

Das Urchristentum hat den Geburtstag von Jesus nicht gekannt, auch in der Bibel fehlt ein Datum. Es war der Tag der Wintersonnenwende, der als Ankunftstag des Messias angenommen wurde – und auch als Datum des ersten Schöpfungstags. Heute ist die Wintersonnenwende auf die Nacht zwischen dem 21. und dem 22. Dezember. Als der Julianische Kalender eingeführt wurde, also im Jahr 47 vor unserer Zeitrechnung, lag das Datum allerdings auf dem 25. Dezember.

Der Sonnengott

Klar ist, dass der 25. Dezember für die Feier von Christi Geburt übernommen wurde, weil an diesem Datum bereits der Sonnengott Sol Invictus gefeiert wurde, es war also gut eingeführt. Ein – namentlich – unbekannter Chronist aus Rom hielt diesbezüglich folgendes fest: «Die Heiden pflegen nämlich am 25. Dezember das Fest des Geburtstages der Sonne zu feiern und zu ihren Ehren Lichter zu entzünden. Zu diesen Riten luden sie oft auch Christen ein. Da nun die Lehrer der Kirche sahen, dass sich viele Christen zur Teilnahme an diesen Festen verleiten liessen, beschlossen sie, fortan am selben Tag das Fest der wahren Geburt zu begehen».

Hitzige Diskussionen

Bis in die Gegenwart spielt die hitzige theologische Diskussion um eine Kontinuität zwischen Sol-Verehrung und christlichem Brauch eine wichtige Rolle. Sicher ist, dass niemand weiss, wann Jesus Christus auf die Welt gekommen ist – so er denn tatsächlich auf die Welt gekommen ist, denn auch diesbezüglich ist die Quellenlage nach wie vor (zumindest) problematisch. Die – diesbezüglich gerne herbeigezogenen – Aufzeichnungen des Flavius Josephus sind zu Recht massiv umstritten.

Vorgestern Adam und Eva

Nun gibt es bekanntlich den katholischen Heilgenkalender, der mit fast jedem Tag des Jahres eine oder zwei, selten drei Heilgengestalten verbindet. Vorgestern war etwa der Tag von Tarsilla sowie (besonders lustig) Adam und Eva. Gestern war der Heiligenkalender blank – und heute feiern wir den Heiligen Stephanus, der als erster Märtyrer des Christentums gilt. Und morgen feiern wir dann den Apostel Johannes, der als Lieblingsjünger Christi und als Autor eines Evangeliums sowie der so genannten Offenbarung gilt.

Aber wie kommen die Daten eigentlich zu den Heiligen – oder umgekehrt?

Todestage und Geburtstage

Zuerst einmal muss man dazu etwas wissen: Die frühen Anhänger eines (wie auch immer gearteten) Christentums haben sich nicht für die Geburtstage ihrer Märtyrer interessiert, sondern für deren Todestage. Diese wurden in Chroniken, so mehr oder weniger genau, man könnte auch sagen, sehr grosszügig, festgehalten. Sie dienten vor allem zu einem Zweck, nämlich zur Klärung der Frage, an welchem Tag man im Gottesdienst welche heilige Gestalt feiern solle. Trotzdem wird bei einigen der Heiligen auch der (angenommene) Geburtstag gefeiert.

Geordnet in Trient und Rom

Erst im 16. Jahrhundert ist dann jener Heiligenkalender entstanden, den wir heute kennen. Auf der Grundlage des so genannten Stadtrömischen Kalenders wurden 158 Heiligentage festgelegt. Die treibende Kraft dahinter war Papst Pius V. Schauplatz war das Konzil von Trient, dessen Reformen von 1568 bis 1570 umgesetzt wurden. Dieser Kalender galt als Grundlage für die lateinische Liturgie der katholischen Kirche bis zu den Reformen im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils, als 1969 die Grundordnung des Kirchenjahrs und des neuen Römischen Generalkalenders eingeführt wurde. Dabei hat man versucht, die Heiligenkalender nach Ländern, Kulturräumen und geistlichen Traditionen in der Kirche (wie Eigenkalender der Ordensgemeinschaften) zu pluralisieren. Deshalb gibt es heute auch regionale Heiligenkalender. Zudem kommen – durch Heiligsprechungen – immer wieder neue Gestalten dazu.

Quellenlage unsicher

Sie fragen sich nun, warum wir heute den Tag des Heiligen Stephan (eigentlich Stephanus) feiern. Ganz einfach, das Zweite Vatikanische Konzil hat es so festgelegt, vorher wurde dieser Märtyrer am 7. Mai und 3. August gefeiert, die Griechisch-Orthodoxe Kirche feiert ihn am 27. Dezember und die Serbisch-Orthodoxe Kirche am 9. Januar. Die nächste Frage könnte lauten: Und hat es diesen Stephan denn wirklich gegeben? Antwort: Das können wir Ihnen leider nicht sagen, denn die Quellenlage in dieser Sache ist extrem unsicher.

