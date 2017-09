Heimat von Cupgegner Chiasso: Zollstadt, Pilzhochburg und Challenge League-Fussball

Chiasso liegt am südlichsten Zipfel der Schweiz. Während die Schweiz wächst, schrumpft der Ort, da er unter Dauerstaus und Verkehr ächzt. Der FC Chiasso ist ebenfalls speziell. Nach der Gründung 1905 nahm der Verein erstmals an der Meisterschaft in der Schweiz teil. Allerdings war den Tessinern die Konkurrenz in der Schweiz bald zu hart, so dass sich die Kicker um die Aufnahme in die zweite italienische Liga bemühten. Wegen des Weltkriegs stand der Spielbetrieb still, so dass nur Testspiele ausgetragen wurden. Als der reguläre Spielbetrieb wiederaufgenommen wurde und sich Chiasso nicht behaupten konnte, entschlossen sich die Fussballer 1923 wieder in der Schweiz zu spielen.

Zentrum von Handel und Verkehr

Während Nordsüdreisende bei Chiasso vor allem den Zoll und lange Staus vor Augen haben, schwärmt Schweiz Tourismus trotzdem von der Zollstadt. Sie sei ein «wichtiges Zentrum des Handels und des Verkehrs». Auch der Penz – der südlichste Hügel der Schweiz sei eine Attraktion. Dazu ist Chiasso ein wichtiges Zentrum der «Mykologie». Der was? Richtig, Mykolgie ist die Wissenschaft der Pilze.

In einer schattigen Mulde

Bevor Chiasso 1873 den internationalen Bahnhof bekam, war der Ort ein ländliches, verschlafenes Dorf, das in einer schattigen Mulde lag und an dem eben die Schweiz aufhörte. Unterdessen führt die Autobahn A2 an Chiasso vorbei und eben die Gotthardbahn. Im Fussball läuft es unterdessen nicht schlecht. Der Verein mit einem Marktwert von etwa 5 Millionen Franken liegt auf dem vierten Platz in der Challenge League. So dass man zumindest wegen des sportlichen Erfolges keinen nächsten Wechsel in die italienische Liga befürchten muss.

Waren Sie auch schon einmal in Chiasso? Teilen Sie Ihre Eindrücke mit uns in der Facebook-Diskussion!