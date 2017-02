Helvetia zieht nach und stellt ihr Bauprojekt für den Hauptsitz vor

Ein Neu- und ein Umbau

Das Projekt sieht vor, bis 2023 das bestehende Hochhaus von Suter + Suter aus den 1950er Jahren umfassend zu renovieren und diesem einen Neubau hinzu zu stellen. Die beiden Gebäude werden fast identisch sein, wenn auch das alte eine geringere Stockwerkhöhe aufweist und deshalb aufgestockt wird. Bei gleicher Bauhöhe von 45 Metern hat das bestehende Gebäude also am Ende ein Stockwerk mehr, die sich optisch also geringfügig unterscheiden. Beide Gebäude werden durch einen 13 Meter hohen Eingangsbau verbunden, der ein Auditorium beherbergt. Der dahinter liegende Park um den L-förmigen Neubau hinter den Türmen soll ebenfalls eine Verschönerungskur erhalten.

Ansicht des Modells vom Banhof her, mit dem dahinterliegenden Neubau um den Park. Bild: barfi.ch

Bis 2020 soll der Neubau stehen, danach folgt in einer weiteren Etappe bis 2023 der Umbau des bestehenden Hochhauses. Mitte diesen Jahres beginnt der Abbruch des leerstehenden Wohngebäudes, um Platz für die Expansion zu schaffen.

Zwar bleibt das bestehende Hochhaus aus den 50er Jahren behalten, wie viel davon aber tatsächlich übrig bleibt, ist nur für Sachkundige erkennbar. Auch im Innenraum wird sich alles ändern. Hübscher, mehr Licht, «informelle Begegnungszonen», mehr postmoderne Arbeitsplatzvision.

Gegenüber früheren Visualisierungen erscheint das Vorhaben nun kompakter und weniger durchsichtig.

Und so sieht es vom Park her aus. Visualisierung: Helvetia

Die Öffentlichkeit hat etwas vom Projekt

Auch ist erfreulich zu hören, dass das Café im Dachstock des Neubaus und der Park öffentlich zugänglich sein werden. Man will auf keinen Fall einen geschlossenen Campus, wie man betont. Ob das ein Seitenhieb in Richtung St. Johann ist?

Man entschied sich für die Lösung mit Umbau, wie sie bereits im Vorschlag von Herzog & de Meuron (HdM) in der Testplanung 2013 vorgesehen war. Die Kosten der jetzigen Lösung gegenüber einem Abriss und Neubau hätten sich nur unwesentlich unterschieden.

In einem letzten Schritt sollen bis 2025 der verlorene Wohnraum am jetzigen Standort auf der gegenüberliegenden Strassenseite ersetzt und ebenfalls ausgebaut werden.

Die praktisch identischen Türme verstärken die Linie der St. Alban-Anlage optisch. Bild: barfi.ch

Die Helvetia will den Standort stärken

Mit Um- und Neubau trägt die Helvetia der stetigen Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze am Standort Basel Rechnung. Es werden statt 800 neu 1300 Menschen auf dem Areal arbeiten. Man möchte Arbeitsplätze sammeln, zentralisieren und gleichzeitig ein Zeichen setzten für den Standort Basel und für die Gesellschaft selbst. Mit dem Projekt wurde auch der Plan betont, dass die Versicherung ihre Position auf dem in- und ausländischen Markt ausbauen will.

Es ist bereits der dritte Bau, den die Helvetia Gruppe mit dem Architekturbüro HdM realisiert.

Fortsetzung der städtebaulichen Entwicklung

Der Helvetia-Sitz befindet sich am Rande der Verdichtungszone um den Bahnhof gemäss dem Hochhauskonzept der Stadt von 2010 und schliesst somit die im Enstehen begriffene Achse vom Meret-Oppenheim-Hochhaus über das BIZ Gebäude und den Baloise Neubauten entlang dem St. Alban-Graben ab. Die Achse beginnt und endet folglich mit Gebäuden der Basler Architektur-Impresarios. Gleichzeitig erhofft sich das Architekturbüro Impulse für eine Verbesserung der städtebaulichen Situation mit dem verkorksten Zugang vom Bahnhof zur Innenstadt. Ob dies mit dem Versicherungsbau gelöst wird, ist zu bezweifeln, Pierre de Meuron nutzt allerdings die Chance, auf gewisse Probleme der Stadtentwicklung gegenüber den Medien hinzuweisen. Unrecht hat er nicht. Der Ausbau wird sicher zumindest optisch die Blickachse stärken und die weitere Entwicklung des Aeschenplatzes, welche de Meuron für dringend notwendig hält, in den Fokus rücken.

Gut sichtbar sind die Strassenzüge die vom Banhof ausgehend das Stadtbild prägen. Der Helvetia Campus liegt an deren Rand. Bild: Helvetia/barfi.ch

Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.

Verwandte Artikel:

Helvetia investiert 200 Millionen Franken in neuen Hauptsitz

Helvetia kauft Rest der italienischen Chiara Assicurazioni

Baustart im Baloise Park

Was ist los mit Basels Hilton? Es will und will nicht verschwinden