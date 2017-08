Herr Jin ist traurig, er muss gehen: Kündigung für die Mieter im Orell-Füssli-Haus der Falknerstrasse

Herr Jin ist betrübt. Seit rund zehn Jahren betreibt er mit seiner Frau den kleinen Chinaladen im Pfluggässlein zwischen Freier Strasse und Falknerstrasse. Und genau so lange verpflegt er Menschen mit selbstgemachtem chinesischem Essen. Jetzt ist aber fertig: Die Vermieterin hat allen Parteien im Gebäude per Ende Jahr gekündigt. Wegen Umbaus müssen sie das Haus verlassen. Derweil macht sich die Buchhandlung Orell Füssli, die Nachfolger von Thalia, bereit, ins Gebäude von Vögele Shoes zu zügeln, nur wenige Meter weiter abwärts in der Freien Strasse.

Während sich die Buchhandlung auf kompaktere Räume freut, ist Herr Jin nicht besonders glücklich. Für ihn ist das ein existenzieller Einschnitt. Er verliert nicht nur den Standort für die Theke, sondern auch die Ladenräume. Zusammen mit seiner Frau sucht er jetzt ein neues Ladengeschäft in der Innenstadt, eines, wo man das Gastro-Angebot weiterführen kann. Denn die Kunden schätzen sein Angebot, tagtäglich stehen Arbeitnehmer und Flaneure gleichermassen Schlange.

Verzweifelte Suche in renditeoptimierter Innenstadt

Einfach ist das nicht. Streetfood hat es in der Innenstadt immer noch schwer, selbst mit neuen Verordnungen zum öffentlichen Raum. Glacé- und Marroni-Stände werden bevorzugt, wer vor einem Laden etwas anbieten will, muss das Glück haben, es auf Privatgrund tun zu können. Steht auch nur eine Kante auf Allmend, also öffentlichem Boden, braucht es eine Bewilligung vom Kanton. Und die ist an den meisten Orten der Basler Innenstadt so gut wie unmöglich zu erhalten – und wenn, dann kostet das.

Also eilt die Frau von Herrn Jin derzeit täglich durch die Basler Innenstadt, fragt, ob ein Geschäft zu haben sei, während ihr Mann kiloweise Reis mit üppigen Beilagen verkauft. Die Mieten sind aber hoch, die Ladenflächen teils zu gross, dabei muss die Familie vier Kinder ernähren. Der kleine Laden im verwinkelten Gebäude war perfekt. Jetzt aber droht die Existenz wegzubrechen. Die Zeit drängt, per Anfang 2018 sollte die Familie etwas Neues gefunden haben. Sonst wird es sehr, sehr eng. Noch hofft Herr Jin, dass er nach dem Umbau wieder zurück an den alten Standort kann, aber da ist noch alles offen.

Weggedrängt von Ketten und hohen Premium-Mieten

Die Liegenschaft gehört der Firma Callune SA in Les Verrières, doch der Gebäudekomplex der Buchhandlung ist zerstückelt. Ein anderer Teil, der in die Freie Strasse reicht, gehört der Zürcher Hardturm AG. Zu den weiteren Nutzungen ist noch nichts bekannt, Gerüchten aus dem Detailhandel zufolge soll sich der Moderiese Zara für die Räume interessiert haben: Nachdem Zara Home bereits im gleichen Häuserblock eröffnen konnte, wäre eine Zusammenlegung mit dem Modegeschäft im gleichen Komplex sinnvoll. Das kümmert Herrn Jin derzeit aber nicht.

Für ihn ist die Suche nach einem neuen Standort wichtiger. Der findige Gastro-Unternehmer mit den hausgemachten Spezialitäten will schliesslich auch nächstes Jahr noch arbeiten können – und ein Laden an der Peripherie nützt ihm wenig bis gar nichts. Herr Jin ist ein Beispiel für die Kleinunternehmer, die aus der Innenstadt allmählich zu verschwinden drohen: Preise schnellen in die Höhe, internationale Modeketten reissen sich um Premium-Standorte. Für die chinesische Familie bleibt kaum mehr Platz. Wenn jemand ein Ladengeschäft wisse, sei das umso besser – die Ansprüche der Familie seien nicht so hoch. Nur: es müsse im Zentrum sein, nahe bei den Leuten und nicht komplett verborgen. Ansonsten ist nicht nur Schluss mit erschwinglicher hausgemachter Asia-Kost in der Innenstadt, sondern mit der Existenzgrundlage einer ganzen Familie.