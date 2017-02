Herrlich frühlingshaftes Basel – wäre da nicht dieser Haselstrauch

Es beginnt. Riechen Sie es? Es liegt in der Luft. Das muss der Frühling sein. Heute kommt er wieder mal im Februar. Die Luft riecht satt und dicht und auch ein erstes bisschen süss. Gestern laue 13 Grad, ein Traum, riechen Sie das? Ja, da kommt der Frühling, noch vor der Fasnacht, ein Trauhauauuuu – Sekunde, geht gleich wieder – ein Tra - ha – ha - HA!

HAAATSCHI!

Mist. Ja, der Frühling. Jetzt ist er da. Und die ersten Ästchen tragen feine Zäpfchen, lang und dünn an dürren braunen Ärmchen und mit jedem Sonnenstrahl spreizen sich die Zäpfchen mehr, sie öffnen sich und

HAAAAAAAAAAAAA…

Ohgott. Ja, danke, geht schon wieder. HAAAAAAHAAAAA-PFFFFF-TSCH. Nein, geht doch nicht. Pardon. Es beginnt. Der Pollenflug ist da. Zuerst kommt der Haselstrauch und mit ihm die Erle. Beides ganz feine, ganz lustige Kerle, die Frühreifchen. Kaum ist die Kälte weg, kaum bringt die Sonne die Hormone auch nur ein bisschen in Wallung, schleudern Strauch und Baum ihren Blütenstaub durch die Luft. Nicht, dass da noch einer zu kurz kommt.

HAAAA… HAAAAAAA!

Man sagt ja, dass das Gesicht, das man beim Niesen macht, auch das Gesicht sei, das sich beim Orgasmus zeige. Danke, lieber Pollen. Dann haben wir ja grad eine ziemlich gute Zeit miteinander. Nicht, dass ich schon immer allergisch war, die ersten circa 25 Lebensjahre waren von süsser Unbeschwertheit, von geradezu frühlingshafter Leichtigkeit. Aber plötzlich war der Pollen da, ins System eingedrungen, und der Körper rebelliert seither. Ganz schön spät entwickelt, aber jedes Jahr voll frühreif.

Tschpi.

So, besser. Jedenfalls: Keine Sorge, wenns in der Gurgel kratzt oder in der Nase juckt. Es muss nicht gleich die Grippe sein. Vielleicht ist es ja doch eine Allergie. In der Regel legen einem ja die Symptome nicht gerade flach, sie machen dir nur das Leben zur Hölle. Antihistaminika helfen und einige machen nicht mal hundemüde. Ich nehme das Medikament, das sie auch den Piloten mitgeben, wobei die Piloten auf ausreichender Flughöhe weit weg von unserer ersten zarten Blust sind. Plus, die Pilotenbrille im Büro lässt sich elegant rechtfertigen. Schliesslich soll das Zeug nicht in die Augen geraten.

Wenn der Liebesrausch Gefühle treibt

Max Küng schrieb vor Jahren einmal im «Magazin»: «Die Birke ist ein Arschloch.» Ich möchte ergänzen: Der Haselstrauch auch. Zumal die erste Welle nur ein leiser Vorgeschmack auf das ist, was im März und April folgt, wenn die Birke wirklich loslegt. Ohne Antiallergikum etwa so: Kehle zu, Röchelei statt reden und ein Orgasmusgesicht, das jedes Porno-Casting übersteht. Läuft. Die Nase, jedenfalls, und die Augen auch. Pollenallergiker kennen das. Wer zudem mit Gräsern auf Kriegsfuss steht, hat bis weit in den Sommer hinein zu tun. Herzliches Beileid.

Was hilft? Fenster zu, Kleider wechseln und die alte Wäsche nicht in dem Raum lagern, in dem man dann auch schläft. Regelmässig duschen, denn der Pollen setzt sich überall ab, auch im Haar. Nicht gerade Hochleistungssport im Wald oder in anderen Blütezonen treiben; vielleicht lieber in der Halle schwimmen als im Freien laufen. Wer es gar nicht mehr aushält, kann ja immer noch in hohe Höhen, wo keine grünen Blätter spriessen.

Oder auf Regen warten. Aber den will hier jetzt eigentlich keiner. Nach diesen bitterkalten Wintertagen soll die Sonne unsere Häupter streicheln, lustvoll auf dem Rhein tanzen, sich in Büschen wiegen und am blauen Himmel strahlen. Was kratzt uns schon der Blütenpollen, wenn die ersten frühen Frühlingsboten in der Brust das Herz beflügeln und der Liebesrausch Gefühle treibt. Ist ja nur der Erlenpollen und ein bisschen Ha-ha-HAAAAAAAA-AAAAAAAH!

