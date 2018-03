«Hier kommt der Schweinehund»: Eine neue Kampagne der Stadtreinigung gegen alte Probleme

«Die Leute wissen es, sie sind aber zu faul, sich daran zu halten oder sich die fehlenden Informationen zu beschaffen,» wie Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung, betont. Das ist dem Tiefbauamt ein Dorn im Auge. 100’000 Franken lässt man es sich kosten, um der Bevölkerung zu sagen, was sie eh schon weiss. Dass Zigarettenstummel nicht auf den Boden gehören zum Beispiel. André Frauchiger, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Bau- und Verkehrsdepartement, stimmt Egli zu. Das sei einfach unverständlich, wenn jemand zwei Meter neben dem Aschenbecher seinen Stummel am Boden ausdrückt. Schliesslich gibt die Stadt 5-10 Millionen pro Jahr für die Beseitigung von Littering aus. Davon entfallen alleine ein Drittel auf die Stummel. Der Groll ist also verständlich.

Ärgernis Zigistummel. Zwischen 1.5 und 3 Millionen kostet das die Stadtreinigung im Jahr. Bild: barfi

«Gebot statt Verbot»

Deswegen hat die Stadt eine neue Kampagne gestartet, als deren Maskottchen ein karikierter Schweinehund dient. Das neue Wappentier der Sauberkeit informiert ab sofort auf hunderten von Müllcontainern, Fahrzeugen und als Plakate, was sich gehört und was nicht. Es sei schwierig, den Ton zu treffen zwischen Hinweisen und Zurechtweisen, sagen Dominik Egli, Michelle Bachmann und André Frauchiger unisono. Deswegen, so Frauchiger, bemühe man sich um den «etwas volkstümlichen Ton. Es soll ja auch lustig sein». Die Kampagnen werfen denn auch mit Anglizismen um sich, alles ist «easy» oder «chill». Der Leitspruch ist «Gebot statt Verbot». Gleichzeitig sollen die Social-Media-Präsenzen ausgebaut werden. Vor allem die Abteilung «Rhylax» unter Bachmann mit «einer Zielgruppe von 18-34» hat damit bereits Erfolge erzielt. Ihre gewohnten Plakate sind nun Grün und stehen ab Ende April am Rheinbord, neu auch auf Grossbasler Seite. Weitere Unterstützung erhofft man sich vom Hastag #Rhylax.

So sieht das neue Plakat der Rheinbord-Kampagne aus. Quelle: Kanton Basel-Stadt

Trotz dem lockeren Ton: Probleme gibt es zuhauf, die vier wichtigsten sollen mit der Schweinehund-Kampagne angesprochen werden: Littering, zu Unzeiten bereitgestellte Bebbisäcke, falsch deponiertes Papier und die Verschmutzung von Wertstoffsammelstellen.

Stell dir vor, es ist Bündelitag und keiner macht mit. Bild: barfi

Alles ist nicht klar

Das alte Kriegsbeil sind die Papiersäcke, in denen Altpapier auf die Strasse gestellt wird. Die ganze Stadt macht es so, es funktioniert seit Jahren, doch erlaubt war es nie. Das gehört laut den Initianten zu den Dingen, wo der innere Schweinehund in der Bevölkerung bisher zu sehr untätig blieb. «Die Papiersäcke gehören nicht ins Altpapier,» klärt Egli auf. Warum das so sei, weiss auch er nicht. Die Säcke lösen sich auf, wenn es am Abfuhrtag regnet, das leuchtet noch ein. Aber die Bevölkerung zu animieren, wieder echte Bündeli zu schnüren, ist wohl das schwierigste Ziel auf der Liste. Immerhin hilft neu eine App, dass das Papier und auch die Bebbisäcke am richtigen Tag auf der Strasse stehen. Das alleine ist Grund zur Freude!

Schon von weitem gut zu sehen. Wem das zu fern ist, kann sich den Schweinehund, quasi, auf den eigenen Handybildschirm holen. Bild: barfi

Die App ist die wahre Revolution!

Die grosse Neuerung ist auf den Plakaten nur auf der unteren Ecke klein erwähnt: Die Stadt hat die App «Dräggwägg» für 40’000 Franken von den Basler Entwicklern AppLab abgekauft. AppLab ist die Bude, die auch die beliebte BachApp ins Leben gerufen hat. «Dräggwägg» gibt es schon länger, nun aber liegt sie in der Hand der Stadt, welche, so Egli, «den Rohdiamanten in Zukunft schleifen», sprich, sie mit AppLab zusammen weiterentwickeln will. In der App finden sich sämtliche Informationen zur Abfallentsorgung. Der wirkliche Vorteil ist die Möglichkeit, sich automatische Pushnachrichten über bevorstehende Abfuhrdaten auf den Bildschirm schicken zu lassen. Vorbei die Zeit, als der Abfallkalender aus Versehen im Müll landete und folglich sich das Papier im Keller stapelt, weil man bereits sieben Sammeltage verpasst hat.

Verschiedene Versuche, das Problem zu lösen, sind fehlgeschlagen, wie die Emailbenachrichtigungen via MyBasel.ch, welche weniger verlässlich waren als das Osterwetter. Egli erwähnt dazu, dass man mit der App gerade an Ostern den besagten inneren Schweinehund nicht mehr bemühen muss, um zu wissen, ob an Karfreitag oder Ostermontag nun Abholtag ist oder nicht. Der innere Widerstand wird nicht überwunden, sondern abgeschafft. Und das ist wohl das einzige, was hilft.

Haben Sie auch einen inneren Schweinehund? Hier geht es zu den Kommentaren!