Vom Dach im zwölften Stock am Hochbergerplatz 1 geniesst man einen prächtigen Fernblick in unsere Region. Und gleich nebenan entdeckt man nicht nur unsere Rheinhäfen, sondern den schönen, alten Kern des ehemaligen Fischerdorfs Kleinhüningen, an dem die Schnäppchenjäger auf dem Weg nach Weil leider achtlos vorbeifahren.