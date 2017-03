Imposanter Cortège am Montag: Was für ein Reigen, was für ein Regen

Wer am Morgestraich war, freute sich, dass es Punkt vier Uhr trocken war. Was sich aber am Himmel zusammenbraute, goss sich dann aber am Nachmittag über die Fasnächtler: Kaum stimmten die Cliquen den ersten Marsch an, begann das feuchtfröhliche Regenspiel. Statt luftige Räppliberge am Strassenrand legte sich in Kürze ein klebriger, pampiger, aber farbiger Belag auf die Strasse. Die Aktiven wateten tapfer durch die erschwerten Bedingungen – wenigstens war der Untergrund weich. Zumindest ein Vorteil bei den Kilometern, die man in teils hartem Schuhwerk zurücklegt.

Spektakuläre Sujets

Die zahlreichen, sehr kritischen Sujets der Cliquen wirkten bei diesem Wetter umso bedrohlicher und härter, die Waggis mit ihren flotten Sprüchen sorgen dafür für die nötige Erleichterung. Auch die farbenfrohen Sujets der Binggis halfen. Und schliesslich brachte der aufpeitschende Guggensound den Körper in Bewegung, was bei diesem Wetter definitiv nötig war.

Am Mittwoch solls schöner sein

Viele Zuschauer entschieden sich wohl, den Cortègebesuch abzubrechen oder auf den Mittwoch zu verschieben, wenn es ein wenig schöner werden soll. Das Resultat: zahlreiche Lücken am Strassenrand und Unmengen an Regenschirmen – um sich für einmal nicht vor den Räppli, sondern vor dem prasselnden Regen zu schützen.

Und jetzt: Ab in die Keller!

Nun geht es ab in Keller und Restaurants: Wärme suchen. Mit etwas Glück erwischt man dann noch einen Schnitzelbangg. Diese brauchen wir jetzt, sie sind die Helden vom Montagabend und die Retter der Stimmung. Denn obwohl sie nach dem nassen frühen Montagabend ein wenig bedrückt sein mag, kann sich das ganz schnell ändern: Die Fasnacht hat erst angefangen und wir sind immer noch davon überzeugt, dass es ein grandioser Jahrgang sein wird.