Initiative: Rote Karte für zu hohe Parkgebühren in der Innenstadt

Für die einen hat es immer noch zu viel, für die anderen hat es viel zu wenig und erst noch zu teure Parkplätze. Vor allem im Vergleich mit dem benachbarten Dreiland seien die Gebühren für oberirdische Parkplätze viel zu hoch, fand ein illustres Initiativkomitee aus Hoteliers und Detailhändlern im vergangenen Mai. Heute wurden die Unterschriften im Rathaus eingereicht. Jetzt müssen die Basler darüber abstimmen, ob das Parkieren in der Stadt zu teuer ist. Drei Franken pro Stunde kostet es, wenn etwa ein Hotelgast sein Auto am Rande der autofreien Innenstadt abstellt. Das ist teuer. Vor allem, weil dieser Tarif auch in der Nacht und am Sonntag gilt. Das sei in den benachbarten Städten gratis, sagen die Initianten und fordern eine Korrektur.

37 Stutz für eine Nacht

Auch die Gebühren in den Parkhäusern sollen dem Umland angepasst werden, damit die Innenstadt weiterhin attraktiv bleibe. So erzählt Urs Füeg vom Hotel Merian vom Erlebnis eines Gastes: «Kürzlich hatte ich einen Gast, der am Abend hier in Basel anreiste, um am nächsten Morgen ganz früh einen Flug ab Basel zu erwischen. Er fand am Claragraben einen Parkplatz. Zunächst freute er sich sehr. Bis er die Parkuhr sah. Für den Zeitraum von 19 bis 7.30 Uhr hätte er sie mit sage und schreibe 37 Franken füttern müssen – zahlbar nur mit Münz. Diese Episode zeigt, wie weltfremd und wenig durchdacht die Tarifpolitik in Basel ist.»

Wenig durchdacht

Die Initianten machen auch geltend, dass etwa das Parkieren in Lörrach, Mulhouse, Colmar oder Genf in der Nacht teilweise kostenlos sei. In Freiburg im Breisgau koste die das Parkieren in der Nacht zwischen vier und neun Euro. Darum brauche ein belebtes Zentrum über Nacht und am Sonntag kostenlose Parkplätze. Im Hof des Rathauses hat sich heute eine illustre Runde zur Übergabe der rund 3'500 Unterschriften versammelt. Der Präsident des Gewerbeverbandes Basel Marcel Schweizer und Direktor Gabriel Barrell sind da, die Grossräte André Auderset und Luca Urgese. Der Sprecher des Wirteverbandes und Initiant Maurus Ebneter orchestriert die Fotos der Übergabe an Marco Greiner von der Staatskanzlei.

Das letzte Wort

Ebneter freut sich darüber, dass die Unterschriften in weniger als neun Monaten zustande gekommen sind. Danach gefragt, ob günstigere Parkplätze wirklich zu einer Belebung der Innenstadt führen würden, erklärt er, dass es gerade im Stadtzentrum darauf ankomme, dass das «Gesamtpaket» stimme. Und dabei würden eben auch günstige Parkplätze eine Rolle spielen. Das letzte Wort hat nun das Volk. Es wird nun darüber abstimmen können, wie teuer die Parkplätze in der Innenstadt sein werden.

