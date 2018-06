Inländervorrang: Basler Beamte besetzen Theaterrollen

«Ich liebe dich so sehr, dass ich dich fast lieber am Galgen sehe, als in den Armen einer anderen», sagt Lucy, die Tochter des Polizeichefs zu Mackie Messer in der Eifersuchtsszene als dieser dann doch im Gefängnis landet. In der Inszenierung «Der Dreigroschenoper» des Theater Basel ist dies ein Vogelkäfig, in dem die Liebenden gerade so Platz finden. Während Regisseur Dani Levy ein Rückkehrer nach Basel ist, da er hier geboren und aufgewachsen war, so stammt Schauspieler Thiemo Strutzenberger, dem eben der Galgen droht, aus Deutschland. Auch Pia Händler, die Lucy spielt, stammt aus Hamburg.

Ab acht Prozent Arbeitslose gilt Inländervorrang

Beide Schauspieler gehören zum Ensemble des Theater Basel. Ab nächsten Monat wird das Besetzen dieser Rollen nicht mehr ganz so leicht sein. In der Schweiz wird ab Juli, nach zähem Ringen im Berner Parlament der Inländervorrang umgesetzt. Betroffen sind alle Berufe, die mehr als acht Prozent Arbeitslosigkeit aufweisen. 2020 wird die Schwelle auf fünf Prozent gesenkt. Da in der Schweiz jeder achte Schauspieler als arbeitslos gilt, was einer Quote von rund 12 Prozent entspricht, fallen alle Darsteller, Komödianten, Kabarettisten und Filmschauspieler unter die neue Regelung, wie Claus Wepler vom Arbeitsamt Basel-Stadt bestätigt.

Müssen Beamte Theaterstücke lesen?

Dass der Schweizerische Verband der Filmproduzenten gegen die Regelung Sturm läuft, kann man verstehen, denn wie kann ein Arbeitsamt eine Film- oder Theaterrolle besetzen? Auf dem Arbeitsamt dagegen ist Claus Wepler guter Dinge: «Damit eine Stellenmeldung ein positives Ergebnis bewirkt, müssen die Arbeitgebenden ein möglichst detailliertes Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle beilegen. Je präziser die Angaben sind, umso besser können die RAV den Arbeitgebenden passende Dossiers von Stellensuchenden vorschlagen.»

Im Falle der «Dreigroschenoper» müsste der Arbeitsvermittler das Stück von Brecht lesen, die Musik von Kurt Weil und deren Besonderheiten verstehen. Dann gilt es die Absicht, also die spezielle Note, die der Regisseur seinem Werk geben will zu verstehen. Das kann für den Basler Arbeitsvermittler ein später Feierabend werden. Am Theater Basel beschäftigt man sich mit der neuen Regelung seit einem Jahr. Ingrid Trobitz schreibt auf Anfrage: «Für uns wird dies in erster Linie administrativen Mehraufwand bedeuten und Mehrkosten wegen des höheren Stundenaufwands nach sich ziehen.»

Oberstes Kriterium Qualität

Den administrativen Mehraufwand kritisierten auch die Filmschaffenden in einem offenen Brief. Eine gute Nachricht bleibt, so schreibt Ingrid Trobitz auf die Frage, ob die Erfolge des Theater Basel durch die neue Regelung gefährdet seien: «Das internationale Renommée des Hauses sehen wir jedoch nicht als gefährdet an, und eine Qualitätseinbusse sollte nicht entstehen. Denn das oberste Kriterium für einen Einstellungsentscheid wird ja auch zukünftig die Kompetenz der jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber sein.»

Während das Theater Basel dem Inländervorrang gelassen entgegen sieht, regt sich am Theater St. Gallen Widerstand. So findet Schauspieldirektor Jonas Knecht die Regelung absurd. Es gehe um Menschen, die könne man nicht in ein Schema pressen, lässt er sich gegenüber SRF zitieren. Während Erfolgsregisseur Dani Levy auf dem Papier Schweizer ist, so verliess er früh die Schweiz, um durch Amerika zu reisen und sich schliesslich in Berlin niederzulassen. Wenn der Staat wirklich Rollen besetzten will, so ist weder den Beamten noch Künstlern gedient.