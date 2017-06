Internationaler Schlag gegen Geldwäscherei: Auch Basler Reisebüro im Visier der Ermittler

Die Brasilianer in Basel sind beunruhigt. Von einem Tag auf den anderen war ein Reisebüro im Kleinbasel geschlossen, das sich auf Fernverkehr mit Brasilien spezialisiert hatte – und auf umfassende Geldüberweisungen in die ferne Heimat. Das mit dem Reisebüro verbundene Finanzgeschäft war sehr beliebt, wie ein barfi.ch-Leser schreibt. Und bei 60'000 Brasilanern in der Schweiz kommen da einige Reisen und Überweisungen zusammen.

Bereits fünf Personen festgenommen

Doch jetzt bleibt der Laden zu. Die Kunden werden mit einem Flyer an der Türe darüber informiert, dass sie nur noch telefonisch bedient werden. Hintergrund ist ein umfassender Schlag gegen Geldwäscherei in der Schweiz.

Die Kantonspolizei Zürich hatte Ende Mai in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) eine koordinierte internationale Aktion wegen Geldwäscherei in Millionenhöhe durchgeführt. Fünf Personen wurden verhaftet, Liegenschaften beschlagnahmt, Konten gesperrt.

Für Basler Büro gilt Unschuldsvermutung

Das schlägt Wellen bis ins Kleinbasel. Filialleiter A.L. (Name der Redaktion bekannt) bestätigt die Beschlagnahme von Dokumenten durch die Zürcher Polizei. Wie die Zürcher Staatsanwaltschaft auf Anfrage von barfi.ch sagt, gelte der Basler Geschäftsführer allerdings als nicht beschuldigt im Strafverfahren. Zudem gilt die Unschuldsvermutung.

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst es, dass sich nach der Sicherstellung von 1,3 Tonnen Kokain Anfang 2010 in Deutschland und den daraus resultierenden Geldflüssen Hinweise auf Mittäter in der Schweiz ergaben. Die intensiven Ermittlungen durch das Fedpol, der Staatsanwaltschaft II und der Konatonspolizei Zürich führten zu einem brasilianischen Ehepaar.

Mehrstellige Millionenbeträge gewaschen

Dieses leitete nebst einem Reisebüro noch eine Firma für Geldüberweisungen nach Brasilien. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer und Frauen im Alter von 35 bis 55 Jahren aus der Schweiz und Südamerika.

Über diese Gesellschaft wurden mehrstellige Millionenbeträge in verschiedene Länder transferiert. Da es sich um ein laufendes Strafverfahren handelt, erteilt die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte.