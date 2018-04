«Jobsicherheit perdu» – Französische Bähnler streiken für Luxusrechte und treffen Region

Nachdem der französische Staatspräsident Emanuel Macron die Arbeitsmarktreform im letzten Herbst unterzeichnet hatte, bestellte Innenminister Gérard Collomb gleich einmal 22 Tonnen Tränengas zusätzlich, um sich auf einen «heissen Herbst» vorzubereiten. Zwar kam es zu einigen Demonstrationen in der Hauptstadt Paris, doch ganz so schlimm kam es nicht. Umstritten sind bei der Reform vor allem die Lockerung des Kündigungsschutzes. Macron und die Nationalversammlung kürzten die Abfindungsbeiträge für gekündigte Mitarbeiter. Wer zum Beispiel seinen Job nach zwei Jahren verlässt oder rausgeschmissen wird, bekommt nun in Frankreich höchstens drei Monatslöhne Abfindung. Nach dreissig Jahren hat man nur noch ein Recht auf 20 Monatslöhne.

GRÈVE SNCF : retrouvez les prévisions détaillées du trafic pour demain (TGV, TER, Transilien, RER, Intercités...) https://t.co/28KpfwNyif — Grèves en France (@cestlagreve) 2. April 2018

Müll bleibt liegen

Dieser ziemlich radikale Kündigungsschutz (doppelt so hohe Beiträge, wie etwa in Deutschland) sorgte in Frankreich für eine hohe und weiter steigende Arbeitslosigkeit, während die Wirtschaft in den europäischen Nachbarländern brummte, die Arbeitslosenquoten sanken und die Investitionen der Firmen stiegen. Zwar mussten die Tränengasvorräte in Paris nicht zu sehr angegriffen werden. Dennoch machen nun die Gewerkschaften ihre Kampfandrohungen war. So blieb heute der Müll in Paris liegen, da die Abfuhr streikte. Die bisher mächtigen und tonangebenden Gewerkschaften sehen sich durch Macrons Reform um ihren Einfluss betrogen. Sie bezeichnen den Präsidenten als «König der Täuschung», der sich nur vordergründig für eine soziale Wirtschaft einsetze. Mittlerweile können kleine Betriebe mit weniger als fünfzig Mitarbeitenden direkt mit ihren Arbeitern bei einer nötigen Entlassung die Konditionen aushandeln.

Stille am Gare Du Nord

Seit gestern Abend wehren sich nun Mitarbeiter der französischen Bundesbahnen (SNCF) und die Mitarbeiter der Air France. So blieb es heute Morgen gespenstisch still an einem der grössten Bahnhöfe Europas: Der Gare Du Nord in Paris ist eine Hauptschlagader für den französischen Bahnverkehr. Metro, Intercity-, Regional- und Vorortszüge, hier kommt alles zusammen. In der Hauptstadt ist die Stimmung allerdings gelassen. Seit Wochen konnte man sich auf den Streik der Bähnler vorbereiten. Die nächsten Wochen soll immer zwei Tage gestreikt und drei Tage Normalbetrieb herrschen. Das Durcheinander ist vorprogrammiert.

Auf der Webseite des TGV Lyria etwa wird den Schweizer Reisenden empfohlen, einfach keinen Zug zu nehmen, da die Betriebslage unsicher sei. Für die französischen Pendler und für Touristen wird der Arbeitskampf, der bis Ende Juni dauern soll, ein Nervenspiel, denn es wird nie ganz klar sein, welche Züge überhaupt und wann fahren. In der Agglomeration Basel sieht es nicht viel besser aus. Die französischen Bundesbahnen rechnen laut einer Mitteilung damit, dass ab Dienstag nur jeder siebte Hochgeschwindigkeitszug und nur jeder vierte Zug im Regionalverkehr fahren wird. In der Luft sieht es nicht besser aus: Wegen eines Streiks des Boden- und Kabinenpersonals, die sechs statt einem Prozent Lohnerhöhung fordern, fiel gestern Abend schon jeder vierte Flug aus.

Genervte Pendler

Die Bahnangestellten dagegen kämpfen um die Erhaltung ihres beamtenähnlichen Status. Dabei geht es auch um Kündigungsschutz: Bisher war es unmöglich einen «überflüssigen» Angestellten aus betrieblichen Gründen zu entlassen. Auch die Renten konnten sich sehen lassen. Im Durchschnitt konnte ein Lokführer schon mit 54 Jahren in den Ruhestand treten. Diesen Luxus wollen Macron und die Nationalversammlung abschaffen.

Die Franzosen trauern einerseits wohl zu Recht einem umfassenden Arbeitnehmerschutz nach, andererseits war dieser schon seit vielen Jahren weder finanzierbar noch international konkurrenzfähig. Mit den Kampfmassnahmen der Gewerkschaften den ganzen Sommer über, eskaliert die Situation. Denn von Tag zu Tag werden nur schon die Pendler in der Metropole Paris genervter werden.

