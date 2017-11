Jung sein = verdächtig: Die Polizei kontrolliert junge Basler besonders gründlich

Mitte Oktober wurde es noch nicht so früh dunkel. Freitagabend, Zeit in der Stadt irgendwo essen zu gehen, dachten sich drei junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Früh unterwegs war auch eine Polizeistreife. Die jungen Basler wurden aufgefordert, ihre Ausweise zu zeigen und ihre Taschen und Rucksäcke zu leeren. «Das hat uns eigentlich nicht weiter gestört», sagt einer von ihnen. Überrascht zeigt er sich darüber, dass nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass die Personalien in Ordnung waren und gegen niemanden aus der Gruppe etwas vorlag, alle drei dennoch ihre Taschen ausräumen mussten. «Es war noch nicht einmal sieben Uhr am Freitagabend.»

Gleich noch ein Drogentest

Die beiden Volleyballerinnen, Mitte 20, waren da schon später unterwegs. Es war 23 Uhr vorbei. Die Baslerinnen verstehen etwas weniger, warum sie von der Polizei angehalten worden sind. «Wir schlenderten nach dem Kino durch die Stadt und ahnten nichts Böses.» Nach der Personenkontrolle mussten sie ebenfalls ihre Taschen leeren und wurden von den Beamten gleich noch einem Drogentest unterworfen. «Das haben wir dann nicht wirklich verstanden, wenn wir jetzt gelallt oder uns komisch benommen hätten, dann wäre das ja vielleicht berechtigt gewesen. Aber wir haben uns ganz friedlich verhalten.»

Unbedingt etwas finden

Keiner der jungen Leute will der Polizei einen Vorwurf machen. Sie seien freundlich und korrekt behandelt worden. Eine Unsicherheit aber bleibt. So sagt eine der Frauen: «Etwas komisch fühlt man sich schon, wenn man ohne Grund kontrolliert wird.» Einer der Jungs meint, er verstehe nicht, warum man seine Taschen leeren müsse, wenn die eigentliche Personenkontrolle keinerlei Verdachtsmoment zu Tage gefördert habe. «Man denkt dann schon, die Polizei will unbedingt etwas finden.»

«Situationsbezogen und verhältnismässig»

Der neue Polizeichef Martin Roth hat vor den Medien letzte Woche versprochen hat, die Basler Polizei wolle wieder «besser» mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, wieder volksnaher werden und aus Fehlern lernen. Auf Anfrage von barfi.ch antwortet der Mediensprecher der Polizei, Martin Schütz: «Grundsätzlich gehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag und den Vorschriften folgend situationsbezogen und verhältnismässig vor – auch bei Personenkontrollen.»

Kontrollen müssen begründet sein

Widerspruch kommt da ausgerechnet vom ehemaligen Basler Polizeikommandanten Markus Mohler, der an einem Vortrag vor Anwälten als Experte für das Polizeigesetz zum Thema Personenkontrollen erklärte: «Voraussetzung für Personenkontrollen ist ein hinreichender Grund, also die begründbare Annahme, die betroffene Person sei zur Fahndung ausgeschrieben, sei illegal eingereist oder halte sich illegal in der Schweiz auf oder es besteht ein plausibler Anfangsverdacht auf eine Widerhandlung.»

Auf den Verdachtsmoment kommt es an

Bei unseren jungen Baslerinnen und Baslern war dieser Verdacht bestimmt nicht gegeben. Ausser, es reicht aus, jung zu sein. Allerdings sagt Mohler auch: «Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Gefahrenabwehr, die Durchsetzung der Rechtsordnung, ist eine Pflicht der Polizei.» Deswegen führen die Beamten sogenannte präventiv Personenkontrollen durch. Die Polizei könnte also geglaubt haben, die jungen Leute wären auf Unfug aus, so sagt Martin Schütz: «Je nach Verdachtsmomenten oder dem Verhalten der kontrollierten Personen kann beispielsweise auch ein Drogenschnelltest oder eine Atemalkoholkontrolle geboten sein.»

Augenmass

Im Basler Parlament geben die Personenkontrollen inzwischen zu reden. So fragt SP-Grossrätin Tanja Soland Polizeidirektor Baschi Dürr in einer Interpellation, ob die Basler Polizei «Racial Profiling» betreibe. Also die Polizei bei ihren Kontrollen vermehrt «dunkelhäutige» Personen ins Visier nehmen würde. Die Politikerin schlägt in ihrem Vorstoss vor, bei Personenkontrollen ein Quittungssystem einzuführen, so dass die Personenkontrollen nachvollziehbar würden.

Mehr Bürokratie im Polizeialltag muss vielleicht nicht sein. Allerdings wäre auch in der 24-Stunden- und Spassgesellschaft von der die Blaulichtorganisationen immer wieder gerne sprechen, etwas Augenmass vonnöten. Denn es bleibt schwer verständlich und wohl auch rechtlich nicht unbedenklich, wenn unbescholtene, junge Basler nach der Identitätsabklärung noch ihre Taschen leeren oder sich einem Drogentest unterziehen müssen.

