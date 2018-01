Kalte Jahreszeit, heisse Ohren: Die Kakaphonie fährt im Drämmli stets mit

Verständlich, in der kalten Jahreszeit ziehen viele Musikanten das warme Traminnere dem kalten Strassenpflaster vor. Doch das führt zu Problemen. Auf Schienen kann man den Musikern nicht ausweichen wie in freier Wildbahn. Der Fall ist klar, wenn man die meist in Gruppen auftretenden Zwangsmusikanten eintreten sieht: Es gibt kein Entkommen, wenn die Handorgel zwischen Marktplatz und Barfi in den Ohren liegt. Die stärkste «Wonderwall» hilft nicht, kein «California Dreaming» schützt vor den Misstönen, die einem den Nerv zersägen. Manch einer stellt sich darum die nicht unberechtigte Frage: Dürfen sie das?

Da knickt selbst der Knigge ein

Da haben doch die Basler Verkehrsbetribe (BVB) selbst schon einen Image-Film herstellen lassen, um zu zeigen, dass Musik im Tram sich nicht gehört. Gilt das etwa nur für Hobbylärmer und nicht für jene, die sich das Nervensägen zum Beruf gemacht haben? Ist da eine Gewerkschaft der Flötenspieler am Werk? Die BVB hat jedenfalls viel Geld investiert, um den Fahrgästen nahezulegen, doch bitte auf das Abspielen von Musik zu verzichten.

Jedoch, ein Knigge ist kein Gesetz, darum gilt laut Sonja Körkel von der BVB Medienstelle: «Wenn der Musiker ein gültiges Billett hat, darf er im Tram oder Bus bleiben». Doch wenn ein Musiker im Tram ist, ist noch nichts darüber ausgesagt, dass er die Klampfe auch anstimmen wird. Schliesslich sitzen da auch Ärztinnen, ohne zu operieren, Opernsänger, die nicht singen und Maurer, die nicht Mörtel und Backsteine schichten. Obwohl, für letzteres könnte man durchaus Verständnis aufbringen. Zur Verteidigung der Tram-Kakaphonie: Im Unterschied zu von Wattenwyl spielen die Musiker ihre Klänge nicht einfach ab Konserve, sondern machen sie noch selbst von Hand. Verständlich auch, dass der Kopfhöreranschluss an der Geige dem Geschäft nicht förderlich ist.

Die Büchse, um die geht es

Deshalb: Ja, sie dürfen. Körkel stellt klar: «Im Unterschied zu Betteln oder Hausieren ist das Musizieren in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht grundsätzlich verboten.» Wo liegt nun der Unterschied? Das Musizieren dient nur in den seltensten Fällen zur lauschigen Beschallung der Fahrgäste, am Ende geht es um die Blechbüchse, die umgeht. Doch unter versteckter Bettelei zählt zumindest ausserhalb der schützenden Trams nur, wenn die Musiker offensichtlich nicht mit ihrem Instrument umgehen können. So will es die Kantonspolizei, welche mit detaillierten Infotafeln die Spielregeln auf der Allmend festlegt. Was vermutlich auch für das Tram gilt, denn «nicht grundsätzlich verboten» heisst folglich auch «nicht in jedem Fall erlaubt.» Das wäre ein Ausschlussgrund.

Nichtbeherrschen des Instruments

Die Klausel «Nichtbeherrschen des Instruments» ist allerdings nur schwer anzuwenden: Die kurze Dauer zwischen zwei Stationen reicht kaum aus, das präsentierte Talent eingehend zu bewerten. Was wiederum ein Vorteil ist, denn die Tram-Musiker verschwinden meist so rasch wieder, wie sie gekommen sind. Viel tun kann man ohnehin nicht, ausser sich entweder die Ohren zuhalten oder die Live-Darbietung geniessen.

Denn Strassenmusiker sein ist auch nur ein Job und die Verantwortung liegt, laut den BVB, nicht bei den BVB, sondern bei den Fahrgästen: «Solange die Musiker Geld von den Fahrgästen erhalten, bleibt es für sie attraktiv, im Tram oder Bus zu musizieren. Die Fahrdienstmitarbeitenden der BVB haben darum die Möglichkeit, eine Durchsage zu aktivieren, welche die Fahrgäste darauf hinweist, den Musikern kein Geld zu geben.»