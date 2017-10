Kaminfeger, das war einmal! Noch fehlt die neue Bezeichnung

«Eigentlich ist der Name "Kaminfeger" veraltet», lächelt Fred Senn, der seit mehr als dreissig Jahren in Basel und Umgebung als Kaminfeger arbeitet. Der schweizerische Verband der Kaminfeger sucht selbst nach einem neuen Namen. Denn das Fegen von Kaminen, das sogenannte Ruessen, ist nur noch ein kleiner Teil der Arbeit, der klassische Kaminfeger stirbt aus. Er bestätigt die Aussage von Kaminfeger Haiggi Abt.

Vom Kaminfeger zum Energieberater

In der Nordwestschweiz wählen bis zu zwanzig Lehrlinge pro Jahr den Beruf des Kaminfegers. Nach drei Lehrjahren und dem Abschluss bleibt rund die Hälfte dem gewählten Beruf treu. Die anderen wechseln in eine andere Branche, oft hat diese auch mit Energie zu tun. Dass der Beruf noch immer interessiert, kann Fred Senn am eigenen Betrieb zeigen. Bei ihm arbeiten fünf Kaminfeger, vier Männer und eine Frau. Ein Mitarbeiter ist knapp sechzig Jahre alt, der jüngste erst zwanzig.

Die Kaminfeger beraten Kunden © Keystone

«Wir kontrollieren beispielsweise den Einbau von Heizungen bei Neubauten oder beraten die Menschen bei der Wahl ihrer neuen Heizung», zählt Fred Senn einen Teil der neuen Aufgaben auf. Doch dieses vielfältige Angebot kommt nicht von ungefähr. So müssen sich die Kaminfeger nach der Grundausbildung weiterbilden. Eine Selbstverständlichkeit für den Kaminfeger. «Keine Weiterbildung zu machen, wäre dem Beruf gegenüber unfair und die jungen Kaminfeger sind motiviert, mehr zu machen als zu ruessen», freut er sich. Beispielhaft nennt er drei junge Kaminfeger-Meister, die zurzeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Weiterbildung als Energieberater machen.

Neue Heizungslösungen

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Basel können Beratung gut brauchen. Seit dem 1. Oktober 2017 ist das kantonale Energiegesetz in Kraft, das eine Reduktion der CO2-Emissionen im grossen Masse anstrebt. So ist das ambitionierte Ziel, den C02-Ausstoss pro Einwohner und Jahr bis 2050 von vier auf eine Tonne zu reduzieren.

Mit dem neuen Energiegesetz soll der Einsatz erneuerbarer Energie ausgebaut werden. ©barfi.ch

Das Interesse an erneuerbarer Energie wächst somit auch bei den Hausbesitzern. Und genau hier setzt die neue Funktion des Kaminfegers ein: «Wir übernehmen gerne die Beratung und zeigen den Menschen auf, welche Heizungen in Frage kommen», erklärt Fred Senn. Doch auch bei bereits installierten Heizungen helfen die Kaminfeger den Bewohnern. «Bei Niedrigenergie-Heizungen überprüfen wir die Einstellungen», so der Kaminfeger aus Basel. Oft seien die Kunden mit den neuen Angeboten überfordert und verbrauchten zu viel Energie.

Smartphone statt Kohle

Und auch beim Beruf des Kaminfegers hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Bald kann man die Heizung mit dem Smartphone steuern. Und damit die Kundschaft weiterhin bestens beraten ist, muss sich der Kaminfeger auch in der digitalen Welt zurechtfinden. «Das macht den Beruf wieder spannender», strahlt Fred Senn. «Heute putzt man als Kaminfeger nicht mehr nur Kamine.» In der Schweiz existieren rund 450 Kaminfeger-Betriebe. Ein grosser Teil davon rüstet sich für die Zukunft und erweitert das Angebot zur Umsetzung des neuen Energiegesetzes in Richtung Beratung und Kontrolle. Ganz nach dem Motto: «Die beste Energie ist diejenige, die man nicht braucht», wie Fred Senn betont. Auch wenn der Kaminfeger nicht mehr mit Zylinder und Leiter unterwegs ist, ein Glücksbringer bleibt er trotzdem.

