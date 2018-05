Kantonaler Flirtbefehl: Basel-Stadt erteilt Dating-Nachhilfe

Das Amt für Mobilität weiss, wie das heutzutage so läuft: «Nach den ersten digitalen Kontakten ist der Anfang gemacht und es wird Zeit sich in die Augen zu schauen». Aber besorgt, wie der Kanton Basel-Stadt nun einmal gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern ist, erklärt die Webseite «basel-unterwegs.ch» gleich auch, was nicht geht: «Eines vorweg: Candlelight-Dinner und Kino sind für das erste Treffen tabu. Beim ersten Treffen schaut man, ob die Sympathie auch wirklich stimmt. Und das geht meist sehr schnell.» So meint der Kanton, dass es im Kino mit Dolby-Surround-Sound zu laut sei, so dass man, vom Film abgelenkt, nicht schauen könne, ob es wirklich passe. Der Haken am Candlelight-Dinner sei eben die Länge: Falls der Baslerin das Date nicht sympathisch ist, sitzt sie während mehreren Gängen mit einem Langweiler fest.

Sogar Kaffee gibts

Kein Kino, kein Essen? Verflixt, was also tun? Richtig, Basel-Stadt fragen: «Ein kleiner Spaziergang ist eine super Gelegenheit, sich mit jemandem auszutauschen und den anderen besser kennenzulernen. Und je nach Zuneigung kann man den Ausflug abkürzen oder ausdehnen.» Beruhigt lehnt sich der leicht verklemmte Basler zurück. Aber halt, schon warten weitere Probleme. Wohin? Siri fragen? Aber sie weiss es auch nicht. Kein Problem, das Amt für Mobilität hat auch darauf eine Antwort: «Ihr wollt es ruhig angehen? Dann empfehlen wir euch eine Runde über die St. Margarethen und durchs Bruderholz.» Da zeigen wir dann der Baslerin den Ausblick bei der Klosterkirche Binningen, die Sternwarte und den Wasserturm. Und damit ist die Stadt mit ihrem Latein noch lange nicht am Ende, denn: «Und falls ihr noch Lust auf einen Kaffee habt, könnt ihr euch in eines der netten Restaurants im Umkreis setzen.» Gottseidank, ist das wieder einmal gesagt worden. Da kommt der Basler einfach nicht selbst drauf.

Knistert noch mehr als bei der Bachelorette

Nehmen wir an die Baslerin ist intellektuell. Mag Kunst. Dann ab zur Fondation Beyeler: «Geschmückt mit vielen Installationen findet sich die Kunst auch draussen. So werden verschiedene Interessen perfekt zusammengeführt.» Auch hier gibt's einen Kaffee und noch einen weiteren guten Rat: «Und wenn der Gesprächsstoff nicht enden mag, kann der Spaziergang durch die weiten Wiesen hin zum Flüsschen Wiese verlängert werden.»

Romantik pur

Es gibt natürlich noch weitere Tipps. Falls es die Baslerin mehr städtisch mag, so könnte der Basler mit ihr auf den Martinsturm des Münsters hoch und da könnte es nun sein, dass es ran geht an den Speck, so heisst es auf «basel-unterwegs»: «Und wer weiss, vielleicht bringt euch die Aussicht etwas näher.» Pech, wenn der Basler nicht schwindelfrei ist, dann bekommt er leider nur das: «Wer nicht ganz schwindelfrei ist, kann alternativ den wunderschön gelegenen Garten der Alten Universität besuchen – mit gemütlichem Blick auf das Kleinbasler Rheinufer.»

Sonnenuntergänge

Und weiter geht ihr Liebeskrieger an den St. Alban-Rheinweg und auch hier knistert es fast noch mehr als in einer Bachelorette-Folge: «Fast am Ende der langen Allee kommt ihr zum Rheinbad Breite. Das lädt auf der Terrasse zum Verweilen ein. Hier erlebt ihr übrigens die schönsten Sonnenuntergänge – romantische Stimmung garantiert.» Eines muss man der Stadt lassen. Sie kennt alle Tricks. Alle.

Screenhot von basel-unterwegs.ch das Amt für Mobilität wird zum Liebesministerium.

