Kleinbasler Charivari: Viel Vorfreude und ein bisschen Geheimniskrämerei

Noch 110 Tage und 14 Stunden: Dann heisst es in der Stadt wieder: Morgestraich, vorwärts marsch. Die Wartezeit auf die «drei scheenschte Dääg» verkürzt wie allewyl das Kleinbasler Charivari als schnellste Vorfasnachtsveranstaltung. Denn das Charivari gibt vor allen anderen ein Einblick in sein Programm. Entsprechend gross war heute Morgen das Interesse der lokalen Medien und Fasnachtsinteressierten. Im Keller der Guggemusig Ohregriibler an der Clarastrasse gaben die Verantwortlichen einen ersten Einblick ins Programm.

Obmaa Walter F. Studer, Regisseurin Colette Studer und Programmchef Erik Juillard an der heutigen Pressekonferenz. © Charivari

Ein Luzerner am Charivari

«Ja, es wird ein übergreifendes Thema geben», sagt Walter F. Studer, Obmaa des Charivari. «Ein übergreifendes, lokales Thema», betont er. Doch mehr will er heute noch nicht verraten. Während letztes Jahr mit Nummer «Wie guete Morge Amerika» über die Grenzen geschaut wurde, soll sich die Ausgabe 2018 stärker auf Basel konzentrieren. Auch wenn der Luzerner Schauspieler Roger Wicki dieses Jahr das Ensemble vergrössert, wird nicht auf die Fasnachtsrivalität zwischen Luzern und Basel eingegangen. Regisseurin Colette Studer sagt: «Bis jetzt ist im Drehbuch nichts vorgesehen, zu meinem eigenen Erstaunen.» Die Proben werden dieses Jahr für jeden Schauspieler besonders, denn es erwartet sie eine Herausforderung: «Alle Darsteller haben ein Solo», sagt Colette Studer. Und fügt geheimnisvoll hinzu: «Das bringt das Thema, das wir gewählt haben mit sich.»

Roger Wicki spielt am Charivari 2018 mit

Alles neu im 2018

Die Geheimniskrämerei gehört zum Charivari wie das Martinsglöckli zur Herbstmesse. Aber einige Änderungen wird es dieses Jahr trotz allem Traditionsbewusstsein geben. So endet die Charivari-Ära einiger Guggen und Cliquen. «Dieses Jahr soll alles neu werden», sagt Programmleiter Erik Juillard. «Es werden andere, ebenfalls hervorragende Fasnachtsgruppierungen auftreten.» So der Stammverein «Basler Rolli», die sich laut Erik Juillard über das Engagement freuen und sich geehrt fühlen.

Guggemusigg Ohregribler treten am Charivari auf

Die Guggemusigg Ohregribler, die Gastgeber der Medienkonferenz, sollen auch auf der Bühne Dampf machen. «Sie sind stadtbekannt, nicht nur wegen des blauen Harlekins, sondern auch wegen der Qualität und Auswahl der Musik», freut sich Erik Juillard auf die Auftritte der Gugge im Volkshaus. Zwei Programmpunkte seien noch nicht gesetzt: «Wir entscheiden noch, wer den traditionellen Teil des Basler Trommelns stellen wird.» Doch eines ist klar: «Es wird eine speziell formierte Charivari-Trommelgruppe geben.»

«Geili Sieche»

Als Bangg sind «D'Gwäägi» gesetzt. Für den Programmverantwortlichen ein besonderes Highlight: «Wir haben mit ihnen einen Vertrag bis 2075», schmunzelt Juillard. «Der Hauptgrund für die Kooperation ist nicht nur der Erfolg, sondern auch weil sie einfach "geili Sieche" sind und perfekt ins Charivari passen.» Mit den «Spitzbuebe» setzt das Charivari auf Altbewährtes. «Es sind die besten Pfeifer, die es gibt», schwärmt Erik Juillard.

Das Charivari verfolgt das Ziel «Luege, loose, lache!», so Walter F. Studer. Und erklärt: Zum Ansehen gibt es ein «riesiges» Bühnenbild. Zum Hören die grossartige Fasnachtsmusik und die guten Rahmenstüggli. Und zu guter Letzt: «Wenn es uns gelingt, den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und die Vorfreude auf Fasnacht zu steigern, ist Ziel erreicht.» Und jetzt geht es schon nicht mehr ganz so lange: Jetzt sind es noch 110 Tage, 13 Stunden und ca. 55 Minuten.

Um die Wartezeit nochmals zu verkürzen, hier ein Ausschnitt des Drummeli 2017

Das Glaibasler Charivari findet vom 20. Januar bis 3. Februar 2018 im Volkshaus Basel statt. Achtung: Die Premiere findet am gleichen Tag wie dre Vogel Gryff statt.

Der Ticketverkauf für das Glaibasler Charivari startet am Mittwoch, 1. November 2017, um 10.00 Uhr. Tickets gibt es auf charivari.ch, im Basel Tattoo Shop an der Schneidergasse 27, per Telefon 061 266 10 00 oder bei Ticketcorner.

