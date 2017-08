Knall auf Fall: Aus für «Uber Pop» in Zürich – Basler Politiker: «Jetzt müssen auch wir den Druck erhöhen!»

Uber Pop sorgt in der Taxibranche für Wutausbrüche: Weltweit, in der Schweiz und in Basel: Hier demonstrierten die Taxifahrer lautstark, hier gab es konkrete Vorstösse gegen das Dumping im Parlament – doch der Grosse Rat entschied sich im Frühjahr erst einmal fürs Nichtstun. Das Problem bei Uber Pop: Nichtlizenzierte Fahrer bieten hier ihre Dienste feil, jeder kann mitmachen, diverse Rechts- und Sicherheitsfragen sind nicht geklärt. Uber Pop fährt an den Grenzen der Legalität. Dafür so richtig billig.

Die damit durch den Preisdruck gebeutelte Taxibranche nimmt den aktuellen Entscheid aus Zürich mit Freuden entgegen. Offiziell heisst es seitens Uber: Mit Streichung von Uber Pop aus dem Zürcher Angebot reagiere man «auf den Wunsch von Fahrern, über Uber Geld verdienen zu können», so ein Sprecher gegenüber blick.ch, wo der Rückzug erstmals bekanntgegeben wurde. Neu sollen die Uber Fahrer alle eine Taxilizenz besorgen, um für den legalen Fahrdienst «Uber X» zu fahren. Damit ist «herum ubern» in Zürich definitiv auch nicht mehr so billig wie früher.

Nächste Runde: Mehr Druck in Basel

Uber bietet auch normale Taxidienste ohne Amateurfahrer an.

Das schürt jetzt Hoffnungen in Basel. «Ganz klar, wir müssen auch hier wieder den Druck erhöhen», sagt SP-Grossrat Pascal Pfister, der sich bereits für eine Verschärfung des Taxigesetzes stark gemacht hatte. «Der Rückzug aus Zürich ist eine gute Nachricht.» Das zeige klar, dass Uber Pop nicht legal funktionieren könne. Die Zürcher Regierung hatte sich bereits auf den Standpunkt gestellt, dass Uber Pop nicht legal sei.

«Das Unternehmen ist jetzt in Zürich das tatsächlich auf dem Boden der Realität angekommen», so Pfister. Ebenfalls positiv überrascht zeigt sich die Basler Taxi-Zentrale. Verwaltungsrat Christoph Betschart sagt gegenüber barfi.ch, dass man langfristig mit so einer Entwicklung gerechnet habe: «Uber Pop widerspricht schlicht den gesetzlichen Regelungen des Personentransports.»

Billig, billiger, illegal

Schon im Herbst 2015 protestierten Taxifahrer am Bahnhof Basel gegen Uber.

In Zürich ist der Druck also zu stark geworden, in Basel kutschiert Uber Pop aber nach wie vor weiter – auch weil die anderen Uber-Angebote hier kaum verfügbar sind. Daher ist die Erleichterung bei den Taxifahrern nur bedingt spürbar. Immerhin: Bei Zürich allein könne es nicht bleiben, sagt Betschart: «Die gesetzliche Lage zum Personentransport ist in der ganzen Schweiz dieselbe.»

Uber arbeitet nicht nur mit dem Amateur-Pop-Service, sondern auch mit professionellen Fahrern. Uber X ist der gängige Taxidienst, der durchaus mit einem normalen Schweizer Taxi zu vergleichen ist, teilweise auch preislich. Uber Black ist dann die Luxusversion, wo man nicht nur einen Profi-Fahrer, sondern auch gleich die Edelkarosse bestellen kann. Das kostet dann entsprechend.

An Uber Pop hat der Fahrer kaum etwas verdient

Er hingegen hat kräftig verdient: Travis Kalanick, im Juni 2017 mittlerweile vorläufig zurückgetretener CEO von Uber.

«Uber X und Uber Black könnten wir in Basel als Konkurrenten begrüssen», sagt Betschart. Denn da seien die rechtlichen Spiesse gleich lang, sämtliche Gesetze würden eingehalten, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das Dumping-Angebot Uber Pop hingegen ist das Problemkind, das nun Zürich verlassen muss. Bereits in Genf wurde Uber Pop der Riegel vorgeschoben, bleiben noch Lausanne und Basel. Bislang zeigte sich die Stadt am Rheinknie überaus liberal gegenüber dem Billig-Fahrdienst.

Angesichts des Entscheids aus Zürich hingegen dürfte sich das Blatt wohl wenden. Schliesslich hat das Unternehmen nun aus eigenen Stücken das bei den Kunden erfolgreichste, weil allerbilligste Angebot eingestampft. Und dass am Preisdumping kaum jemand etwas verdient hat, hätte das Unternehmen in seiner eigenen Begründung nicht deutlicher sagen können.

