Kommissar Basler SVP: Die Partei will, dass Regierung einen Tatort dreht

Unterirdische Einschaltquoten, eine erbarmungswürdige Synchronisation ins Hochdeutsche, missratene filmische Experimente (anderthalb Stunden, eine Einstellung) und ein bisschen Lesbensex. Nach neun Jahren und 17 Folgen hatte das Schweizer Fernsehen endlich ein Einsehen und kippt den Luzerner Tatort. In Zürich wolle man mit neuen Ermittlern neu anfangen, teilte SRF gestern mit. Dank der Geistesgegenwart von SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser darf sich nun die Basler Regierung mit dem Fall Tatort auseinandersetzen. Kurz nach neun Uhr heute Morgen informierte der Anwalt und Spielerberater aus Riehen die Medien, dass er einen «Tatort Basel» fordere. In seiner Interpellation fragt er die Magistraten: «Wieweit und mit welchem Vorgehen und Argumenten haben Sie sich bemüht, dass Basel - evtl. die trinationale Region Basel-Freiburg-Colmar/Strasbourg - Handlungsraum neuer Tatort-Produktionen des Schweizer Fernsehens wird, gegebenenfalls in Kooperation mit deutschen und französischen Sendern und Produzenten?»

Gruppendynamik für Basler Regierung

Auf Anfrage von barfi.ch relativiert Heinrich Ueberwasser die Geschichte etwas. Er sei einfach ein grosser Tatort-Fan und sehe vor allem für Basel eine grosse Chance, um auf sich aufmerksam zu machen. Seine Interpellation sei «ganz ernst, aber auch ganz leicht» zu verstehen. Er fände es einfach gut, wenn man die Tatort-Sache im Auge behalten würde. Die Basler Regierung als Filmemacher? Kann eine Krimiproduktion Aufgabe des Kantons sein? Heinrich Ueberwasser meint schon, er schreibt: «Vielmehr muss die Regierung an den richtigen Türen anklopfen, die richtigen Argumente vorbringen und auch durchsetzen. Erkundigen Sie sich doch einmal in Nürnberg. Ich würde mich freuen, wenn inskünftig ein <Tatort> aus Basel gesendet würde.» Schliesslich sei das Schweizer Fernsehen ja ein nationales Fernsehen und die Basler Regierung könnte ja auch mit Arte oder dem Südwestfunk ins Gespräch kommen. Das sei nur eine Frage der Kreativität.

Gruppendynamisch wäre die Produktion eines zwei Millionen Films für die Regierung eine gute Sache. Für die Produktion kämen als geübte Strippenzieher im Hintergrund Eva Herzog und Christoph Brutschin von der SP in Frage. So wären Buchhaltung und eine gute Organisation gesichert. Fürs Casting, also die Auswahl der Schauspieler, kommt nur Präsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) in Frage. Denn sie kann es schaffen, einen breiten Konsens zu erzeugen. Als ausführender Produzent, der es anpackt und auch mal vorprescht, drängt sich Hans-Peter Wessels förmlich auf. Als Regisseur kann Polizeidirektor Baschi Dürr seine Führungsqualitäten weiterentwickeln. LDP-Shooting Star Conradin Cramer könnte für Continuity sorgen, also dafür, dass auf dem Set auch gefilmt wird, was im Drehbuch steht.

Die ersten zwei Minuten

Fürs Drehbuch hat Grossrat Ueberwasser schon einige Ideen. Mindestens, was die ersten zwei Minuten angeht. Der Film solle bei der Abendsitzung des Parlaments im Rathaus beginnen, plötzlich würde ein Mann den Saal verlassen, über die Mittlere Brücke zum Rhein gehen. Auf dem Fluss fände in diesem Moment ein «illegales Bootsrennen» statt. «Zack, schon wären wir mittendrin», sagt er. Aber die Basler SVP hat laut Ueberwasser auch Potential, was die Fahnder angehe, so sähe er den Grossratskollegen Felix Wehrli durchaus als Kommissar.

Während die Basler SVP kurz vor Mittag nochmals mit einer Medienmitteilung nachlegt, vergisst sie, dass sie eigentlich in ihren eigenen Reihen eigentlich genug Krimi hätte. Nach dem Spendenskandal von vor zwei Jahren ist es wieder Grossrat Joel Thüring der Schlagzeilen macht. Nachdem es bei der Finanzierung des Wahlkampfs zu buchhalterischen Unregelmässigkeiten gekommen war, geht es diesmal um 15'000 Franken, die die Partei ausgegeben hatte, um Thürings letztjähriges Grossratspräsidium zu feiern. Zwar spielen Parteiexponenten wie Eduard Rutschmann oder Parteipräsident Lorenz Nägelin die Affäre hinunter. Die Vorwürfe des eigenen Kassiers entkräften sie indes nicht. Auf Nachfrage verweist hier Ueberwasser auf die Fernsehserie «Borgen», die «etwas vom besten» sei, was er gesehen habe und sagt gleichzeitig beim Basler Tatort könne jede politische Partei drankommen.

Im Basler Rathaus zerreisst Heinrich Ueberwasser normalerweise keine grossen Stricke. Aber beim Tatort sieht er rot: «Wenn vom Präsidialdepartement nichts oder nichts Erfolgreiches in Sachen Tatort Basel unternommen wurde, warum ist dies dann nicht auch Anlass die Arbeitsweise, eventuell auch die Notwendigkeit des Weiterbestehens des Präsidialdepartements und einzelner Teile davon (Standortmarketing, Kultur) in der heutigen Form zu überdenken?»

Zwei Departemente auf Trab halten

Am Telefon will Ueberwasser das Kriegsbeil gegenüber dem Präsidialdepartement nicht ausgraben: «Ich finde schon, dass das Präsidialdepartement sich für den Tatort hätte einsetzen sollen, aber wenn das diesmal nicht geschehen ist, ist es auch nicht so schlimm. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal». Auf jeden Fall sei er gespannt auf die Antwort. Dass er damit zwei Departemente auf Trab hält, stört den Grossrat nicht weiter. So muss das Präsidialdepartement zur Kultur- und Filmförderung Stellung nehmen und das Amt für Wirtschaft und Arbeit zum Verhältnis mit dem Schweizer Fernsehen. Und das Ganze kommt von jener Partei, die sich immer wieder über die Grösse des Staatsapparats beklagt. Trotzdem: Es wäre schon toll Baschi Dürr und Hans-Peter Wessels bei der Arbeit auf einem Filmset zu sehen. Die ersten zwei Minuten des Drehbuchs hätten wir ja schon mal.