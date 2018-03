Kommissare ohne Blaulicht: Einblicke in die Arbeit mit Basler Polizeihunden

Zusammen mit dem Hund durch dick und dünn, Verbrecher jagen und Erfolge feiern. Was in vielen Serien und Filmen erzählt wird, ist bei der Polizei Basel-Stadt Realität. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es die Abteilung der Polizeihunde. «Es ist so, dass der Hundeführer mit seinem Polizeihund ein eingespieltes Team ist», sagt Irene Bischofberger. Sie ist Polizistin und arbeitet seit rund vier Jahren mit ihrem Schweisshund Kobold, der als Personensuchhund eingesetzt wird. Zuvor war ihr vierbeiniger Begleiter ein Schutzhund. «Vor allem der Schutzhund gab mir Sicherheit in allen Situationen. Er war immer für mich da und ich wusste, dass ich mich auf ihn verlassen kann».

In der Freizeit auf dem Bruderholz

Bei der Basler Polizei suchen die Polizisten die Hunde selbst aus, sie gehören auch den jeweiligen Polizeibeamten. «Oft ein Hundeleben lang», wie Irene Bischofberger sagt. Man arbeitet tagsüber mit dem Hund und bei Feierabend nimmt man ihn nach Hause. An den Freitagen geht die Polizistin für Spaziergänge auch mal aufs Bruderholz, in die Hard oder in die Lange Erlen, wie alle anderen Hundebesitzer in Basel-Stadt auch. Dann ist der Diensthund ein ganz normaler Familienhund.

Vor rund zwanzig Jahren kam die Idee eines Personensuchhundes von Amerika nach Europa. «Basel war damals eines der ersten Korps in unserer Region, das einen Personensuchhund ausbildete und schweizweit einsetzte», erinnert sich Christoph Bosshard, Polizist und ebenfalls Personensuchhundeführer. Zurzeit sollten in jedem Korps zwei Personensuchhunde vertreten sein. Diese kommen dann zum Einsatz, wenn jemand vermisst wird. Selten sind dies Verbrecher, meist sind es demente oder verwirrte Menschen. Es gibt regelmässig Einsätze im Kanton Basel-Stadt, aber im Vergleich mit anderen Konkordaten gibt es eher weniger zu tun.

Vertrauen in den Vierbeiner

«Während es in anderen Polizeikorps bis zu sechzig Einsätze pro Jahr mit Personensuchhunden gibt, sind unsere Einsätze deutlich weniger», sagt Christoph Bosshard. Dies liegt auch daran, dass unser Kanton ein Stadtkanton ist. Das heisst, im Vergleich mit anderen Kantonen ist Basel-Stadt um ein mehrfaches kleiner und weist wenig Wald oder Naturgebiete auf, in denen man verloren gehen kann. Oft werden die vermissten Personen dann im Baselbiet aufgefunden. Wenn jemand vermisst wird, hält man ihm - wie etlichen Filmen und Büchern bekannt - zum Beispiel einen Pullover an die Schnauze und dann macht sich der Hund auf die Suche. «Wir müssen dem Hund zu hundert Prozent vertrauen», sagt Christoph Bosshard. «Die Suche liegt dann ganz in seiner Verantwortung, wir können die Richtigkeit der Fährte nicht überprüfen». Erst wenn eine Person wieder gefunden wird und ihre Schritte nachverfolgt werden, erkennt man, dass der Hund richtig lag.

Das Training beginnt bei den Hunden schon sehr früh.«Wir konditionieren den Hund anfänglich damit, dass er an einem grossen Stück Textil riecht, welches der Person gehört, die er finden muss», erklären die Polizisten. Zunächst beträgt die Distanz nur wenige Meter, mit der Zeit steigert sich die Strecke und die Geruchsgegenstände werden immer kleiner. Die Ausbildung dauert in der Regel zwischen zwei und drei Jahren. «Die einen Hunde sind schneller, andere haben etwas länger», sagt Christoph Bossard.

Wie ein Marathon

Auch wenn gerade kein Einsatz ansteht, gehen die Polizisten mit den Personensuchhunden in die Stadt. «Mit zur Ausbildung gehört auch die Gewöhnung an Verkehr, Tram, aber auch zum Beispiel die Rolltreppen im Bahnhof. So erlangt der Hund Sicherheit in seinem Einsatzgebiet», erklärt Christoph Bosshard.

Die Witterung hat auf die Arbeit der Hunde einen grossen Einfluss, denn Minusgrade, aber auch die Hitze erschweren es, Gerüchte zu erkennen. «Die Nasenarbeit ist für den Hund sehr anstrengend», erklärt der Polizist. «Er erbringt jeweils eine Hochleistung, gleichzusetzen mit einem Marathon». Vielleicht ist diese Anstrengung der Grund, weshalb man noch keinen der Vierbeiner beim Ausstellen von Bussen gesehen hat.