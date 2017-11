Krabbelzeug und teure Hanf-Zigis - Basler greifen tatsächlich zu

Burger aus Insekten waren plötzlich überall. Kaum hatte Coop die Burger und Falafel der Schweizer Krabbelfutter-Firma Essento in den Kühlregalen, waren die Päckchen ausverkauft. Mittlerweile ist der Nachschub immerhin öfter sichergestellt, man muss nicht mehr unbedingt auf jede Neulieferung warten, wenn man Mehlwürmer zwischen den Zähnen haben will.

Gleichzeitig in der Innenstadt: CBD-Shops sprossen aus dem Boden, das kastrierte Hanf zum Rauchen oder Tröpfeln wurde an allen Ecken feilgehalten. Die Kioske verkauften plötzlich Hanf-Zigaretten und Coop sprang auch auf diesen Zug auf: Mit den Zigaretten der Marke «Heimat» versorgte der Grossverteiler die Schweiz.

Nachfrage immer noch zu gross für Produktion

Aber läuft das Geschäft überhaupt, konnten sich diese Trends über die Sommerferien retten? «Ja definitiv, es immer noch mehr als gut», sagt Heimat-Gründer Roger Koch gegenüber barfi.ch. «Wir haben bei Weitem immer noch keine Chance, der grossen Nachfrage gerecht zu werden.» Es sei also mehr als nur ein Sommerhype, sagt der Hersteller. Inzwischen sei man auch in Gesprächen mit weiteren, grossen Verkaufsstellen – «mehr kann ich allerdings noch nicht sagen», so Koch.

«Sowohl die Nachfrage nach den Heimat-Zigaretten als auch jene nach unseren Insekten-Produkten ist nach wie vor sehr gross», sagt auch Coop-Sprecher Urs Meier auf Anfrage. Beinahe zu gross: Auch der Hersteller «Essento» ist mit der Produktion am Anschlag, verkauft wird nur in grossen Verkaufsstellen von Coop. In Basel wäre das im Südpark-Coop, hinter dem Bahnhof SBB.

Basler Insekten-Pionier erfolgreich – jetzt auch ganze Tiere

Aber nicht nur Coop war findig, auch ein Basler Gastro-Unternehmer setzt auf Krabbelware. Roger Greiner, der als erster in Basel Insektenburger an der Bollwerk-Buvette auftischte, berichtet: «Zurzeit sind die Insekten noch Mangelware.» Nach dem erfolgreichen Test in der Buvette eröffnete er Ende September im neuen «Klara 13» den Essensstand «Bug a Thai». Dort werden auch nach der saisonalen Buvette-Schliessung Heuschrecken angeboten, nun auch am Stück – und nicht nur verarbeitet.

«Der Basler ist offener, einfach mal etwas zu probieren, sei es nur als Gag», so Greiner. Das merken er und sein Team nun vor allem an der Herbstwarenmesse, auf der sie ihr neues Angebot anbieten: Grillen und Mehlwürmer. «Wer die Gerichte probiert, findet es eigentlich gut. Wir hatten bis jetzt fast nur positive Rückmeldungen.» Die Grillen und Mehlwürmer bezieht er bei den gleichen Lieferanten wie die Firma «Essento», die für die Coop-Krabbler zuständig ist.

Fehlt nur noch das Krabbel-Fondue

Bisher hatten die Hersteller aus der Zentralschweiz ein Monopol auf die Mehlwürmer – denn es gab schlicht zu wenig. «Nun können wir allerdings als erste unter den Gastronomen in der Schweiz auch diese Insekten anbieten.» Zwischen Mitte und Ende November sollen die Neuheiten ihren Weg ins Menü von Greiners Food-Stand finden. Wer jetzt schon degustieren möchte, kann das an der Herbstwarenmesse tun.

Während die Trendspielzeuge Fidget-Spinner schon ziemlich schnell wieder aus dem Rampenlicht verschwanden, konnten sich diese beiden «Sommerhypes» in Basel bewähren: Sie sind im Handel angekommen und stossen auf Nachfrage. Und wer weiss, vielleicht erfindet bald jemand eine Fondue-Variante mit Heuschrecken. Dann hätten die kleinen Krabbler auch im Winter noch Saison.